Đẩy mạnh tiêm phòng vật nuôi, ngăn nguy cơ bệnh dại lây sang người

Những ngày gần đây, công tác phòng, chống bệnh dại được các địa phương trên địa bàn Nghệ An tăng cường triển khai, nhất là tại các xã miền núi và khu vực từng xuất hiện ổ dịch trên động vật. Cùng với việc đẩy mạnh tiêm phòng vaccine cho đàn chó, mèo, ngành y tế và cơ quan chuyên môn cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức quản lý vật nuôi, không thả rông chó và chủ động phòng bệnh.

Xã Xuân Lâm, chiến dịch tiêm phòng cũng được triển khai đồng bộ, kết hợp vận động người dân đeo rọ mõm cho chó khi đưa ra nơi công cộng và tiêm nhắc lại vaccine hằng năm theo hướng dẫn của cơ quan thú y.



Nhiều địa phương đã triển khai đồng loạt chiến dịch tiêm phòng dại trên đàn chó, mèo. Tại xã Thiên Nhẫn, địa phương tiếp nhận 1.000 liều vaccine để tổ chức tiêm phòng, đồng thời rà soát tổng đàn, lập danh sách các hộ chăn nuôi và tuyên truyền người dân đưa vật nuôi đi tiêm đúng lịch.

Tại xã Yên Hòa, lực lượng chuyên môn phối hợp với ban quản lý các bản tổ chức tiêm lưu động, hướng dẫn người dân xích nhốt chó, không thả rông và quản lý vật nuôi đúng quy định. Còn tại xã Xuân Lâm, chiến dịch tiêm phòng cũng được triển khai đồng bộ, kết hợp vận động người dân đeo rọ mõm cho chó khi đưa ra nơi công cộng và tiêm nhắc lại vaccine hằng năm theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

Việc đẩy mạnh tiêm phòng diễn ra trong bối cảnh nguy cơ bệnh dại trên địa bàn vẫn ở mức cao. Trước đó, tại bản Kẻ Trằng, xã Mậu Thạch, cơ quan chức năng xác định một con chó dương tính với virus dại sau khi cắn, cào 5 người dân. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An phối hợp với Trung tâm Y tế Con Cuông điều tra dịch tễ, rà soát các trường hợp phơi nhiễm và tổ chức tiêm phòng. Đến nay, cả 5 trường hợp đều đã được tiêm vaccine phòng dại kịp thời.

Người dân đi tiêm vaccine phòng dại tại Trung tâm y tế Con Cuông.



Mới đây, một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại tại xã Bạch Hà tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo. Nạn nhân bị chó nhà cắn khoảng 5 tháng trước nhưng không tiêm vaccine phòng dại, tự điều trị bằng thuốc nam. Khi xuất hiện các triệu chứng điển hình của bệnh dại và nhập viện cấp cứu, bệnh nhân đã không qua khỏi. Sau vụ việc, ngành y tế đã rà soát các trường hợp liên quan và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, trong những tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 15 ổ dịch dại trên động vật, 100% xảy ra trên chó. Có 4.595 người được tiêm vaccine phòng dại sau phơi nhiễm, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, chó là tác nhân gây ra 86% các trường hợp phải điều trị dự phòng sau phơi nhiễm; khoảng 26,6% động vật gây thương tích có biểu hiện nghi dại, bị ốm hoặc chạy rông tại thời điểm gây thương tích.

Các bác sĩ cho biết, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra, lây truyền từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn, vết cào hoặc nước bọt của động vật mắc bệnh. Khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng, tỷ lệ tử vong gần như 100%. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu xử trí đúng và tiêm vaccine kịp thời sau phơi nhiễm.

Ngành y tế khuyến cáo, khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc bệnh dại cắn, cào hay liếm vào vùng da bị tổn thương, người dân rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sát khuẩn bằng cồn 70 độ hoặc dung dịch sát khuẩn phù hợp, sau đó đến cơ sở y tế gần nhất để được đánh giá nguy cơ và chỉ định tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại nếu cần.

Tuyệt đối không tự điều trị bằng thuốc nam hoặc các phương pháp chưa được cơ quan chuyên môn công nhận.

Tiêm phòng đầy đủ cho đàn chó, mèo, quản lý vật nuôi đúng quy định và điều trị dự phòng ngay sau phơi nhiễm là những giải pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn bệnh dại, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân và hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.