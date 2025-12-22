Ăn gì khi bị nhiệt miệng nhanh khỏi và ngừa tái phát?
GĐXH - Có nhiều loại thuốc chữa nhiệt miệng, song chế độ ăn lành mạnh phù hợp cũng sẽ giúp bạn nhanh khỏi nhiệt miệng hơn, cũng như giúp ngăn ngừa bệnh tái phát.
Thức ăn chế biến mềm, ít gia vị và dễ nuốt
Dù nhiệt miệng khiến bạn khó ăn uống hơn song vẫn cần đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh, do vậy hãy chế biến thực phẩm mềm, dạng soup canh ít gia vị và dễ nuốt. Các thức ăn này sẽ giúp bệnh nhân ít cảm thấy đau xót khi ăn, do vậy dễ ăn uống và khỏe mạnh hơn.
Không nên bỏ bữa hoặc ăn qua loa khi bị nhiệt miệng, nhất là trẻ nhỏ, vì việc này càng khiến sức đề kháng suy giảm, trẻ dễ bị viêm nặng hơn và tái phát sau khi khỏi.
Ăn sữa chua
Trong sữa chua chứa rất nhiều lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa, trong đó có lactobacillus acidophilus có khả năng kìm hãm các vi khuẩn có hại trong miệng, từ đó làm giảm viêm đau do loét miệng.
Nếu đang bị nhiệt miệng, bạn hãy ăn khoảng 225g sữa chua nguyên chất mỗi ngày, cảm giác mát dịu cũng giúp bạn cảm thấy dễ chịu đỡ đau buốt hơn.
Sau khi chữa khỏi nhiệt miệng, vẫn nên duy trì ăn khoảng 60g sữa chua mỗi ngày để làm mát cơ thể, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn ngừa nhiệt miệng.
Trà xanh hoặc trà đen
Không thể bỏ qua các loại trà có tác dụng làm mát cơ thể, làm dịu đau viêm do nhiệt miệng và thanh nhiệt giải độc phòng ngừa bệnh tái phát.
Trong lá trà xanh còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, dược chất có tác dụng đẩy nhanh tốc độ hồi phục tổn thương.
Do vậy, khi bị nhiệt miệng, hãy uống nước trà xanh cho đến khi không còn cảm giác đau và viêm loét. Sau đó, có thể duy trì uống hàng ngày để làm mát cơ thể, ngăn ngừa nhiệt miệng tái phát và cũng đem lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.
Bên cạnh trà xanh thì bạn có thể dùng trà đen để bổ sung chất tanin giúp giảm đau, giảm sưng viêm do nhiệt miệng.
Để khắc phục nhanh, hãy đắp túi trà đen ướt lên trực tiếp vết loét miệng trong 60 giây, thực hiện nhiều lần trong ngày để nhiệt miệng mau khỏi.
Nếu bạn có thể uống được vị trà đen, hãy duy trì uống từ 500 - 750 ml mỗi ngày sẽ đem lại rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe.
Ăn thực phẩm giàu sắt và khoáng chất khác
Cơ thể thiếu sắt và các khoáng chất khác như kẽm,… cũng là một trong những nguyên nhân khiến hệ miễn dịch suy giảm, từ đó dễ bị viêm loét miệng hơn. Các thực phẩm giàu sắt mà người bệnh có thể bổ sung bao gồm: Thịt gà, trứng, súp lơ xanh…
Uống nước rau má
Theo Y học cổ truyền, nước rau má có tác dụng giải nhiệt, thải độc rất tốt cho cơ thể và vì thế cũng làm dịu và nhanh khỏi bệnh nhiệt miệng.
Hoạt chất tốt đem lại tác dụng này cho rau má là hoạt chất Triterpenoids có tác dụng đẩy nhanh quá trình tự làm lành vết loét, ngăn ngừa nhiệt miệng.
Bệnh nhân bị nhiệt miệng có thể uống nước rau má trong vài ngày, cảm giác đau xót sẽ biến mất.
Những siêu thức ăn tốt cho mắt nhờ rất giàu dưỡng chất tự nhiênĂn - 4 giờ trước
GĐXH - Để đảm bảo cho đôi mắt khỏe mạnh, cơ thể cần một số chất dinh dưỡng như vitamin A và C, axit béo omega-3, chất chống oxy hóa... Sau đây là những siêu thức ăn tốt cho mắt nhờ rất giàu dưỡng chất tự nhiên.
Đây mới là món ăn tốt nhất cho phụ nữ vào mùa đông hơn cả sữa và tổ yến: Rẻ tiền lại bổ khí huyết và giữ ấmĂn - 5 giờ trước
Khi kết hợp cả 3 nguyên liệu này, chúng không chỉ bổ sung dưỡng chất và làm ấm cơ thể mà còn dịu nhẹ hơn sữa và rẻ và bổ hơn tổ yến.
Loại rau giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, giá vài nghìn một bó, bán đầy chợ ViệtĂn - 16 giờ trước
GĐXH - Với hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng, việc thêm loại rau này vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.
Ho có đờm không nên uống gì?Ăn - 23 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh việc tìm hiểu ho có đờm nên uống gì, mỗi người cũng cần biết đâu là những thức uống có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng và cản trở quá trình phục hồi. Hãy đọc bài viết sau để biết một số loại đồ uống cần tránh khi bị ho có đờm.
Có nên dùng nước luộc thịt để nấu canh?Ăn - 1 ngày trước
Rất nhiều người thường xuyên dùng nước luộc thịt để nấu canh nhưng vẫn không hết băn khoăn, làm như vậy có tốt, có đúng cách hay không.
Chỉ vài nghìn 1 bó, chế biến rau này thêm trứng thành món ngon bổ dưỡng cho xương khớp ngày lạnhĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Rau dền kết hợp với trứng là món ăn bổ dưỡng cho xương khớp, dễ chế biến và giá rẻ. Tham khảo công thức canh trứng rau dền ngon miệng cho ngày se lạnh.
Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Loại rau mọc phổ biến ở những nơi ẩm ướt, có khí hậu nhiệt đới, từng bị xem là cỏ dại nhưng nay lại rất được ưa chuộng vì vị chua thanh, giòn mát và giàu dinh dưỡng, đặc biệt tốt cho người bị bệnh gout.
Ho có đờm uống gì cho dễ chịu cổ họng, giảm ho nhanh?Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Khi bị ho có đờm kéo dài không khỏi hoặc ho có đờm màu sắc khác thường, người bệnh nên đi khám để bác sĩ kiểm tra, điều trị. Tùy vào tình trạng bệnh mà người bệnh có thể ưu tiên bổ sung một số loại thức uống có trong bài sau.
Món ăn mềm mọng và ngon tuyệt, rất hợp với cơm lại đặc biệt tốt cho sự phát triển của trẻ emĂn - 2 ngày trước
Nếu bạn cũng muốn dễ dàng chuẩn bị một món ăn tại nhà mà cả gia đình đều thích, tôi thực sự khuyên bạn nên thử món này.
Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Bắp cải xứng đáng được xem là "người hùng thầm lặng" trong căn bếp của mọi gia đình.
Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025 từ 19-21/12 ở đâu, có gì đặc biệt?Ăn
GĐXH - Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo” sẽ diễn ra từ 18h đến 22h ngày 19/12 và từ 8h30 đến 21h ngày 20, 21/12/2025 tại Công viên Thống Nhất. Lễ hội năm nay có nhiều yếu tố mới, hấp dẫn, được kỳ vọng sẽ là điểm đến tôn vinh tinh hoa ẩm thực và văn hóa Hà Nội, góp phần kích cầu du lịch Thủ đô dịp cuối năm.