Bé gái ở Nghệ An mắc bệnh dại sau khi chó nuôi trong nhà chết bất thường

Thứ sáu, 16:42 12/09/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Tại bệnh viện, do bệnh nhi có biểu hiện sợ nước, sợ gió, đồng thời khai thác tiền sử được biết gia đình có nuôi chó và chó chết bất thường, các bác sĩ đã nghĩ nhiều đến bệnh dại.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, mới đây, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận một bệnh nhi mắc bệnh dại từ chính cho nuôi trong nhà. 

Theo đó, bệnh nhân là bé gái B.C (11 tuổi, ở Nghệ An). Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhi có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, ăn uống kém. Sau đó cháu đau họng, khó uống nước rồi sốt cao 39,4 độ C. 

Gia đình bé đi khám tại bệnh viện nhưng không rõ chẩn đoán. Ngày hôm sau, tình trạng trở nên bất thường: cháu thay đổi tính tình, cáu gắt, nói nhảm, có biểu hiện sợ nước, sợ gió, ý thức chậm nên được đưa vào bệnh viện điều trị. 

Bé gái ở Nghệ An mắc bệnh dại sau khi chó nuôi trong nhà chết bất thường - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Tại đây, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi bị bệnh dại, lấy dịch não tủy và nước bọt làm xét nghiệm nhưng chưa có kết quả. Bé được sử dụng thuốc an thần, đặt ống nội khí quản, thở máy, vận mạch. Tuy nhiên tình trạng không cải thiện nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huân, Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết: Khi tiếp nhận, bệnh nhân đã phải thở máy qua ống nội khí quản, duy trì 3 vận mạch liều cao, đồng từ phản xạ ánh sáng yếu, tăng tiết đờm dịch hầu họng. Bệnh nhân được chẩn đoán: sốc nhiễm trùng, viêm não - màng não. 

Đặc biệt, do bệnh nhân có biểu hiện sợ nước, sợ gió và khai thác tiền sử được biết gia đình có nuôi chó và chó chết bất thường, các bác sĩ đã nghĩ nhiều đến bệnh dại. Kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định cháu dương tính với virus dại. 

Theo gia đình bệnh nhi, do không biết cháu có từng bị chó cắn hay có tiếp xúc trực tiếp với con chó trước đó hay không nên đã không tiêm phòng. Sau khi có kết quả khẳng định cháu C mắc bệnh dại, gia đình đã xin đưa cháu về chăm sóc tại gia đình.

Thận trọng với bệnh dại

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền – Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch và Tiêm chủng cho biết: Bệnh dại là một bệnh do virus dại gây ra, hầu như luôn gây tử vong sau khi xuất hiện các triệu chứng lâm sàng. 

Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, nhưng bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được tiêm vaccine phòng ngừa ngay sau khi nghi ngờ phơi nhiễm với virus dại như trong trường hợp bị động vật cắn hoặc cào. 

Virus dại thường có trong nước bọt của những động vật mắc bệnh như chó, mèo. Người có thể bị lây khi bị cắn, cào hoặc khi nước bọt tiếp xúc với vết thương hở, niêm mạc (mắt, mũi, miệng). 

Khi phát bệnh, bệnh nhân có biểu hiện rất điển hình như: sợ nước, sợ gió, kèm theo co giật, rối loạn tri giác, liệt. Bệnh dại ở người gần như chắc chắn tử vong nếu không được xử trí dự phòng sau phơi nhiễm kịp thời (tiêm vaccine và/hoặc huyết thanh kháng dại) ngay sau khi bị cắn/cào. 

"Hiện nay nhiều người vẫn e ngại tiêm vaccine dại vì sợ "độc" , sợ tác dụng phụ. Chính sự chần chừ ấy đã cướp đi cơ hội sống duy nhất. Một mũi tiêm kịp thời có thể cứu cả cuộc đời – đừng để sự chủ quan phải trả giá bằng tính mạng", BS Huyền nhấn mạnh.

Vì vậy, theo bác sĩ Huyền, khi bị chó, mèo hoặc bất kỳ động vật nào cắn hoặc cào, hãy làm ngay một số việc sau:

+ Rửa sạch vết thương ngay lập tức dưới vòi nước chảy với xà phòng trong 15 phút, tuyệt đối không chà xát vết thương, không đắp lá hay dùng thuốc dân gian.

+ Đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vaccine dại, huyết thanh kháng dại (nếu cần) càng sớm càng tốt.

+ Không đợi theo dõi vật nuôi nếu không có khả năng theo dõi chắc chắn hoặc vật nuôi có biểu hiện bất thường.

Bé gái ở Nghệ An mắc bệnh dại sau khi chó nuôi trong nhà chết bất thường - Ảnh 2.Người đàn ông 62 tuổi không còn khả năng điều trị do thói quen nhiều người hay gặp khi bị chó cắn

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân đã bước sang giai đoạn toàn phát của bệnh dại – giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, tiên lượng rất xấu và hầu như không còn khả năng điều trị khỏi.


N.Mai
