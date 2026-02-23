Tin sáng 23/2: Vàng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao ngày đầu năm? Miền Bắc sương mù kèm nồm ẩm kéo dài bao lâu?

Hơn 26 nghìn tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tính từ ngày 14/2 đến 10 giờ ngày 22/2, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người và làm bị thương 274 người.

Tai nạn giao thông đường bộ chiếm chủ yếu với 378 vụ,

So với kỳ nghỉ Tết năm 2025, số vụ tai nạn giảm 154 vụ, giảm 28,79%; số người chết giảm 73 người, giảm 23,2%; số người bị thương giảm 118 người, giảm 30,10%, cho thấy xu hướng kéo giảm rõ rệt cả 3 tiêu chí.

Tai nạn giao thông đường bộ chiếm chủ yếu với 378 vụ, làm chết 224 người và làm bị thương 274 người. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 5 người và 5 người mất tích; trong đó có vụ đặc biệt nghiêm trọng trên sông Gianh, tỉnh Quảng Trị và một vụ va chạm trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

Cùng thời gian trên, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe và chứng chỉ chuyên môn 2.473 trường hợp; trừ điểm 16.095 giấy phép lái xe; tạm giữ 747 ô tô, 26.742 mô tô và 1.062 phương tiện khác.

Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn vẫn chiếm tỷ lệ cao với 26.337 trường hợp, tương đương 34,4% tổng số vi phạm, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, lực lượng chức năng xử lý 15.728 trường hợp vi phạm tốc độ; 34 trường hợp lái xe dương tính với ma túy; 64 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải; trên lĩnh vực đường thủy xử lý 58 trường hợp và đường sắt xử lý 23 trường hợp vi phạm.

Vàng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao ngày đầu năm?

Sáng ngày 22/2, nhiều cửa hàng khai xuân mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Giá vàng miếng SJC "neo" ở mức 181 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn có thương hiệu tăng mạnh lên 182,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, Phú Quý cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Mức giá này giữ nguyên so với trước Tết.

Tuy nhiên, giá vàng nhẫn được các thương hiệu tăng mạnh. Cụ thể, Công ty Vàng bạc Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với trước Tết. Đây là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường và cao hơn vàng miếng SJC.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 178 - 181 triệu đồng/lượng, tăng 2,3 triệu đồng/lượng so với trước Tết. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 178 - 181 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.103 USD/ounce, tương đương 158 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 23 triệu đồng/lượng. Nhiều người hy vọng quý I, khi các đơn vị được nhập khẩu vàng, giá vàng trong nước sẽ thu hẹp khoảng cách với thế giới. Tuy nhiên, giá vàng thế giới nhận định vẫn tăng cao, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới.

Đã tìm thấy 6 người mất tích trong vụ lật tàu ở hồ Thác Bà

Chiều 22/2, lãnh đạo UBND xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai) cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà là anh H.V.T. (SN 1983).

Lực lượng chức năng tìm kiến nạn nhân.

Trước đó, lãnh đạo UBND xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai cho biết, tính tới 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 nạn nhân trong vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà. Như vậy, cả 6 nạn nhân đã được tìm thấy trong ngày hôm nay.

Danh tính những người vừa được tìm thấy gồm H.T.T. (SN 1966), T.T.H. (SN 1978), H.T.T.T. (SN 2012), H.T.H. (SN 1970) và H.Đ.M. (SN 2015).

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại Hồ Thác Bà thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, phà chở đá biển số YB-0919H, chở đá từ Xuân Long về Cảng Hương Lý do lái tàu N.V.T. (SN 1984, ở xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đã đâm va vào tàu chở hành khách biển số YB-0876H do lái tàu T.Đ.N. (SN 1995, ở xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có 22 hành khách cùng 1 lái tàu. Thời điểm đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người, sức khỏe ổn định.

Phim tết của Trấn Thành vượt 200 tỉ sau 1 tuần công chiếu

Mùa phim Tết năm nay quy tụ bốn dự án gồm: Thỏ ơi! (Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Mùi Phở (Minh Beta). Sau một tuần công chiếu (tính cả suất chiếu sớm), Thỏ ơi! hiện dẫn đầu phòng vé, bỏ xa các đối thủ còn lại về doanh thu.

Theo Box Office Vietnam, tính đến chiều 22/2, phim đã vượt mốc 230 tỷ đồng. Thành tích này giúp Trấn Thành trở thành đạo diễn đầu tiên của điện ảnh Việt cán mốc tổng doanh thu 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, anh có chuỗi phim thành công liên tiếp gồm Bố già (427 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng), Mai (551 tỷ đồng) và Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng).

Trong bối cảnh phim đạt doanh thu cao, Trấn Thành cũng lên tiếng về việc nhiều đoạn clip quay lén bị phát tán trên mạng xã hội.

Nam đạo diễn cho biết êkíp luôn trân trọng sự ủng hộ của khán giả, song nhấn mạnh việc quay lén và đăng tải trái phép nội dung phim là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi nhà sản xuất.

Đoàn phim kêu gọi khán giả hỗ trợ báo cáo các tài khoản đăng tải nội dung quay lén để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Miền Bắc sương mù kèm nồm ẩm kéo dài bao lâu?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mùng 7 tháng Giêng, ngày đầu trong năm Bính Ngọ người lao động trở lại làm việc, khu vực vùng núi và trung du khu vực Đông Bắc bộ có mưa rải rác, đồng bằng Bắc bộ ít mưa nhưng có sương mù vào sáng sớm. Đêm và sáng sớm trời rét.

Trong hai ngày mùng 8-9 tháng Giêng, miền Bắc có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Ảnh minh họa.

Theo dự báo, trong cả tuần tới khu vực Bắc bộ chưa có dấu hiệu xuất hiện thêm đợt không khí lạnh nào nên thời tiết khu vực này phổ biến là sương mù, trời âm u, có mưa nhỏ rải rác trên nền nhiệt độ cao.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C. Dự báo từ mùng 8-9 tháng Giêng, khu vực này có khả năng chuyển mưa rải rác, trời có sương mù vào sáng sớm. Trong những ngày tới, khu vực Nam bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy trì nền nhiệt cao.

Dự báo thời tiết từ đêm 22/2 đến ngày 24/2:

Bắc Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ ngày 24/2 khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời lạnh.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 24/2 đến ngày 4/3:

Bắc Bộ: có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng từ khoảng 25-26/2 và khoảng từ chiều tối 28/2-1/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Trung Bộ: có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng khoảng đêm 24-25/2 khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế khả năng có mưa rải rác.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.