Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ
GĐXH - Lan Thy - vợ sắp cưới của Nhạc trưởng Dustin Tiêu - sở hữu vẻ đẹp cực kỳ điện ảnh. Mới đây, nữ diễn viên diện áo dài đỏ khoe vẻ đẹp truyền thống và hiện đại giữa không gian phố phường.
Theo chia sẻ của nhạc trưởng Dustin Tiêu, anh cầu hôn Lan Thy ngay sau khi lễ cưới của người em họ. Nhạc trưởng Dustin Tiêu (tên thật là Tiêu Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1997), tốt nghiệp trung cấp piano tại Nhạc viện Gracias Music Preparatory School (Hàn Quốc) và tu nghiệp 4 năm tại Nhạc viện Mahanaim (New York, Mỹ) trước khi trở về Việt Nam.
