Đau bụng bất thường, thai phụ 32 tuần tuổi bất ngờ phát hiện viêm ruột thừa biến chứng nguy hiểm

Thai phụ 32 tuần tuổi phát hiện viêm ruột thừa nguy hiểm

Trước khi vào viện 1 ngày, chị L.T.M.A (28 tuổi, phường Hồng Gai) đang mang thai ở tuần thứ 32 xuất hiện cơn đau cứng bụng, ban đầu đau thượng vị sau đau bụng hố chậu phải lan ra sau lưng.

Nhận thấy tình trạng đau bụng bất thường, gia đình đã đưa sản phụ đến bệnh viện thăm khám. Qua kết quả lâm sàng, xét nghiệm và siêu âm ổ bụng, các bác sĩ phát hiện hình ảnh ruột thừa tăng kích thước, đè ép không xẹp, có dịch ổ bụng, chẩn đoán sản phụ bị viêm phúc mạc do viêm ruột thừa trên nền thai 32 tuần.

Nhận định đây là trường hợp cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của cả mẹ và con nếu xử trí chậm trễ, các bác sĩ khoa Ngoại đã nhanh chóng hội chẩn với khoa Phụ sản để thống nhất phác đồ điều trị tối ưu, đảm bảo an toàn cao nhất cho thai phụ và thai nhi.

Mổ ruột thừa cho thai phụ, đảm bảo an toàn cho thai nhi

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh và tuổi thai, các bác sĩ chỉ định mổ nội soi cắt ruột thừa cho thai phụ, kiểm soát nhiễm trùng và giảm tối đa nguy cơ biến chứng.

Kíp mổ khoa Ngoại do BS.CKII Nguyễn Thanh Phương, Phó Trưởng khoa (phụ trách Khoa) phối hợp cùng các bác sĩ khoa Gây mê hồi sức thực hiện. Qua đường rạch nhỏ ở ổ bụng, phẫu thuật viên đưa dụng cụ nội soi thấy tử cung to tương đương thai 32 tuần.

Quá trình phẫu thuật khó khăn do tử cung lớn chiếm gần hết ổ bụng, đẩy các tạng sang vị trí khác, gây hạn chế tầm nhìn và thao tác của phẫu thuật viên. Với kinh nghiệm và sự khéo léo, kíp mổ đã lựa chọn vị trí trocar phù hợp, di chuyển nhẹ nhàng tránh kích thích tử cung, đảm bảo an toàn cho thai nhi.

Tiếp tục kiểm tra thấy tình trạng ruột thừa hố chậu phải viêm mủ, xung quanh nhiều giả mạc và dịch đục. Kíp mổ đã thận trọng cắt bỏ đoạn ruột thừa viêm, rửa sạch ổ bụng, kiểm soát tình trạng viêm phúc mạc. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, thuận lợi. Sau mổ một ngày, sản phụ đã hết đau bụng, có thể ngồi dậy, đi lại, thai nhi ổn định bình thường.

Viêm ruột thừa ở phụ nữ mang thai nguy hiểm thế nào?

Trực tiếp xử trí ca bệnh đặc biệt, BS.CKII Nguyễn Thanh Phươngcho biết: “Viêm ruột thừa ở phụ nữ mang thai là bệnh lý ngoại khoa khá ít gặp, khó chẩn đoán sớm, nhất khi sản phụ mang thai 32 tuần. Các triệu chứng thường không điển hình, dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa hoặc cơn gò sinh lý của thai kỳ. Khi bệnh tiến triển thành viêm phúc mạc, nguy cơ vỡ ruột thừa, nhiễm trùng ổ bụng, sinh non hoặc mất thai là rất cao.

Việc phẫu thuật nội soi ở thai phụ khi tuổi thai lớn đòi hỏi kinh nghiệm, tay nghề khéo léo của bác sĩ ngoại khoa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa để vừa xử lý bệnh lý, vừa đảm bảo an toàn cho thai nhi. May mắn là trường hợp này được phát hiện sớm, phẫu thuật kịp thời nên cả sản phụ và thai nhi đều an toàn”.

Các bác sĩ khuyến cáo: Phụ nữ mang thai không nên chủ quan khi có biểu hiện đau bụng bất thường, nhất là đau vùng hố chậu phải kèm sốt, buồn nôn hoặc rối loạn tiêu hóa. Việc tự ý dùng thuốc giảm đau hay chậm trễ đến bệnh viện có thể khiến bệnh tiến triển nặng, biến chứng nguy hiểm ảnh hướng đến sức khỏe mẹ và bé. Khi có triệu chứng nghi ngờ, thai phụ cần đến cơ sở y tế đủ năng lực để được thăm khám và điều trị kịp thời.