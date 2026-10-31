Một số vật dụng không nên cất trong tủ bếp nhằm đảm bảo sự an toàn và tiện dụng

Vật dụng không nên cất trong tủ bếp

Đồ dùng hay sử dụng

Theo VTC News, nên để những vật dụng được bạn sử dụng thường xuyên ở những khu vực dễ tiếp cận hơn trong nhà bếp. Tránh cất chúng trong tủ vì món đồ bạn cần có thể bị "thất lạc" trong rất nhiều vật dụng khác ở không gian này.

Đồ dùng để lộn xộn sẽ khiến việc lấy ra sử dụng trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là với những người lớn tuổi muốn tránh mỏi lưng vì thời gian tìm kiếm kéo dài.

Thực phẩm

Những món thực phẩm không nằm ngang tầm mắt luôn bị bỏ quên rất lâu trước khi được bỏ ra ăn. Ngay cả khi bạn bảo quản các nguyên liệu như bột mỳ hoặc dầu ở tủ thấp hơn, việc phải cúi xuống để lấy chúng sẽ gây trở ngại khi nấu nướng. Hãy cất những loại vật dụng này ở tủ phía trên, nơi chúng dễ được chú ý hơn và không bị rơi vào quên lãng cho đến khi quá hạn sử dụng.

Khi các đồ dùng được sắp xếp và cất đặt đúng chỗ, bạn sẽ thấy căn bếp của mình ngăn nắp, tiện dụng hơn.

Nếu bạn phải bảo quản thực phẩm ở tủ thấp hơn, hãy cất đi những thứ bạn hiếm khi cần, để lâu. Thực phẩm để ở ngăn tủ thấp hơn cũng dễ bị loài gặm nhấm tấn công hơn.

Dụng cụ nấu ăn nặng

Tủ bếp thường được nhiều bà nội trợ xem là nơi hoàn hảo để cất các nồi, chảo nặng với suy nghĩ khi chuẩn bị nấu ăn họ có thể dễ dàng tìm thấy chúng. Tuy nhiên, tủ bếp không phải là nơi lý tưởng cho việc này như bạn nghĩ.

Cũng theo Báo Quảng Ninh, chuyên gia tổ chức lối sống Dawn Falcone cho rằng, việc lưu trữ trong tủ bếp có thể làm hỏng tủ bởi sức nặng của vật dụng. Các ray trượt của ngăn kéo sẽ phải chịu áp lực rất lớn dẫn đến tình trạng gãy, mất cấu trúc tủ. Ngoài ra, chuyên gia cũng đưa lời khuyên bạn nên giữ vật dụng nấu ăn có trọng lượng nặng trong tủ thấp hơn hoặc kệ được thiết kế đặc biệt chịu được lực.

Thuốc men và thực phẩm chức năng

Nhiều người thường tiện tay để vitamin hoặc thuốc men ngay mặt bếp nhằm dễ nhớ uống sau bữa ăn. Tuy nhiên, sự dao động mạnh về nhiệt độ và độ ẩm khi đun nấu chính là "kẻ thù" làm thuốc nhanh chóng biến chất, ẩm mốc và mất tác dụng.

Nhiều người thường tiện tay để vitamin hoặc thuốc men ngay mặt bếp nhằm dễ nhớ uống sau bữa ăn.

Tốt nhất, hãy dời toàn bộ tủ thuốc sang khu vực khô ráo, thoáng mát như phòng khách hoặc ngăn kéo tủ đầu giường.

Vật dụng không nên để trên mặt bếp

Dao

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, nhiều gia đình thích sử dụng những chiếc giá đựng dao lớn, có thể đựng được nhiều loại dao khác nhau, trông rất đẹp và thậm chí trông khá nghệ thuật khi đặt trên quầy bếp.

Việc làm này không có gì sai, nhưng hãy lưu ý rằng, nếu nhà bạn có con nhỏ, việc đặt những con dao sắc trực tiếp lên mặt bàn không quá cao sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, bạn nên cất chúng trong ngăn kéo có khóa.

Thiết bị điện ít sử dụng

Nhiều người quen với việc đặt máy nướng bánh mì, máy xay sinh tố và các thiết bị khác trực tiếp trên quầy bếp ở vị trí dễ thấy. Nhưng nếu bạn không sử dụng chúng hàng ngày hoặc mỗi khi nấu ăn, hoặc thậm chí chỉ thỉnh thoảng, thì thực sự chẳng ích gì khi để chúng chiếm không gian cực kỳ hạn chế trên mặt bàn của bạn.

Sản phẩm điện tử

Khi nhịp sống ngày càng nhanh, nhiều người muốn thư giãn và nghe nhạc trong khi nấu ăn. Tuy nhiên, bạn thường xuyên cần đến nước trong quá trình nấu nướng nên vì lý do an toàn, hãy để các sản phẩm điện tử như điện thoại di động, máy tính xách tay, máy nghe nhạc tránh xa mặt bàn hoặc thậm chí là nhà bếp.

Nên để những vật dụng được bạn sử dụng thường xuyên ở những khu vực dễ tiếp cận hơn trong nhà bếp.

Lưu ý khi sắp xếp các đồ vật trên tủ trong nhà bếp

Không nên xếp đồ dùng nhà bếp chồng lên nhau như một tòa tháp đổ trong ngăn tủ vì tình trạng này khiến bạn gặp khó khăn trong việc lấy ra dụng cụ mình cần.

Khi xếp chồng nồi niêu xoong chảo lên nhau, nếu muốn lấy một thứ gì đó ở phía dưới, bạn buộc phải dỡ toàn bộ ra và xếp lại, vừa mất công vừa làm gián đoạn quá trình nấu nướng của bạn.

Mặt khác, đồ dùng khi xếp chồng lên cao cũng có khả năng bị đổ xuống nếu không cân bằng, và bạn sẽ phải mất thêm vài phút nữa để xếp đặt mọi thứ trở lại. Vì thế, để sắp xếp nhiều đồ vào ngăn tủ bếp, bạn có thể dùng những phụ kiện hỗ trợ như dụng cụ chia ngăn. Chúng giúp chia ngăn tủ thành nhiều không gian và như thế, việc bạn muốn lấy bất kỳ món đồ gì cũng dễ dàng và an toàn hơn.

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