Đau bụng bất thường, thai phụ 32 tuần tuổi bất ngờ phát hiện viêm ruột thừa biến chứng nguy hiểm
GĐXH - Sản phụ bị viêm ruột thừa nhập viện trong tình trạng đau cứng bụng, ban đầu đau thượng vị sau đau bụng hố chậu phải lan ra sau lưng.
Thai phụ 32 tuần tuổi phát hiện viêm ruột thừa nguy hiểm
Trước khi vào viện 1 ngày, chị L.T.M.A (28 tuổi, phường Hồng Gai) đang mang thai ở tuần thứ 32 xuất hiện cơn đau cứng bụng, ban đầu đau thượng vị sau đau bụng hố chậu phải lan ra sau lưng.
Nhận thấy tình trạng đau bụng bất thường, gia đình đã đưa sản phụ đến bệnh viện thăm khám. Qua kết quả lâm sàng, xét nghiệm và siêu âm ổ bụng, các bác sĩ phát hiện hình ảnh ruột thừa tăng kích thước, đè ép không xẹp, có dịch ổ bụng, chẩn đoán sản phụ bị viêm phúc mạc do viêm ruột thừa trên nền thai 32 tuần.
Nhận định đây là trường hợp cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của cả mẹ và con nếu xử trí chậm trễ, các bác sĩ khoa Ngoại đã nhanh chóng hội chẩn với khoa Phụ sản để thống nhất phác đồ điều trị tối ưu, đảm bảo an toàn cao nhất cho thai phụ và thai nhi.
Mổ ruột thừa cho thai phụ, đảm bảo an toàn cho thai nhi
Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh và tuổi thai, các bác sĩ chỉ định mổ nội soi cắt ruột thừa cho thai phụ, kiểm soát nhiễm trùng và giảm tối đa nguy cơ biến chứng.
Kíp mổ khoa Ngoại do BS.CKII Nguyễn Thanh Phương, Phó Trưởng khoa (phụ trách Khoa) phối hợp cùng các bác sĩ khoa Gây mê hồi sức thực hiện. Qua đường rạch nhỏ ở ổ bụng, phẫu thuật viên đưa dụng cụ nội soi thấy tử cung to tương đương thai 32 tuần.
Quá trình phẫu thuật khó khăn do tử cung lớn chiếm gần hết ổ bụng, đẩy các tạng sang vị trí khác, gây hạn chế tầm nhìn và thao tác của phẫu thuật viên. Với kinh nghiệm và sự khéo léo, kíp mổ đã lựa chọn vị trí trocar phù hợp, di chuyển nhẹ nhàng tránh kích thích tử cung, đảm bảo an toàn cho thai nhi.
Tiếp tục kiểm tra thấy tình trạng ruột thừa hố chậu phải viêm mủ, xung quanh nhiều giả mạc và dịch đục. Kíp mổ đã thận trọng cắt bỏ đoạn ruột thừa viêm, rửa sạch ổ bụng, kiểm soát tình trạng viêm phúc mạc. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, thuận lợi. Sau mổ một ngày, sản phụ đã hết đau bụng, có thể ngồi dậy, đi lại, thai nhi ổn định bình thường.
Viêm ruột thừa ở phụ nữ mang thai nguy hiểm thế nào?
Trực tiếp xử trí ca bệnh đặc biệt, BS.CKII Nguyễn Thanh Phươngcho biết: “Viêm ruột thừa ở phụ nữ mang thai là bệnh lý ngoại khoa khá ít gặp, khó chẩn đoán sớm, nhất khi sản phụ mang thai 32 tuần. Các triệu chứng thường không điển hình, dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa hoặc cơn gò sinh lý của thai kỳ. Khi bệnh tiến triển thành viêm phúc mạc, nguy cơ vỡ ruột thừa, nhiễm trùng ổ bụng, sinh non hoặc mất thai là rất cao.
Việc phẫu thuật nội soi ở thai phụ khi tuổi thai lớn đòi hỏi kinh nghiệm, tay nghề khéo léo của bác sĩ ngoại khoa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa để vừa xử lý bệnh lý, vừa đảm bảo an toàn cho thai nhi. May mắn là trường hợp này được phát hiện sớm, phẫu thuật kịp thời nên cả sản phụ và thai nhi đều an toàn”.
Các bác sĩ khuyến cáo: Phụ nữ mang thai không nên chủ quan khi có biểu hiện đau bụng bất thường, nhất là đau vùng hố chậu phải kèm sốt, buồn nôn hoặc rối loạn tiêu hóa. Việc tự ý dùng thuốc giảm đau hay chậm trễ đến bệnh viện có thể khiến bệnh tiến triển nặng, biến chứng nguy hiểm ảnh hướng đến sức khỏe mẹ và bé. Khi có triệu chứng nghi ngờ, thai phụ cần đến cơ sở y tế đủ năng lực để được thăm khám và điều trị kịp thời.
3 cách phòng ngừa viêm đường tiết niệu ở phụ nữ mang thaiDân số và phát triển - 1 ngày trước
Nhận biết các yếu tố nguy cơ và thực hiện các bước phòng ngừa có thể giúp phụ nữ mang thai giảm thiểu nguy cơ mắc viêm đường tiết niệu, đảm bảo sức khỏe trong suốt thai kỳ.
Estrogen có liên quan gì đến ung thư vú?Dân số và phát triển - 1 ngày trước
Có nhiều yếu tố nguy cơ gây ung thư vú trong đó có ảnh hưởng của hormone nữ estrogen. Mối liên hệ này là gì và những phụ nữ nào có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi yếu tố này?
Phát hiện sớm ung thư vú nhờ ứng dụng AI trong chụp nhũ ảnh tầm soátDân số và phát triển - 3 ngày trước
Ung thư vú càng được phát hiện sớm thì tỷ lệ điều trị thành công càng cao. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh AI có thể xác định những phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư vú giữa các lần chụp nhũ ảnh tầm soát định kỳ.
Đừng bỏ lỡ cơ hội sống sót với điều trị ung thư vú giai đoạn sớmDân số và phát triển - 4 ngày trước
Việc phát hiện và điều trị ung thư vú ngay từ giai đoạn đầu được xem là 'chìa khóa vàng' giúp bệnh nhân có cơ hội đạt được tỷ lệ sống sót cao nhất, giảm thiểu rủi ro tái phát và một tương lai khỏe mạnh.
Tưởng vợ hiếm muộn, đi khám phát hiện... chồng vô sinhDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Hiếm muộn sau 4 năm cưới nhau, anh Hoàng chưa từng nghĩ mình vô sinh do dị tật bẩm sinh, phải điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để được làm bố.
Hy Hữu: Thai phụ 27 tuổi phát hiện bệnh lý hiếm gặp trong lần làm xét nghiệm không xâm lấn (NIPT)Dân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Kết quả NIPT cho thấy bất thường về số lượng nhiễm sắc thể giới tính, với nguy cơ cao gây hội chứng Monosomy X (XO) - một dạng bệnh lý di truyền hiếm gặp.
Nâng cao sức khỏe người cao tuổi thông qua áp dụng mô hình Tsuyama của Nhật BảnDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Sau 3 năm triển khai tại địa bàn An Lão, Hải Phòng, Dự án "Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ứng phó với vấn đề già hóa dân số áp dụng mô hình Tsuyama" được JICA và Bộ Y tế đánh giá cao, có khả năng nhân rộng ra các địa phương khác trong thời gian tới.
Đau bụng dưới kéo dài, bé gái 9 tuổi được phát hiện có u nang buồng trứngDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi chưa dậy thì, đây là yếu tố quan trọng giúp loại trừ các nguyên nhân liên quan đến nội tiết hoặc dậy thì sớm.
Giữa mưa lũ sạt lở, 2 y sĩ băng rừng 5km cứu mẹ con sản phụ ở vùng caoDân số và phát triển - 6 ngày trước
Giữa mưa lũ sạt lở, hai y sĩ ở xã miền núi của Đà Nẵng đã vượt hơn 5km đường rừng đến nhà dân đỡ đẻ, giúp mẹ con sản phụ an toàn giữa thiên tai.
Chạy đua cứu mẹ con thai phụ mang song thai khác vị trí hiếm gặpDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả siêu âm chuyên sâu xác định song thai khác vị trí – một thai trong tử cung, một thai ngoài tử cung đã vỡ và gây chảy máu ổ bụng.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.