Hé lộ danh tính 5 học sinh đuối nước tại sông Lô ở Phú Thọ

Chiều 18/5, trên địa bàn xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh tử vong khi rủ nhau đi bắn chim, tắm sông.

Theo báo cáo nhanh của xã Sông Lô, khoảng 15h45 cùng ngày, UBND xã Sông Lô nhận được tin báo từ Công an xã về việc một nhóm gồm 9 học sinh nam (4 cháu sinh năm 2013, 5 cháu sinh năm 2012), cùng trú tại các thôn Yên Phú, Yên Lương, Yên Kiều rủ nhau đi bắn, bẫy chim và tắm tại khu vực ven sông Lô thuộc thôn Yên Kiều.

Trong lúc vui chơi, 5 cháu không may ngã xuống sông và bị đuối nước.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo Công an xã cùng các lực lượng chức năng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

UBND xã Sông Lô đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tìm kiếm các nạn nhân; đồng thời triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, thăm hỏi, động viên gia đình các cháu gặp nạn.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân gồm: N.T.L (SN 2013, trú thôn Yên Kiều); các cháu B.X.N, N.M.Q, N.C.T, N.V.T (cùng SN 2012, trú thôn Yên Phú).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

