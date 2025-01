Đây mới là những linh vật trấn trạch trừ tà rước lộc, bình an cho gia chủ

Linh vật phong thủy là những loài vật thiêng liêng, mang ý nghĩa tâm linh to lớn. Chúng sử dụng các nguyên tắc phong thủy để tránh những điều không may, mang lại bình an và may mắn cho chủ nhân. Hình tượng và màu sắc của linh vật phong thủy chủ yếu là dựa vào hình ảnh của động vật/sự vật đại diện cho may mắn và hoà bình trong dân gian.

Mỗi một linh vật lại có những công dụng và ý nghĩa phong thủy riêng biệt. Với tình hình "đất ngày càng chật, người ngày càng đông" thì những ngôi nhà có phong thủy xấu, nhiễm hung khí, âm khí… là điều khó tránh khỏi.

Trong những trường hợp này, người ta thường sử dụng các linh vật phong thủy để trấn trạch. Trong đó, những linh vật trấn trạch mạnh nhất trong phong thuỷ được nhiều gia đình lựa chọn đó là: Khuyển Trấn Thủ Thần, Kê Trấn Thủ Thần, Dương Trấn Thủ Thần, Kê Trấn Thủ Thần, Long Trấn Thủ Thần.

Kê Trấn Thủ Thần

Trong phong thủy, tượng gà trống mang ý nghĩa đem đến tài lộc, may mắn, sự thịnh vượng cho gia chủ. Đồng thời hóa giải những thế sát cho ngôi nhà.

Người xưa quan niệm rằng, tiếng gà trống gáy vào buổi sáng sớm giúp xua đuổi những linh hồn xấu và báo hiệu cho ánh bình minh đang lên, bắt đầu một ngày mới. Chính vì vậy, đặt Kê Trấn Thủ Thần trước cửa giúp trấn trạch, trừ tà, hóa giải Long sinh bát sát rất tốt.

Khuyển Trấn Thủ Thần

Chó như một người bạn gần gũi trong cuộc sống thường ngày. Chúng có đức tính trung thành, thông minh, đôi mắt tinh tường để bảo vệ chủ nhân khỏi những nguy hiểm rình rập.

Chúng ta thường bắt gặp tượng chó đá xuất hiện trước cổng đình hay cổng các biệt phủ. Người ta tin rằng, chó chính là vị thần gác cửa, trấn giữ tà ma để mang tới bình yên cho tất cả mọi người. Đặc biệt với những ngôi nhà có phong thuỷ chưa tốt bởi các tác động từ kiến trúc xung quanh. Khi ấy, linh vật này được ưu tiên số một để trấn trạch ngôi nhà của mình.

Ngoài ra, đặt tượng chó phong thuỷ trước cổng còn giúp hoá giải những hung hại từ thế đất xấu. Cân bằng âm dương để mang tới vận may tài lộc cho gia chủ.

Vị trí hoà hợp nhất để đặt tượng chó là gần cửa, đầu quay hướng ra ngoài. Tượng chó mua về nên ở tư thế đang ngồi, khuôn mặt ngẩng cao lên trời, bởi đây là hình ảnh canh giữ cửa nhà. Xấu nhất là sử dụng tượng linh vật này ở tư thế đang nằm thảnh thơi.

Khuyển Trấn Thủ Thần được làm bằng đá canxit vân gỗ, đặt ở trước cửa cổng và hướng ra ngoài, có tác dụng trấn trạch, hóa giải long sinh bát sát, mang lại điều may mắn và tốt lành cho nhà.

Dương Trấn Thủ Thần

Dê là một biểu tượng phong phú trong đời sống tâm linh và vật chất của con người. Dương Trấn Thủ Thần được coi là một biểu tượng bảo vệ, có khả năng trấn trạch và ngăn chặn năng lượng tiêu cực từ xâm nhập vào không gian sống. Đặt Dương Trấn Thủ Thần ở trước cửa. nơi năng lượng tiêu cực có thể xâm nhập vào nhà, bảo vệ và đảm bảo sự an lành và bình yên.

Được làm từ đá spentiner có khả năng hộ mệnh, tăng cường "lá chắn tâm linh" của chủ nhân khỏi sự tấn công của những năng lượng tà ác từ bên ngoài.

Bên dưới Dương Trấn Thủ Thần đặt tấm Địa Linh Phù có tác dụng hóa giải sát khí, bảo vệ khỏi các tác động tiêu cực của năng lượng xấu và đảm bảo sự an lành và bình yên.

Long Trấn Thủ Thần

Rồng là linh vật linh thiêng nhất trong các linh vật, luôn bảo vệ con người, mang lại may mắn, hóa giải các loại hung thú, và tà ma. Long Trấn Thủ Thần đặt trước cửa nhà có tác dụng chế sát từ các luồng "tà khí", hóa giải Long sinh bát sát,"tiêu trừ tiểu nhân", "tạo uy nghiêm", mang lại vượng khí, mang lại tài lộc, kích hoạt công danh sự nghiệp

Được làm từ đá Spentiner có khả năng hộ mệnh, tăng cường "lá chắn tâm linh" của chủ nhân khỏi sự tấn công của những năng lượng tà ác từ bên ngoài.

Bên dưới linh vật đặt tấm Địa Linh Phù có tác dụng hóa giải sát khí, bảo vệ khỏi các tác động tiêu cực của năng lượng xấu và đảm bảo sự an lành và bình yên.

Ngưu Trấn Thủ Thần

Trâu đá được coi là một biểu tượng phong thủy có khả năng trấn trạch và mang lại sự ổn định trong không gian sống. Đặt trâu đá ở trước cửa có thể giúp bảo vệ và ngăn chặn năng lượng tiêu cực từ xâm nhập vào không gian sống, hóa giải Long sinh bát sát,mang lại điều may mắn và tốt lành cho ngôi nhà

Được làm từ đá caxit nguyên khối, hội tụ đầy đủ các yếu tố như đất, nước, lửa và gió. Tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ, bảo vệ chủ nhân và xua đuổi luồng tà khí, sự đe dọa xấu xa.

Bên dưới linh vật đặt tấm Địa Linh Phù có tác dụng hóa giải sát khí, bảo vệ khỏi các tác động tiêu cực của năng lượng xấu và đảm bảo sự an lành và bình yên.

