Đây mới là trứng bác chất lượng cao: Cách làm 99% mọi người chưa thử và quan trọng là không dùng 1 giọt dầu nào
Ai yêu thích nấu nướng đều biết cách làm trứng bác mềm mịn thơm ngon. Để tăng độ mướt mịn của món trứng hầu hết mọi người sẽ thêm nước ấm, thêm sữa và thêm thật nhiều dầu ăn vào chảo! Đó là những cách làm thông dụng nhất và mọi người đều nhắc đến khi làm món trứng bác.
Thành phẩm của món trứng bác đó đôi khi sẽ tạo ra cảm quan nhiều dầu mỡ, khi ăn dễ có cảm giác ngán ngấy. Có người khi nấu món trứng bác khi cho ra thành phẩm thì nhận về phản hồi "cảm giác như dùng gần nửa xô dầu để nấu một quả trứng"... Mất đi hương vị tự nhiên và dễ khiến bạn tăng cân!
Để giúp bạn có được món trứng bác ngon lành, mềm mướt chúng tôi gợi ý một cách làm "mới toanh" và 99% mọi người chưa từng thử. Với công thức này, chúng ta hoàn toàn có thể làm món trứng bác mềm mịn mà không cần dùng tới một giọt dầu ăn này. So với trứng luộc, phương pháp này tiết kiệm thời gian; so với trứng chiên, nó dùng ít dầu hơn và tốt cho sức khỏe hơn.
Nguyên liệu làm món trứng bác
3 quả trứng gà, một chút nước, một chút gia vị, hành lá thái nhỏ.
Cách làm món trứng bác
Bước 1: Đập 3 quả trứng vào bát, thêm hành lá thái nhỏ và muối, rồi đánh đều. Cho lượng nước bằng với lượng hỗn hợp trứng vào nồi, đun sôi ở lửa lớn. Sau đó giảm lửa xuống mức trung bình thấp để nước sôi liu riu nổi bọt bóng ở đáy nồi.
Bước 2: Nhẹ nhàng đổ hỗn hợp trứng vào. Phần đáy sẽ nhanh chóng đông lại và tạo thành những bong bóng lớn. Không được lật ngược hay đụng vào trong quá trình này. Khi hỗn hợp trứng đã đông lại gần hết, nhẹ nhàng khuấy đều bằng thìa và tiếp tục đun cho đến khi nước bay hơi hết.
Bước 3: Khi nước bay hơi hết, bạn dùng thìa xắt thành các miếng nhỏ là có thể lấy ra đĩa. Trứng bác là món ăn trông có vẻ rất đơn giản, nhưng nhiều người lại làm không ngon. Chúng dễ bị nấu quá chín, khô, thiếu hương vị và không có vị tươi ngon, mềm mại. Trứng bác làm theo cách này sẽ mềm ngon, mịn mướt với độ ẩm lý tưởng. Sau khi món ăn hoàn thành, bạn lấy ra đĩa, rắc thêm chút hành lá và thêm vài lát ớt để tăng hương vị.
Thành phẩm món trứng bác
Lần đầu tiên thử làm trứng bác với nước, có thể bạn sẽ khá e ngại, nhưng khi thành phẩm hoàn thành bạn sẽ ngạc nhiên bởi không ngờ nó dễ làm và ngon đến thế. Hương vị thậm chí còn ngon hơn khi bạn dùng dầu ăn để nấu! Tuy trông đơn giản, nhưng món này bổ dưỡng và ngon miệng, phù hợp với mọi lứa tuổi và ai cũng thích. Do đó bạn hãy thử áp dụng cách này để nấu trứng bác cho những người thân yêu thưởng thức nhé!
Chúc bạn thành công và ngon miệng với món trứng bác!
