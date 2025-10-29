Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"

Hẳn trong chúng ta trong quá trình đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn cho gia đình đôi khi gặp phải tình huống "bị hớ" - mua nhầm loại thịt hoặc bị người bán dùng các mánh khóe để lừa bán hết hàng. Và hậu quả là việc mua phải nguyên liệu sai dẫn đến thành phẩm món ăn không như kỳ vọng!

Thực tế, một người sành thịt bò đích thực sẽ tìm mua 4 phần thịt quý giá này và họ có phương pháp mà không một người bán hàng nào có thể "qua mắt" bằng các mánh khóe. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những bí quyết đã học được từ một người đầu bếp kỳ cựu. Ông đã có kinh nghiệm 20 năm đứng bếp và việc lựa chọn thực phẩm chỉ cần liếc mắt là biết ngon hay dở.

1. Thịt bắp bò: "viên ngọc ẩn giấu" của thế giới cơ bắp

Đây chắc chắn là "viên ngọc ẩn giấu" trong thế giới thịt bò! Phần thịt này nằm ở chân trước hoặc chân sau, bắp bò có nhiều gân và mô liên kết, tạo độ dai giòn đặc trưng. Phần gân ở bắp bò chân trước sẽ có màu vàng ánh bạc, còn phần gân ở bắp bò chân sau có màu bạc ánh vàng. Cắt ra, thịt và gân đan xen như đá cẩm thạch. Theo kinh nghiệm của vị đầu bếp lâu năm này thì: "Một người nội trợ tinh tế sẽ chọn phần bắp bò chân trước để làm món ăn. Ví dụ khi làm món hầm, tỷ lệ gân và thịt ở phần thịt bắp bò chân trước vừa phải; vừa có độ dai, chắc lại vừa mềm". Khi đi mua thịt bò nếu bạn muốn chắc chắn chọn được phần bắp bò chân trước thì chỉ cần yêu cầu chủ sạp cắt đôi và nhận diện qua sắc gân ánh lên là không ai có thể lừa bạn.

Cách chế biến ngon nhất của thịt bắp bò là là hầm nước tương ngũ vị! Sau khi chần thịt bắp bò thì cho vào nồi thêm nước tương và các loại (lá nguyệt quế, đường, hoa hồi, vỏ quýt, quế, ớt khô, tiêu...), đun sôi ở lửa lớn, sau đó hầm ở mức lửa nhỏ trong hơn 2 giờ, tắt bếp. Tiếp đó để nguyên trong và ngâm trong 3 giờ (hoặc ngâm qua đêm để có hương vị đậm đà hơn). Sau đó vớt ra, rồi thái lát. Mỗi lát đều được đan xen những đường gân trông như lớp thạch trong suốt.

2. U hoa bò - hương vị "bùng nổ" trong thế giới bít tết

Đây là phần thịt ở vùng gáy gần vai của con bò. Khi con bò di chuyển, vùng thịt này cũng "chuyển động" theo. Phần thịt này còn được gọi là gù bò, có lớp mỡ xen nạc, tạo hoa văn đẹp, vị béo và dai vừa phải. Miếng u hoa ngon có màu đỏ, mỡ vàng nhạt phân bố đều, sờ vào đàn hồi tốt. Theo những người bán hàng thì phần thịt này rất hiếm, ở mỗi con bò chỉ có khoảng 2-3kg và không phải ai cũng mua được. Một vài người bán hàng chia sẻ rằng để mua được thịt u hoa bò thì hoặc là đi chợ rất sớm, hoặc phải đặt hàng trước và "hầu như chỉ bán cho người thân quen".

Phần thịt này được chế biến với nhiều cách khác nhau. Mỗi món mang một hương vị thơm ngon riêng. Ví dụ bạn có thể nướng u hoa với muối tiêu sẽ giữ trọn hương vị. Hoặc thái mỏng thịt u hoa bò rồi xào với ớt chuông. Bạn cũng có thể làm món bít tết cực ngon với loại nguyên liệu này. Nó mang lại hương vị "bùng nổ" vị giác.

3. Thịt ức bò - "trung tâm" của thế giới món hầm

Phần thịt bán chạy nhất ở quầy thịt bò chắc chắn là ức bò! Đây là phần thịt nằm ở vùng ngực con bò. Thịt ức bò có nhiều mỡ và gân, mang lại vị béo, ngọt khi hầm. Một phần thịt ức bò ngon thường có màu đỏ, mỡ trắng dày, không thâm. Sờ vào, thịt phải chắc, không rời rạc. Nhưng ức bò cũng có nhiều phần khác nhau và mỗi phần cũng có mẹo để nhận diện - ức bò nạc ngon nhất khi om, ức bò mỡ (còn gọi là 'bạc nhạc' hay 'gàu bò') ngon nhất khi hầm/nấu phở, và loại có gân, được gọi là "ức bò dẻ quạt" - phần thịt có hương vị tuyệt nhất. Những người sành sỏi đều biết rằng loại ngon nhất là loại có chút gân và mỡ. Tốt nhất nếu bạn muốn mua được một miếng thịt ức bò ngon thì nên đi chợ từ sáng sớm; đến muộn sẽ chỉ mua được phần thịt thừa của phần ngon mà người khác đã lấy.

Thịt ức bò bạn có thể dung làm món bò hầm cà chua cực ngon. Nhất định phải chọn những quả cà chua chín mọng, căng mướt. Sau đó thái nhỏ rồi xào cùng chút dầu cho mềm mịn rồi cho thịt bò và khoai tây đã chần vào, ninh nhỏ lửa trong 40 phút. Với món ăn này, ai cũng ăn sạch bát đặc biệt là dùng nước sốt trộn với cơm hoặc ăn bánh mì.

Thịt ức bò rất ngon khi hầm cà chua hoặc nấu phở

4. Thịt mông bò - "quả bom protein" của những người đam mê thể hình

Miếng thịt nạc hoàn hảo này chính là giấc mơ của những người đam mê thể hình đích thực! Đây là phần thịt nạc nhất ở phần bắp mông của con bò. Thịt được bao quanh bên ngoài bởi một viền mỡ mỏng. Thịt mông bò với kết cấu săn chắc như các sợi cơ của vận động viên.

Thịt nạc mông bò là loại nguyên liệu hoàn hảo cho một bữa ăn giảm mỡ! Cắt thành từng sợi dày, ướp với tiêu đen trong 10 phút, rồi áp chảo cho đến khi hơi vàng và sém. Những người muốn giảm cân dùng món này, kết hợp với tập thể dục, sẽ nhanh chóng đạt được hiệu quả. Khi xé miếng thịt nạc mông bò áp chảo, bạn có thể thấy rõ kết cấu cơ thịt. Thịt mềm mọng nước, không hề khô, ngon hơn hẳn ức gà.

Hy vọng với những kinh nghiệm này, bạn sẽ mua được phần thịt ngon để chế biến cho gia đình thưởng thức nhé!