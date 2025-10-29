Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"

Thứ tư, 12:37 29/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những bí quyết mua thịt bò đã học được từ một đầu bếp kỳ cựu đã có kinh nghiệm nấu ăn trong hai thập kỷ qua.

Hẳn trong chúng ta trong quá trình đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn cho gia đình đôi khi gặp phải tình huống "bị hớ" - mua nhầm loại thịt hoặc bị người bán dùng các mánh khóe để lừa bán hết hàng. Và hậu quả là việc mua phải nguyên liệu sai dẫn đến thành phẩm món ăn không như kỳ vọng!

Thực tế, một người sành thịt bò đích thực sẽ tìm mua 4 phần thịt quý giá này và họ có phương pháp mà không một người bán hàng nào có thể "qua mắt" bằng các mánh khóe. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những bí quyết đã học được từ một người đầu bếp kỳ cựu. Ông đã có kinh nghiệm 20 năm đứng bếp và việc lựa chọn thực phẩm chỉ cần liếc mắt là biết ngon hay dở.

1. Thịt bắp bò: "viên ngọc ẩn giấu" của thế giới cơ bắp

Đây chắc chắn là "viên ngọc ẩn giấu" trong thế giới thịt bò! Phần thịt này nằm ở chân trước hoặc chân sau, bắp bò có nhiều gân và mô liên kết, tạo độ dai giòn đặc trưng. Phần gân ở bắp bò chân trước sẽ có màu vàng ánh bạc, còn phần gân ở bắp bò chân sau có màu bạc ánh vàng. Cắt ra, thịt và gân đan xen như đá cẩm thạch. Theo kinh nghiệm của vị đầu bếp lâu năm này thì: "Một người nội trợ tinh tế sẽ chọn phần bắp bò chân trước để làm món ăn. Ví dụ khi làm món hầm, tỷ lệ gân và thịt ở phần thịt bắp bò chân trước vừa phải; vừa có độ dai, chắc lại vừa mềm". Khi đi mua thịt bò nếu bạn muốn chắc chắn chọn được phần bắp bò chân trước thì chỉ cần yêu cầu chủ sạp cắt đôi và nhận diện qua sắc gân ánh lên là không ai có thể lừa bạn.

Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"- Ảnh 1.
Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"- Ảnh 2.

Cách chế biến ngon nhất của thịt bắp bò là là hầm nước tương ngũ vị! Sau khi chần thịt bắp bò thì cho vào nồi thêm nước tương và các loại (lá nguyệt quế, đường, hoa hồi, vỏ quýt, quế, ớt khô, tiêu...), đun sôi ở lửa lớn, sau đó hầm ở mức lửa nhỏ trong hơn 2 giờ, tắt bếp. Tiếp đó để nguyên trong và ngâm trong 3 giờ (hoặc ngâm qua đêm để có hương vị đậm đà hơn). Sau đó vớt ra, rồi thái lát. Mỗi lát đều được đan xen những đường gân trông như lớp thạch trong suốt.

Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"- Ảnh 3.
Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"- Ảnh 4.

2. U hoa bò - hương vị "bùng nổ" trong thế giới bít tết

Đây là phần thịt ở vùng gáy gần vai của con bò. Khi con bò di chuyển, vùng thịt này cũng "chuyển động" theo. Phần thịt này còn được gọi là gù bò, có lớp mỡ xen nạc, tạo hoa văn đẹp, vị béo và dai vừa phải. Miếng u hoa ngon có màu đỏ, mỡ vàng nhạt phân bố đều, sờ vào đàn hồi tốt. Theo những người bán hàng thì phần thịt này rất hiếm, ở mỗi con bò chỉ có khoảng 2-3kg và không phải ai cũng mua được. Một vài người bán hàng chia sẻ rằng để mua được thịt u hoa bò thì hoặc là đi chợ rất sớm, hoặc phải đặt hàng trước và "hầu như chỉ bán cho người thân quen".

Đầu bếp kỳ cựu mách: &quot;Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối&quot;- Ảnh 5.

Phần thịt này được chế biến với nhiều cách khác nhau. Mỗi món mang một hương vị thơm ngon riêng. Ví dụ bạn có thể nướng u hoa với muối tiêu sẽ giữ trọn hương vị. Hoặc thái mỏng thịt u hoa bò rồi xào với ớt chuông. Bạn cũng có thể làm món bít tết cực ngon với loại nguyên liệu này. Nó mang lại hương vị "bùng nổ" vị giác.

Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"- Ảnh 6.
Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"- Ảnh 7.

3. Thịt ức bò - "trung tâm" của thế giới món hầm

Phần thịt bán chạy nhất ở quầy thịt bò chắc chắn là ức bò! Đây là phần thịt nằm ở vùng ngực con bò. Thịt ức bò có nhiều mỡ và gân, mang lại vị béo, ngọt khi hầm. Một phần thịt ức bò ngon thường có màu đỏ, mỡ trắng dày, không thâm. Sờ vào, thịt phải chắc, không rời rạc. Nhưng ức bò cũng có nhiều phần khác nhau và mỗi phần cũng có mẹo để nhận diện - ức bò nạc ngon nhất khi om, ức bò mỡ (còn gọi là 'bạc nhạc' hay 'gàu bò') ngon nhất khi hầm/nấu phở, và loại có gân, được gọi là "ức bò dẻ quạt" - phần thịt có hương vị tuyệt nhất. Những người sành sỏi đều biết rằng loại ngon nhất là loại có chút gân và mỡ. Tốt nhất nếu bạn muốn mua được một miếng thịt ức bò ngon thì nên đi chợ từ sáng sớm; đến muộn sẽ chỉ mua được phần thịt thừa của phần ngon mà người khác đã lấy.

Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"- Ảnh 8.
Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"- Ảnh 9.

Thịt ức bò bạn có thể dung làm món bò hầm cà chua cực ngon. Nhất định phải chọn những quả cà chua chín mọng, căng mướt. Sau đó thái nhỏ rồi xào cùng chút dầu cho mềm mịn rồi cho thịt bò và khoai tây đã chần vào, ninh nhỏ lửa trong 40 phút. Với món ăn này, ai cũng ăn sạch bát đặc biệt là dùng nước sốt trộn với cơm hoặc ăn bánh mì.

Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"- Ảnh 10.
Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"- Ảnh 11.

Thịt ức bò rất ngon khi hầm cà chua hoặc nấu phở

4. Thịt mông bò - "quả bom protein" của những người đam mê thể hình

Miếng thịt nạc hoàn hảo này chính là giấc mơ của những người đam mê thể hình đích thực! Đây là phần thịt nạc nhất ở phần bắp mông của con bò. Thịt được bao quanh bên ngoài bởi một viền mỡ mỏng. Thịt mông bò với kết cấu săn chắc như các sợi cơ của vận động viên.

Đầu bếp kỳ cựu mách: &quot;Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối&quot;- Ảnh 12.

Thịt nạc mông bò là loại nguyên liệu hoàn hảo cho một bữa ăn giảm mỡ! Cắt thành từng sợi dày, ướp với tiêu đen trong 10 phút, rồi áp chảo cho đến khi hơi vàng và sém. Những người muốn giảm cân dùng món này, kết hợp với tập thể dục, sẽ nhanh chóng đạt được hiệu quả. Khi xé miếng thịt nạc mông bò áp chảo, bạn có thể thấy rõ kết cấu cơ thịt. Thịt mềm mọng nước, không hề khô, ngon hơn hẳn ức gà.

Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"- Ảnh 13.
Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"- Ảnh 14.

Hy vọng với những kinh nghiệm này, bạn sẽ mua được phần thịt ngon để chế biến cho gia đình thưởng thức nhé!

Huệ Lan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hội chợ Mùa Thu 2025: Ăn ngon, chơi chất, chill tới bến ở 'trái tim mùa thu' VEC

Hội chợ Mùa Thu 2025: Ăn ngon, chơi chất, chill tới bến ở 'trái tim mùa thu' VEC

Ăn - 2 giờ trước

Nếu mùa thu có mùi vị, thì chắc chắn đó là hương BBQ thơm lừng, là ly bia mát lạnh dưới ánh đèn vàng và là tiếng nhạc EDM vang vọng giữa không gian ngập tràn niềm vui.

3 cách kết hợp nấu món ăn giúp chị em trẻ đẹp hơn, dưỡng tóc đen, tốt cho xương: Đậu đen là "nhân vật chính"

3 cách kết hợp nấu món ăn giúp chị em trẻ đẹp hơn, dưỡng tóc đen, tốt cho xương: Đậu đen là "nhân vật chính"

Ăn - 7 giờ trước

Chia sẻ với bạn 3 công thức kết hợp đậu đen kinh điển, dễ làm, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sức khỏe mùa thu đông, lại dễ dàng chế biến tại nhà.

Loại rau được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, bán giá rẻ như cho ở chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Loại rau được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, bán giá rẻ như cho ở chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH - Ở chợ quê, bó cải xoong xanh mướt chỉ vài nghìn đồng, nhưng trong bảng xếp hạng dinh dưỡng của Tổ chức CDC (Hoa Kỳ), loại rau này từng đứng đầu danh sách siêu thực phẩm bổ dưỡng nhất hành tinh, vượt xa cả cải kale hay rau chân vịt.

Cách ngâm hoa đu đủ đực với mật ong để trị ho, viêm họng

Cách ngâm hoa đu đủ đực với mật ong để trị ho, viêm họng

Ăn - 1 ngày trước

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong là bài thuốc dân gian để trị ho, viêm họng hiệu nghiệm, lành tính.

Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh

Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Đây là loại rau có nhiều vào mùa đông được ví là “thần dược tự nhiên” giúp tăng cường sức khỏe xương khớp. Chỉ cần vài phút chế biến, bạn đã có ngay những món ăn nóng hổi, thơm ngon và bổ dưỡng cho cả gia đình dưới đây.

Bất ngờ với loại củ hỗ trợ người bị gan nhiễm mỡ, chế biến thành nhiều món ngon

Bất ngờ với loại củ hỗ trợ người bị gan nhiễm mỡ, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.

Thực đơn tiệc cưới phong cách Á - Âu của Quỳnh Châu

Thực đơn tiệc cưới phong cách Á - Âu của Quỳnh Châu

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Á hậu Quỳnh Châu và ông xã Ngọc Phát đãi khách mời tiệc cưới mang phong cách Á - Âu trong hôm hôn lễ tối 26/10.

"Bảo bối" khỏe đẹp của phụ nữ Hàn: Công thức nước uống "thần tốc" vừa chống nắng, đẹp da lại nâng cao hệ miễn dịch

"Bảo bối" khỏe đẹp của phụ nữ Hàn: Công thức nước uống "thần tốc" vừa chống nắng, đẹp da lại nâng cao hệ miễn dịch

Ăn - 2 ngày trước

Hôm nay, chúng ta hãy cùng làm món đồ uống mà những người phụ nữ Hàn Quốc đang áp dụng để chăm sóc sức khỏe và làn da

Loại củ hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ bán đầy siêu thị Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Loại củ hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ bán đầy siêu thị Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan. Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.

Ăn healthy lại tốt cho sức khỏe, đĩa rau đậm đà mà vẫn gọn eo: Cách làm cải thảo non sốt tỏi siêu hấp dẫn

Ăn healthy lại tốt cho sức khỏe, đĩa rau đậm đà mà vẫn gọn eo: Cách làm cải thảo non sốt tỏi siêu hấp dẫn

Ăn - 2 ngày trước

Một đĩa cải thảo non ngọt mát, miến konjac dai nhẹ thấm sốt tỏi cay thơm. Món ăn ít dầu, no lâu, không sợ tăng cân, làm nhanh trong mười phút.

Xem nhiều

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn

GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn
Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Ăn
Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn
Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Ẩm thực 360

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top