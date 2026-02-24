Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày hôm nay, người dân cần đề phòng

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc có mưa rào bất chợt. Tính chất mưa ở các vùng không giống nhau do có sự chi phối của hai nguồn gió ẩm khác nhau.

Đối với khu vực đồng bằng và ven biển đó là gió Đông Nam mang mưa phùn và sương mù. Còn trên vùng núi từ Cao Bằng, Tuyên Quang sang phía Tây Bắc Bộ là dòng xiết gió Tây trên cao trên mực 5000m đang hoạt động gây mưa rào ngắt quãng.

Từ đêm nay, dòng xiết gió Tây có xu hướng khơi sâu xuống hình thành rãnh gió Tây với đặc điểm tạo hội tụ mây ẩm mạnh ngay trước rãnh.

Toàn bộ khu vực Bắc Bộ sẽ xảy ra mưa rào bất chợt trong đó có nơi mưa rào, mưa to hàng chục mm kèm theo dông gió mạnh. Mưa có thể duy trì hết thứ 5 ngày 26/2.

Về mức nhiệt, cao nhất hôm nay ở Thủ đô Hà Nội và nhiều nơi khác của miền Bắc dao động trong khoảng từ 22-27 độ. Độ ẩm khu vực khá cao trên 70%.

Xuống khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An thời tiết sáng nay có sương mù và mưa phùn. Từ Hà Tĩnh trở vào phía đông của tỉnh Lâm Đồng trời tạnh ráo, có nắng. Mức nhiệt ổn định dao động từ 25-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ thời tiết hôm nay trời nắng. Mức nhiệt các phường dao động từ 31-32 độ.

Nam Bộ trời nắng khá gắt, nhiệt độ phổ biến từ 32-34 độ. Riêng phường Biên Hòa chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc có mưa rào bất chợt trong ngày hôm nay. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ; đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; đêm cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; đêm cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 27-30 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

