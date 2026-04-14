Hai chị em ruột đuối nước thương tâm dưới khe suối sau nhà

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30’ ngày 12/4, hai cháu L.K.K.C. (SN 2023) và L.K.K.A. (SN 2025), là hai chị em ruột (trú tại thôn Mó 2, xã Xuân Du, Thanh Hóa) dẫn nhau ra khu vực khe suối sau nhà để tắm. Trong thời gian này, bố mẹ hai cháu đang có mặt ở nhà nhưng không biết.

Sau một thời gian không thấy các con, bố mẹ cháu C. và A. đi tìm và phát hiện hai cháu ở khe suối sau nhà liền đưa lên bờ sơ cứu và chuyển tới Trạm Y tế Cán Khê. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định hai cháu đã tử vong.

Gia đình lo hậu sự cho hai chị em.

Những ngày qua, dù chưa bước vào kỳ nghỉ hè, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước ở trẻ em. Trước đó, chiều 1/4, 4 nam sinh lớp 6 ở phường Trúc Lâm, rủ nhau ra khu vực biển Hải Bình để tắm. Sau đó, 2 em về trước, 2 em là H.T.H. và H.B.H. tiếp tục ở lại tắm và đuối nước tử vong.

Lực lượng chức năng ở Thanh Hóa tìm thấy một nạn nhân đuối nước.

Ngày 9/4, em N.V.H. (SN 2008, trú tại tổ dân phố Thanh Bình, phường Ngọc Sơn) cùng bạn ra khu vực đầm tôm trên địa bàn tắm dẫn tới tử vong. Ngày 11/4, em L.H.T.A. (SN 2010, trú tại xã Thiệu Trung) ra bờ sông nông giang chơi cùng nhóm bạn và trượt chân rơi xuống sông mất tích. Đến tối nay 13/4, thi thể em đã được tìm thấy...

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu.

Trước tình trạng đuối nước trẻ em có chiều hướng gia tăng, Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ đuối nước, đặc biệt đối với học sinh, trẻ em. Đồng thời, tổ chức ký cam kết tại khu dân cư, trường học, rà soát, cắm biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, vai trò của gia đình và nhà trường được xác định là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa tai nạn đuối nước. Các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý con em, không để trẻ tự ý đi tắm sông, biển, ao hồ, đồng thời trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội và xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm.

Nhà trường cũng cần đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép nội dung phòng chống đuối nước vào các hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ bản thân...