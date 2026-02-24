Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày hôm nay, người dân cần đề phòng
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc có mưa rào bất chợt, trong khi Trung Bộ và Nam Bộ trời nắng ráo.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc có mưa rào bất chợt. Tính chất mưa ở các vùng không giống nhau do có sự chi phối của hai nguồn gió ẩm khác nhau.
Đối với khu vực đồng bằng và ven biển đó là gió Đông Nam mang mưa phùn và sương mù. Còn trên vùng núi từ Cao Bằng, Tuyên Quang sang phía Tây Bắc Bộ là dòng xiết gió Tây trên cao trên mực 5000m đang hoạt động gây mưa rào ngắt quãng.
Từ đêm nay, dòng xiết gió Tây có xu hướng khơi sâu xuống hình thành rãnh gió Tây với đặc điểm tạo hội tụ mây ẩm mạnh ngay trước rãnh.
Toàn bộ khu vực Bắc Bộ sẽ xảy ra mưa rào bất chợt trong đó có nơi mưa rào, mưa to hàng chục mm kèm theo dông gió mạnh. Mưa có thể duy trì hết thứ 5 ngày 26/2.
Về mức nhiệt, cao nhất hôm nay ở Thủ đô Hà Nội và nhiều nơi khác của miền Bắc dao động trong khoảng từ 22-27 độ. Độ ẩm khu vực khá cao trên 70%.
Xuống khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An thời tiết sáng nay có sương mù và mưa phùn. Từ Hà Tĩnh trở vào phía đông của tỉnh Lâm Đồng trời tạnh ráo, có nắng. Mức nhiệt ổn định dao động từ 25-30 độ.
Cao nguyên Trung Bộ thời tiết hôm nay trời nắng. Mức nhiệt các phường dao động từ 31-32 độ.
Nam Bộ trời nắng khá gắt, nhiệt độ phổ biến từ 32-34 độ. Riêng phường Biên Hòa chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ; đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; đêm cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; đêm cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 27-30 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.
Tin sáng 24/2: Ngành đường sắt sẽ giảm tần suất chạy tàu khách, tàu du lịch qua trung tâm Hà Nội; CSGT tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm đầu năm mớiXã hội - 3 giờ trước
GĐXH - Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội thống nhất sẽ giảm tần suất chạy tàu khách, tàu du lịch trên đoạn ga Hà Nội - ga Gia Lâm…; Sáng 23/2/2026, nhiều nút giao trọng điểm tại Thủ đô lưu thông dễ dàng nhờ phương án phân luồng chủ động từ sớm.
Lào Cai: Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, đã có nạn nhân tử vongThời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai) xảy ra một vụ nổ lớn, đã có 1 nạn nhân tử vong.
Tin sáng 23/2: Vàng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao ngày đầu năm? Miền Bắc sương mù kèm nồm ẩm kéo dài bao lâu?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng miếng được giữ nguyên so với trước Tết. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn được các thương hiệu tăng mạnh; dự báo những ngày tới, miền Bắc mưa nhiều, nồm ẩm theo đó xuất hiện tại Bắc bộ.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc có thuận lợi trong ngày hôm nay?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc xảy ra tình trạng nồm ẩm do nhiệt độ và độ ẩm đang ở mức cao. Dự báo tình trạng thời tiết này còn kéo dài trong những ngày tới.
Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 khai mạc, có gì hấp dẫn người dân, du khách?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 22/2 (Mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 chính thức khai mạc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc (xã Sóc Sơn, Hà Nội).
Hà Nội: Tưng bừng khai hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 22/2 (tức Mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Hà Nội), đã khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.
Lào Cai: Khẩn trương khắc phục vụ chìm tàu ở hồ Thác BàThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng ngày 22/2, thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc số 1266 chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.
Thông tin mới vụ chìm tàu ở hồ Thác BàThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra tối 21/2/2026, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.
Chuyện về lực lượng 'thầm lặng' bảo vệ bình yên Thủ đô trong những ngày TếtThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bình yên, hạnh phúc, với tinh thần chủ động tấn công, trấn áp không khoan nhượng, lực lượng 141 Hà Nội đã phát huy vai trò “quả đấm thép”, bảo đảm để người dân đón Xuân trong an toàn tuyệt đối.
Lái xe không đúng hạng giấy phép, vi phạm nhiều lỗi, tài xế và chủ bị phạt hơn 100 triệu đồngThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Điều khiển xe khách không đúng hạng giấy phép lái xe, nhiều thiết bị giám sát không hoạt động bị tạm giữ phương tiện, phạt 104,5 triệu đồng.
Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửaThời sự
GĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).