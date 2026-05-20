Đau lòng, nam sinh lớp 6 gặp nạn tử vong khi cùng nhóm bạn tắm sông
GĐXH - Thông tin từ xã Phú Thái (TP Hải Phòng) cho biết, vào hôm qua (19/5), trong lúc xuống sông tắm cùng nhóm bạn, một nam sinh lớp 6 sinh sống trên địa bàn không may bị đuối nước dẫn đến tử vong.
Theo đó, vào sáng cùng ngày, do không có lịch học nên cháu N.H.N (SN 2014, trú tại thôn Tân Thành, xã Phú Thái, là học sinh lớp 6C, trường THCS Kim Anh) ở nhà cùng ông bà. Đến khoảng 8h, cháu N lấy xe đạp rời khỏi nhà nhưng người thân không rõ nam sinh đi đâu.
Sau đó, cháu N cùng một nhóm bạn học cùng lớp (cùng trú tại xã Phú Thái), rủ nhau đi bơi tại khu vực sông An Thành. Trong lúc tắm sông, nam sinh lớp 6 không may bị đuối nước.
Ngay khi nhận được tin báo, Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Phú Thái khẩn trương phối hợp với Đội tìm kiếm cứu nạn 116 Hải Dương và người dân khu vực thôn Quảng Đạt (xã An Thành) tiến hành tổ chức tìm kiếm.
Đến khoảng 14h40 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu N, sau đó tiến hành các thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Liên quan đến sự việc trên, đại diện chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể xã Phú Thái cùng nhà trường đến thăm hỏi, động viên, chia buồn, hỗ trợ gia đình vượt qua mất mát, đau thương.
