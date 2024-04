Đây là những ngành có mức học phí cao nhất năm 2024

Học phí 2024: Top trường đại học công và tư có mức học phí đắt đỏ hàng đầu Việt Nam GĐXH - Dưới đây là danh sách chi tiết các trường đại học công lập và tư thục có mức học phí cao hàng đầu cả nước, có nơi lên tới gần 1 tỷ đồng/năm.

Tăng mức thu học phí đại học

Theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP, lộ trình học phí của bậc giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập được lùi 1 năm so với quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP (tức là học phí năm học 2023 - 2024 tăng so với học phí năm học 2022 - 2023 nhưng mức thấp hơn so với lộ trình quy định tại Nghị định 81).

Trong năm học 2023 - 2024, các trường đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, mức trần (mức thu tối đa) học phí được áp dụng từ 1,2 triệu đồng đến 2,45 triệu đồng/tháng (tương đương 12 - 24,5 triệu đồng/10 tháng). So với năm học 2022 - 2023, mức học phí năm học này tăng thêm 2,2 - 10,2 triệu đồng, tùy khối ngành.

Nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố mức học phí năm học mới.

Mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2026 - 2027 như sau:

Khối ngành Năm học 2023 - 2024 Năm học 2024 - 2025 Năm học 2025 - 2026 Năm học 2026 - 2027 Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 1.250 1.410 1.590 1.790 Khối ngành II: Nghệ thuật 1.200 1.350 1.520 1.710 Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật 1.250 1.410 1.590 1.790 Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên 1.350 1.520 1.710 1.930 Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y 1.450 1.640 1.850 2.090 Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác 1.850 2.090 2.360 2.660 Khối ngành VI.2: Y Dược 2.450 2.760 3.110 3.500 Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường 1.200 1.500 1.690

Học phí nhóm ngành nào cao nhất?

Nhóm ngành Y Dược có mức trần học phí cao nhất

Theo đó, học phí khối ngành Y Dược cao nhất với 24,5 triệu đồng/năm học; tiếp đó là khối ngành sức khỏe khác: 18,5 triệu đồng/năm học. Mức học phí tiếp theo 14,5 triệu đồng/năm học áp dụng cho khối ngành Toán, Thống kê máy tính, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm nghiệp và thủy sản, Thú y.

Mức thu 13,5 triệu đồng/năm học áp dụng cho khối ngành Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên; 12,5 triệu đồng/năm học áp dụng cho khối Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, Kinh doanh và quản lý, Pháp luật. Mức học phí thấp nhất theo quy định Nghị định 97 thuộc về nhóm ngành Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Báo chí và thông tin; Dịch vụ xã hội; Du lịch; Khách sạn; Thể dục thể thao; Dịch vụ vận tải; Môi trường và bảo vệ môi trường; Nghệ thuật với 12 triệu đồng/năm học.

Nhóm ngành Y Dược hiện đang có mức học phí cao nhất.



Học phí cơ sở giáo dục công lập tự chủ gồm 2 mức theo mức độ tự chủ của các trường. Với trường đại học công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, học phí được xác định tối đa bằng 2 lần mức trần học phí trường chưa tự chủ tương ứng với khối ngành và năm học. Như vậy, trong năm học 2023 - 2024, học phí các trường này tối đa 24 - 49 triệu đồng/năm.

Với trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư, học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần mức trần trường chưa tự chủ từng khối ngành và năm học. Trong năm học 2023 - 2024, học phí các trường này tối đa 30 - 61,25 triệu đồng/năm.

Riêng chương trình đào tạo của trường đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT quy định hoặc theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương, cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do trường ban hành, thực hiện công khai giải trình với người học và xã hội.

Trong năm học 2024 - 2025, học phí tiếp tục tăng theo lộ trình. Với trường đại học chưa tự chủ, mức thu thấp nhất ở khối ngành Nghệ thuật với 13,5 triệu đồng/năm (tăng 1,5 triệu đồng so với năm học trước đó). Khối ngành Y Dược có mức tăng mạnh nhất với khoảng 3,1 triệu đồng; lên mức 27,6 triệu đồng.

Mức học phí của một số trường Y Dược hàng đầu cả nước năm 2024

Tính tới đầu tháng 4/2024, một số trường đại học bắt đầu công bố phương án tuyển sinh năm 2024. Nhiều trường dự kiến mức học phí cho năm học mới ở mức bằng hoặc tăng so với năm học 2023 - 2024. Trên thực tế, nhóm ngành Y Dược có mặt bằng học phí cao nhất đúng theo quy định của Chính phủ, đặc biệt ở 2 ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt.

Trường Đại học Y Dược TP.HCM có mức học phí bao nhiêu?

Cụ thể, từ năm 2023, Trường Đại học Y Dược TP.HCM quy định mức học phí từ khóa nhập học năm 2020 ở ngành bác sĩ Răng Hàm Mặt là 77 triệu đồng/năm; bác sĩ Y khoa 74,8 triệu đồng/năm; Dược học 55 triệu đồng/năm; Y học dự phòng, Y học cổ truyền 45 triệu đồng/năm. Đây là những ngành đã được kiểm định chất lượng. Ngành cử nhân khác (Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng) có học phí 41 triệu đồng.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, học phí 3 ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học ở mức cao nhất 55,2 triệu đồng/năm; các ngành cử nhân về khoa học sức khỏe khoảng 31,6 triệu đồng/năm.

Khoa Y (Đại học Quốc gia TP.HCM)

Ở Khoa Y (Đại học Quốc gia TP.HCM), trong năm học 2024 - 2025, các ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền dự kiến thu 62,2 triệu đồng/năm học; ngành Điều dưỡng 47,2 triệu đồng/năm.

Tương tự trường công lập, theo ghi nhận, học phí ở khối ngành Y Dược tại các trường đại học tư thục cũng ở mức cao nhất. Tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, học phí chương trình đại trà theo năm học ở ngành Răng Hàm Mặt và Y khoa 210 triệu đồng; kế tiếp là Y học cổ truyền 90 triệu đồng, Dược học 60 triệu đồng, Dinh dưỡng 55 triệu đồng, các ngành khác 55 triệu đồng.

Chương trình Tiếng Anh có mức học phí cao hơn 4 - 50 triệu đồng/năm học, tùy ngành. Chẳng hạn, ngành Răng Hàm Mặt và Y đa khoa thu 250 triệu đồng/năm; Dược học 100 triệu đồng/năm. Với Trường Đại học Văn Lang, mức học phí dao động 20 - 30 triệu đồng/học kỳ với hầu hết ngành. Riêng ngành Răng Hàm Mặt, mức học phí cao nhất ở mức 85 - 90 triệu đồng/học kỳ.

Trên thực tế, hầu hết các trường đại học công lập (nhóm chưa tự chủ và tự chủ) đều không điều chỉnh học phí đã thu của sinh viên trong năm học 2023 - 2024, dù có thể được tăng theo mức trần của Nghị định 97. Theo đó, mức thu của các trường này hiện nằm trong quy định cho phép. Với nhóm trường tư thục, nhiều chính sách ưu đãi học phí được đưa ra nhằm chia sẻ khó khăn với sinh viên.

Nhiều trường y dược trên cả nước đã bắt đầu công bố mức học phí năm học 2024 - 2025.

Mức học phí dự kiến của các trường đại học khối kinh tế cho năm học 2024-2025

Học viện Tài Chính công bố mức học phí năm 2024 - 2025

Mới đây, Học viện Tài chính đã thông tin về mức học phí dự kiến năm học 2024 - 2025. Theo đó, học phí chương trình chuẩn là 25 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Học phí Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế là 50 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Học phí diện tuyển sinh theo đặt hàng: 43 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Từ những năm học sau, học phí có thể thay đổi khi nhà nước thay đổi chính sách về học phí, trường hợp tăng thì mức tăng không quá 10% so với năm học trước.

Học phí đối với lưu học sinh diện tự túc kinh phí: Theo quy định của Học viện đối với sinh viên nước ngoài diện tự túc kinh phí.

Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng đại học giữa Học viện Tài chính với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), học phí không thay đổi trong suốt 4 năm học như sau:

Học 4 năm trong nước là: 70 triệu đồng/sinh viên/năm học (280 triệu đồng/sinh viên/khóa học).

Học 3 năm trong nước + 1 năm tại Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) là: 70 triệu đồng/sinh viên/năm học (cho 3 năm học trong nước); 490 triệu đồng/sinh viên/năm học (cho 1 năm học tại Trường Đại học Greenwich); tổng cộng là: 700 triệu đồng/sinh viên/khóa học.

Chương trình liên kết đào tạo Đại học Toulon cấp bằng học trong 3 năm: Chuyên ngành Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài chính là 171 triệu đồng (mức học phí bình quân: 57 triệu đồng/sinh viên/năm học); chuyên ngành Kế toán - Kiểm soát - Kiểm toán là 180 triệu đồng (mức học phí 2 năm đầu là 57 triệu đồng/sinh viên/năm học, riêng năm cuối là 66 triệu đồng/sinh viên/ năm học).

Nhà trường dự kiến tuyển 4.500 chỉ tiêu với các phương thức tuyển sinh: (1) Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT. (2) Xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT. (3) Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. (4) Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp 5 THPT năm 2024. (5) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024.

Học phí các trường khối ngành kinh tế năm 2024-2025 tương đối cao.

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2024-2025 là 44 triệu đồng/năm (đối với sinh viên đại học chính quy trong nước); đối với ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao là 98 triệu đồng/sinh viên/khóa học (tương ứng 2.450.000 đồng/tháng; 726.000 đồng/tín chỉ).

Đối với các chương trình liên kết, mức học phí cho cả khóa học từ hơn 351 triệu đồng – 358 triệu đồng.

Học viện Ngân hàng

Thông tin từ Học viện Ngân hàng cho biết, học phí năm học 2024-2024 dự kiến dao động từ 25-37 triệu đồng. Trong đó, các chương trình đào tạo chuẩn thuộc nhóm ngành Kinh doanh quản lý và pháp luật, học phí là 25 triệu đồng/năm/học sinh; khối ngành Công nghệ thông tin là 26,5 triệu đồng/năm và khối ngành Nhân văn, Khoa học xã hội là 26 triệu đồng/năm. Mức học phí cao nhất áp dụng với các chương trình chất lượng cao.

Theo đó, với chương trình liên kết quốc tế, học phí dao động 340-380 triệu đồng cho cả khóa 4 năm, có thể cao hơn nếu sinh viên chọn học năm cuối ở trường liên kết.