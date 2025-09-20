Đây là 8 thực đơn bữa tối đã giúp tôi giảm được 13.5kg và chỉ số sức khỏe cũng tốt hơn

Trước đây tôi hơi thừa cân, và kết quả khám sức khỏe cho thấy tôi có rất nhiều vấn đề, bao gồm bệnh gan nhiễm mỡ và mỡ máu cao. Tôi bắt đầu giảm cân ngay lập tức, ăn một bữa ăn giảm mỡ mỗi tối, và đã giảm được 13.5kg trong 6 tháng.

Buổi tối, tôi thường ăn những món ăn nhẹ, ít muối, ít đường, ít chất béo, chẳng hạn như canh mướp, trứng và nấm, mỗi bát chỉ khoảng 100 calo. Mướp có vị trứng đậm đà, vừa ngon vừa ít calo; và canh tôm nấu cải thảo, vừa tươi ngon, ăn xong cảm thấy rất dễ chịu. Ngoài ra tôi áp dụng những thực đơn gồm rau xanh và protein hợp lý.

Sau 6 tháng kiên trì, cân nặng của tôi không chỉ giảm mà kết quả khám sức khỏe cũng tốt hơn hầu hết những người trẻ tuổi khác, và dạ dày cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Giờ bụng tôi đã nhỏ lại, và tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn! Nếu bạn đang muốn giảm cân, hãy thử ăn một bữa ăn giảm mỡ vào buổi tối. Dưới đây, tôi gợi ý cho bạn vài thực đơn mà mình đã áp dụng. Hãy thử nhé!

Thực đơn bữa tối 1:

Trong bữa tối này tôi sử dụng các nguyên liệu gồm: 1 quả trứng gà, 150g tôm, 1/3 bắp ngô, một ít rau bắp cải, một ít rau bông cải xanh, 1/2 quả táo và 1 miếng khoai lang. Tất cả các nguyên liệu trong bữa tối này đều hạn chế sử dụng dầu mỡ để chế biến. Do đó tôi hấp tất cả các nguyên liệu lên, sau đó rắc chút bột tiêu để tăng hương vị rồi thưởng thức.

Thực đơn bữa tối 2:

Vẫn áp dụng phương pháp nấu bảo toàn dinh dưỡng và hương vị nguyên bản của các nguyên liệu. Bữa tối này tôi cũng dùng phương pháp hấp để chế biến bữa tối của mình. Tôi sử dụng khoảng 50g đậu tuyết, 2 miếng khoai lang tím, 150g tôm, 1 quả trứng gà, 1 miếng bơ và một ít cà chua tươi cùng quả việt quất.

Thực đơn bữa tối 3:

Vẫn là bữa tối đảm bảo đa dạng dinh dưỡng gồm đạm và rau xanh. Thực đơn bữa tối này tôi dùng 150g tôm, 1 miếng khoai lang tím, một ít rau xà lách, 1 miếng bơ, nửa củ khoai tây nhỏ. Tất cả những nguyên liệu này tôi hấp lên, cho ra đĩa rắc thêm 3 quả cà chua bi và 2 quả dâu tây.

Thực đơn bữa tối 4:

Một bữa tối được chế biến nhanh gọn với nửa củ cà rốt, 50g đậu tuyết, một ít rau cải thảo, 150g tôm, 1 quả trứng gà, 1 miếng khoai lang tím. Tất cả được hấp hoặc luộc sau đó tôi thêm nửa quả cà chua nhỏ và một nắm việt quất tươi để bổ sung thêm vitamin C.

Thực đơn bữa tối 5:

Tôi luôn thích đa dạng màu sắc của thực phẩm trong bữa ăn của mình để giúp bớt nhàm chán hơn. Bữa tối hôm nay tôi dùng 150g thịt bò áp chảo, 1 miếng khoai lang tím và 1 củ khoai lang trắng nhỏ luộc lên, một ít rau xà lách chần cùng 1 quả trứng gà luộc. Chắc chắn đến bữa ăn này bạn sẽ phát hiện ra hầu như bữa ăn nào tôi cũng dùng bột tiêu đúng không nào?! Thực tế, trong bột tiêu có chứa hợp chất piperine, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, thúc đẩy nhiệt sinh (thermogenesis) và phá vỡ tế bào mỡ, từ đó hỗ trợ cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn và giảm mỡ thừa, góp phần hỗ trợ quá trình giảm cân.

Thực đơn bữa tối 6:

Bữa tối này tôi dùng 150g ức gà áp chảo rồi thái thành các lát mỏng. Sau đó tôi đem 1/4 quả bí đỏ baby, 3 cây rau cải chíp nhỏ, 1 miếng khoai lang tím, 1/3 bắp ngô, 1 quả trứng gà hấp lên. Cuối cùng là bổ sung thêm vài quả cà chua bi, rắc chút bột tiêu là hoàn thành.

Thực đơn bữa tối 7:

Tôi rất thích hải sản, đặc biệt là tôm bởi vì ngoài vị ngon thì nó là nguyên liệu tốt để hỗ trợ giảm cân do chứa ít calo, giàu protein giúp tăng cảm giác no và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Không những thế, tôm còn cung cấp axit béo omega-3 và các vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và để tăng lợi ích giảm cân cũng như cung cấp dưỡng chất cho cơ thể, tôi chỉ dùng tôm hấp kết hợp với rau xanh và các loại thực phẩm khác để bổ sung chất xơ và vitamin. Bữa tối hôm nay bao gồm 200g tôm, 2 cây nấm hương, 1/4 miếng bí đỏ baby, 1/2 củ khoai tây, cùng 3 quả cà chua bi.

Thực đơn bữa tối 8:

Bữa tối này tôi dùng 1/4 quả bí baby, 1/2 củ khoai lang tím nhỏ, 150g tôm, 1 quả trứng gà, 1 ít rau cải thảo. Tất cả các loại thực phẩm này tôi dùng phương pháp hấp. Sau đó tráng miệng bằng nửa quả cam và một ít quả việt quất.

Với những gợi ý thực đơn trên, bạn có thể luân phiên thay đổi và áp dụng phù hợp với cơ thể mình. Để giảm cân mạnh khỏe, tốt nhất bạn nên áp dụng một cách khoa học, không nên nhịn ăn. Với những món ăn bổ dưỡng như tôm hấp, rau xanh và các loại thực phẩm ít calo, bạn sẽ không chỉ giảm cân mà còn cảm thấy tràn đầy năng lượng.