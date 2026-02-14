Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ

Thứ bảy, 20:18 14/02/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lan Thy - vợ sắp cưới của Nhạc trưởng Dustin Tiêu - sở hữu vẻ đẹp cực kỳ điện ảnh. Mới đây, nữ diễn viên diện áo dài đỏ khoe vẻ đẹp truyền thống và hiện đại giữa không gian phố phường.

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ - Ảnh 1.Chân dung nàng thơ 'Em và Trịnh' vừa được nhạc trưởng cầu hôn

GĐXH - Lan Thy - diễn viên "Em và Trịnh" vừa được nhạc trưởng Dustin Tiêu cầu hôn. Ba năm sau bộ phim, nữ diễn viên sinh năm 1998 vẫn được nhớ tới nhiều bởi sở hữu nét đẹp Á Đông đằm thắm.

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ - Ảnh 2.
Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ - Ảnh 3.

Theo chia sẻ của nhạc trưởng Dustin Tiêu, anh cầu hôn Lan Thy ngay sau khi lễ cưới của người em họ. Nhạc trưởng Dustin Tiêu (tên thật là Tiêu Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1997), tốt nghiệp trung cấp piano tại Nhạc viện Gracias Music Preparatory School (Hàn Quốc) và tu nghiệp 4 năm tại Nhạc viện Mahanaim (New York, Mỹ) trước khi trở về Việt Nam.

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ - Ảnh 4.

Lan Thy tên đầy đủ Phạm Nguyễn Lan Thy, sinh năm 1998. Trước khi đến với điện ảnh, cô là người mẫu ảnh. Nữ diễn viên từng theo học ngành y nhưng quyết định dừng lại để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ - Ảnh 5.

Lan Thy được nhận xét sở hữu vẻ đẹp thanh tú cùng thần thái kiêu kì tựa như những minh tinh Hồng Kông đầu thập niên 1990.

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ - Ảnh 6.

Trong loạt hình dạo phố, Lan Thy lựa chọn áo dài đỏ truyền thống với phom dáng tối giản nhưng tinh tế. Sắc đỏ nổi bật giúp tôn lên làn da trắng mịn và những đường nét gương mặt thanh tú của cô.

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ - Ảnh 7.

Không cần phụ kiện cầu kỳ, chỉ một bông hoa cài tóc nhỏ và mái tóc dài buông nhẹ cũng đủ tạo nên tổng thể hài hòa, giàu chất thơ của nữ diễn viên sinh năm 1998.

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ - Ảnh 8.

Nhan sắc của Lan Thy gây ấn tượng bởi vẻ đẹp điện ảnh hiếm gặp. Đôi mắt to, sâu và ánh nhìn có chiều sâu mang đến cảm giác vừa mong manh vừa bí ẩn.

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ - Ảnh 9.

Gương mặt trái xoan, sống mũi cao thanh thoát cùng bờ môi đỏ trầm khiến mỗi khung hình của cô như một thước phim cũ, chậm rãi và đầy cảm xúc.

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ - Ảnh 10.

Khoác áo dài đỏ – biểu tượng của vẻ đẹp truyền thống Việt, Lan Thy không chỉ tôn vinh trang phục dân tộc mà còn thổi vào đó tinh thần hiện đại.

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ - Ảnh 11.

Thần thái tự tin, nhẹ nhàng khi đứng giữa không gian phố thị khiến Lan Thy được ví như “nàng thơ” bước ra từ những câu chuyện điện ảnh, vừa gần gũi vừa khó nắm bắt.

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ - Ảnh 12.

Ở Lan Thy, nét quyến rũ không đến từ sự phô trương mà nằm ở thần thái điềm tĩnh, ánh nhìn xa xăm và phong thái tự nhiên.

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ - Ảnh 13.

Lan Thy là nữ diễn viên, người mẫu ảnh được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp Á Đông đặc trưng.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026

MC Thanh Mai gây chú ý với những thiết kế áo dài Tết vừa truyền thống vừa hiện đại

MC Thanh Mai gây chú ý với những thiết kế áo dài Tết vừa truyền thống vừa hiện đại

Quỳnh Kool gây chú ý khi diện áo dài hồng phấn

Quỳnh Kool gây chú ý khi diện áo dài hồng phấn

Cùng chuyên mục

Nhận diện thủ phạm gây đốm đồi mồi trên da

Nhận diện thủ phạm gây đốm đồi mồi trên da

Chăm sóc da - 14 giờ trước

Đồi mồi là tình trạng tăng sắc tố da lành tính, còn được gọi là đốm nâu, đốm tuổi hình thành do sự tích tụ melanin tại một vùng da nhất định. Nhiều người lo lắng không biết tình trạng này do đâu, nguy hiểm không, liệu có phải ung thư da không?

Cập nhật các xu hướng thời trang để Tết này lên đồ chất như đi dự Fashion week

Cập nhật các xu hướng thời trang để Tết này lên đồ chất như đi dự Fashion week

Thời trang - 14 giờ trước

Tết này không cần lo việc ăn mặc nếu bạn nắm rõ những xu hướng thời trang thịnh hành. Bước xuống phố tạo dáng cực "slay" và tự tin ngút ngàn là có ngay những tấm ảnh cực chất!

Fan thích thú với cách chọn áo dài Tết là 2 gam màu đối lập của ca sĩ Vy Oanh

Fan thích thú với cách chọn áo dài Tết là 2 gam màu đối lập của ca sĩ Vy Oanh

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Vy Oanh gây ấn tượng khi diện 2 thiết kế áo dài Tết là 2 gam màu đối lập: xanh - đỏ. Khám phá nét đẹp truyền thống và hiện đại qua trang phục ngày Tết của nữ ca sĩ.

Hai ái nữ nhà Bình Minh gây chú ý khi xúng xính áo dài cùng mẹ

Hai ái nữ nhà Bình Minh gây chú ý khi xúng xính áo dài cùng mẹ

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Gia đình Bình Minh thực hiện bộ ảnh áo dài Tết, điều khiến fan chú ý là diện mạo của bà xã Anh Thơ và 2 con gái của nam diễn viên.

Lương Thùy Linh cùng dàn Hoa hậu xúng xính áo dài, khoe sắc vóc rạng rỡ những ngày cận Tết

Lương Thùy Linh cùng dàn Hoa hậu xúng xính áo dài, khoe sắc vóc rạng rỡ những ngày cận Tết

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Lương Thùy Linh cùng Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân khoe trọn sắc vóc xinh đẹp, rạng rỡ khi diện áo dài truyền thống trong dịp hội ngộ cuối năm.

Thúy Ngân, Hùng Huỳnh vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Thúy Ngân, Hùng Huỳnh vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Đẹp - 2 ngày trước

Lê Huỳnh Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, Hùng Huỳnh, Jack lọt vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn.

Bốn người đẹp Miss Universe hội ngộ, gợi ý tips tạo dáng khiến fan thích thú

Bốn người đẹp Miss Universe hội ngộ, gợi ý tips tạo dáng khiến fan thích thú

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Bốn người đẹp Miss Universe cùng nhau khoe bộ ảnh áo dài Tết và gợi ý tips tạo dáng độc đáo khiến fan thích thú.

Vừa xuất hiện cùng mẹ, con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã chiếm trọn spolight

Vừa xuất hiện cùng mẹ, con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã chiếm trọn spolight

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Mới 14 tuổi nhưng con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã "trổ mã" xinh đẹp, ngọt ngào và chiếm trọn spotlight.

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - BTV Thụy Vân mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình, cô đều đầu tư chỉn chu về hình ảnh. Những lần gần đây, người đẹp lựa chọn trang phục của NTK Ngọc Lan để lên hình thật rạng rỡ.

8 bí quyết chăm sóc da khi trời lạnh

8 bí quyết chăm sóc da khi trời lạnh

Chăm sóc da - 6 ngày trước

Thời tiết lạnh, khô và gió mạnh khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu, làm da dễ mất nước, bong tróc và lão hóa sớm. Chăm sóc da mùa đông cần tập trung dưỡng ẩm đúng cách, phục hồi hàng rào da và bảo vệ da trước tác động của môi trường khắc nghiệt.

Xem nhiều

Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'

Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'

Giảm cân

GĐXH - Hoa hậu Giáng My mới đây khoe đã giảm 3kg để chờ đón Tết "ăn bánh chưng". Ngay lập tức bí quyết giảm cân của người đẹp sinh năm 1971 được khán giả quan tâm.

Vừa xuất hiện cùng mẹ, con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã chiếm trọn spolight

Vừa xuất hiện cùng mẹ, con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã chiếm trọn spolight

Đẹp
Á hậu quê Hải Phòng 'đu trend' muộn vẫn thu hút với phong cách năng động

Á hậu quê Hải Phòng 'đu trend' muộn vẫn thu hút với phong cách năng động

Đẹp
Ảnh một năm trước của Á hậu Phương Nhi được chuyên gia trang điểm 'đào lại'

Ảnh một năm trước của Á hậu Phương Nhi được chuyên gia trang điểm 'đào lại'

Chăm sóc da
Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uống

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uống

Giảm cân

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top