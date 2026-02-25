Hà Tĩnh xử phạt hơn 400 trường hợp vi phạm giao thông dịp Tết
GĐXH - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh xử phạt 432 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 966 triệu đồng.
Ngày 25/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng CSGT thường trực 100% quân số trong các ngày cao điểm để phân luồng, điều tiết, tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản xử lý 432 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 966 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 trường hợp, trừ điểm 168 trường hợp. Trong dịp Tết Nguyên đán, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết và 5 người bị thương.
Bên cạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công an các đơn vị, địa phương cũng bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nghiêm công tác trực ban, trực chiến, trực lãnh đạo, chỉ huy, sẵn sàng các biện pháp ứng phó, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra.
Theo thống kê, trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương điều tra, làm rõ 1 vụ, 2 đối tượng cướp, cướp giật tài sản. Phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 4 đối tượng đánh bạc; 1 vụ, 4 đối tượng buôn bán hàng cấm và mua bán, tàng trữ pháo trái phép.
Lực lượng chức năng cũng phối hợp Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 22 bánh heroin. Đồng thời, khởi tố 1 vụ, 1 bị can về tội giết người, 2 vụ, 5 bị can về hành vi đánh bạc và 1 vụ, 1 bị can về tội trộm cắp tài sản...
