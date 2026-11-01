Đây mới là cách chùi rửa đáy nồi bị cháy khét sạch bóng như mới

Dùng nước ấm và chất tẩy rửa

Theo VOV, trước tiên, bạn đổ nước ấm vào nồi hoặc chảo có vết cháy xém, thêm vài giọt nước rửa chén rồi khuấy đều. Đặt nồi lên bếp và đun sôi hỗn hợp khoảng 10-15 phút để các mảng cháy bong ra. Sau đó nhấc xuống, để nguội hoàn toàn rồi đổ nước đi. Cuối cùng dùng miếng bọt biển hoặc miếng chà nồi để làm sạch phần cặn còn sót lại.

Kết hợp giấm và baking soda

Đổ nước vào nồi sao cho phủ kín vết cháy, thêm khoảng một chén giấm rồi đun sôi trong khoảng 10 phút. Khi hỗn hợp nguội bớt, rắc thêm hai muỗng baking soda. Phản ứng giữa giấm và baking soda sẽ tạo bọt, giúp làm mềm và tách lớp cháy xém khỏi bề mặt nồi. Sau đó chỉ cần chà lại bằng miếng rửa chén là có thể làm sạch.

Khoai tây và muối

Một mẹo ít người biết là dùng khoai tây và muối. Khoai tây rửa sạch, gọt vỏ, cắt đôi rồi nhúng mặt cắt vào muối và chà lên bề mặt bị cháy. Trong khoai tây có axit oxalic tự nhiên giúp hòa tan gỉ sét, khi kết hợp với muối sẽ giúp làm bong lớp cháy khét hiệu quả.

Đáy nồi cháy đen luôn là nỗi ám ảnh khi vào bếp.

Dùng chanh tươi

Chanh cũng có khả năng làm sạch nhờ hàm lượng axit tự nhiên. Cắt chanh thành lát, xếp lên đáy nồi hoặc chảo, thêm một ít nước rồi đun sôi. Khi nước nóng, dùng muỗng di chuyển các lát chanh để làm bong lớp cháy. Với vết bẩn cứng đầu, có thể để hỗn hợp qua đêm trước khi chà rửa.

Sử dụng giấy bạc để làm sạch nồi

Thông tin trên VTV, giấy bạc là một công cụ tuyệt vời để làm sạch mà không gây hại cho nồi. Giấy bạc có thể dùng như một loại miếng cọ tự nhiên nhưng không làm xước bề mặt nồi.

Cách thực hiện: Bạn vò một mảnh giấy bạc thành hình quả bóng nhỏ. Dùng giấy bạc này để chà nhẹ nhàng lên các vết cháy đã được làm mềm bằng giấm hoặc nước nóng. Giấy bạc sẽ giúp loại bỏ các mảng cháy bám cứng đầu mà không làm hỏng lớp chống dính.

Lưu ý khi làm sạch đáy nồi cháy đen

Cũng theo VTC News, để việc làm sạch thực sự mang lại hiệu quả bền vững và không làm suy giảm tuổi thọ của thiết bị, bạn cần ghi nhớ một vài nguyên tắc vật lý sau:

Tránh sốc nhiệt: Tuyệt đối không xả nước lạnh vào chiếc nồi đang nóng rực. Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột sẽ khiến kim loại co ngót không đồng đều, dẫn đến hiện tượng cong vênh đáy nồi, khiến nồi không còn bám từ tính đối với nồi bếp từ hoặc truyền nhiệt kém.

Phân loại vật liệu: Các phương pháp chứa axit (giấm, chanh) rất tốt cho nồi inox, thủy tinh hay men sứ. Tuy nhiên, đối với chảo gang thép carbon chưa được tôi dầu kỹ, việc ngâm axit quá lâu có thể gây rỉ sét bề mặt.

Tuyệt đối không xả nước lạnh vào chiếc nồi đang nóng rực.

Luôn dùng dụng cụ mềm: Dù áp dụng phương pháp nào, điểm mấu chốt vẫn là sự kiên nhẫn để hóa chất tự nhiên có thời gian hoạt động. Hãy luôn kết thúc chu trình bằng một miếng bọt biển hay khăn vải sợi xơ để bảo vệ lớp màng bóng của thiết bị.

Làm sạch nhà cửa và đồ gia dụng không nhất thiết phải dùng đến sức lực cơ bắp hay các loại hóa chất độc hại. Bằng cách hiểu và vận dụng các nguyên lý hóa học cơ bản, công việc nội trợ sẽ trở nên nhẹ nhàng, an toàn, góp phần duy trì không gian bếp luôn trong trạng thái sạch sẽ và khoa học nhất.

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