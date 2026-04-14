Hai chị em ruột đuối nước thương tâm dưới khe suối sau nhà
GĐXH - Hai chị em ruột ở Thanh Hóa rủ nhau ra khe suối sau nhà tắm dẫn đến đuối nước tử vong thương tâm.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30’ ngày 12/4, hai cháu L.K.K.C. (SN 2023) và L.K.K.A. (SN 2025), là hai chị em ruột (trú tại thôn Mó 2, xã Xuân Du, Thanh Hóa) dẫn nhau ra khu vực khe suối sau nhà để tắm. Trong thời gian này, bố mẹ hai cháu đang có mặt ở nhà nhưng không biết.
Sau một thời gian không thấy các con, bố mẹ cháu C. và A. đi tìm và phát hiện hai cháu ở khe suối sau nhà liền đưa lên bờ sơ cứu và chuyển tới Trạm Y tế Cán Khê. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định hai cháu đã tử vong.
Những ngày qua, dù chưa bước vào kỳ nghỉ hè, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước ở trẻ em. Trước đó, chiều 1/4, 4 nam sinh lớp 6 ở phường Trúc Lâm, rủ nhau ra khu vực biển Hải Bình để tắm. Sau đó, 2 em về trước, 2 em là H.T.H. và H.B.H. tiếp tục ở lại tắm và đuối nước tử vong.
Ngày 9/4, em N.V.H. (SN 2008, trú tại tổ dân phố Thanh Bình, phường Ngọc Sơn) cùng bạn ra khu vực đầm tôm trên địa bàn tắm dẫn tới tử vong. Ngày 11/4, em L.H.T.A. (SN 2010, trú tại xã Thiệu Trung) ra bờ sông nông giang chơi cùng nhóm bạn và trượt chân rơi xuống sông mất tích. Đến tối nay 13/4, thi thể em đã được tìm thấy...
Trước tình trạng đuối nước trẻ em có chiều hướng gia tăng, Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ đuối nước, đặc biệt đối với học sinh, trẻ em. Đồng thời, tổ chức ký cam kết tại khu dân cư, trường học, rà soát, cắm biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao.
Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, vai trò của gia đình và nhà trường được xác định là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa tai nạn đuối nước. Các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý con em, không để trẻ tự ý đi tắm sông, biển, ao hồ, đồng thời trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội và xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm.
Nhà trường cũng cần đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép nội dung phòng chống đuối nước vào các hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ bản thân...
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết có rét đậm?Thời sự - 20 phút trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, sắp tới miền Bắc sẽ vẫn đón các đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, đây là những đợt không khí lạnh có cường độ yếu, nền nhiệt giảm nhẹ.
Vì sao cây muội hồng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội?Đời sống - 24 phút trước
GĐXH - Cây muội hồng bỗng "sốt" giá nhờ chiêu trò thổi phồng hình ảnh trên mạng xã hội, nhiều người dân tại Thanh Hóa bất chấp hiểm nguy để vào rừng khai thác trái phép.
Từ 15/4/2025, điện thoại chính chủ rơi vào trường hợp này vẫn bị khóa SIM, thu hồi sốĐời sống - 34 phút trước
GĐXH - Từ 15/4/2025, Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực trong đó ban hành quy định siết lại tình trạng SIM không chính chủ.
Công an Hà Nội thông tin vụ va chạm giao thông liên quan 4 phương tiện trên đường Doãn Kế ThiệnPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Tối ngày 13/4, một vụ tai nạn giao thông liên quan đến 2 xe ô tô và 2 xe máy đã xảy ra trên đường Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, TP Hà Nội). Dù hiện trường khá hỗn loạn và các phương tiện hư hỏng nặng, rất may mắn vụ việc không gây thương vong về người.
Không giàu sớm nhưng 5 con giáp này chắc chắn có tuổi già rực rỡĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Dù từng trải qua không ít gian truân, 5 con giáp dưới đây vẫn giữ vững ý chí, kiên trì nỗ lực để rồi khi bước vào tuổi già, họ được tận hưởng cuộc sống an nhàn, viên mãn.
Vạch trần thủ đoạn “đổi sim”, kiểm soát tài khoản ngân hàng chiếm đoạt 23 tỷ đồng của nhóm tội phạm công nghệ caoPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc với thủ đoạn mới và rất tinh vi.
Dùng cách này, hàng triệu người có thể tra cứu dễ dàng thông tin sổ đỏ đang sở hữuĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Tra cứu sổ đỏ online không chỉ thuận tiện mà còn giúp người dân chủ động hơn trong việc kiểm tra quyền sử dụng đất. Để tra cứu sổ đỏ mà không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng người dân cần làm thế nào?
Hà Nội và miền Bắc lại sắp thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọngThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và khu vực miền Bắc tiếp tục oi nóng. Đến khoảng ngày 17/4 khả năng khu vực này đón mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ đảm đang, nhiều phúc khí, nhà cửa dễ thịnh vượngĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Không chỉ khéo léo trong cách đối nhân xử thế, phụ nữ sinh vào những tháng Âm lịch này còn được xem là có phúc khí trời ban.
Tin sáng 14/4: Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc có 'rét nàng Bân'?; Đề xuất xe máy dưới 5 năm không phải kiểm định khí thải trực tiếpXã hội - 4 giờ trước
GĐXH - Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh giúp hạ nhiệt; Xe máy dưới 5 năm sử dụng có thể sẽ không phải kiểm định khí thải trực tiếp.
Xem tử vi dự báo của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi giữa tháng 4Đời sống
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi từ 13/4 - 19/4/2026. Các con giáp này hãy nắm bắt ngay điều dưới đây để đón tài lộc.