Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Đây mới là trứng bác chất lượng cao: Cách làm 99% mọi người chưa thử và quan trọng là không dùng 1 giọt dầu nào

Thứ ba, 14:58 07/04/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Để giúp bạn có được món trứng bác ngon lành, mềm mướt chúng tôi gợi ý một cách làm "mới toanh" và 99% mọi người chưa từng thử.

Ai yêu thích nấu nướng đều biết cách làm trứng bác mềm mịn thơm ngon. Để tăng độ mướt mịn của món trứng hầu hết mọi người sẽ thêm nước ấm, thêm sữa và thêm thật nhiều dầu ăn vào chảo! Đó là những cách làm thông dụng nhất và mọi người đều nhắc đến khi làm món trứng bác.

Thành phẩm của món trứng bác đó đôi khi sẽ tạo ra cảm quan nhiều dầu mỡ, khi ăn dễ có cảm giác ngán ngấy. Có người khi nấu món trứng bác khi cho ra thành phẩm thì nhận về phản hồi "cảm giác như dùng gần nửa xô dầu để nấu một quả trứng"... Mất đi hương vị tự nhiên và dễ khiến bạn tăng cân!

Để giúp bạn có được món trứng bác ngon lành, mềm mướt chúng tôi gợi ý một cách làm "mới toanh" và 99% mọi người chưa từng thử. Với công thức này, chúng ta hoàn toàn có thể làm món trứng bác mềm mịn mà không cần dùng tới một giọt dầu ăn này. So với trứng luộc, phương pháp này tiết kiệm thời gian; so với trứng chiên, nó dùng ít dầu hơn và tốt cho sức khỏe hơn.

Nguyên liệu làm món trứng bác

3 quả trứng gà, một chút nước, một chút gia vị, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món trứng bác

Bước 1: Đập 3 quả trứng vào bát, thêm hành lá thái nhỏ và muối, rồi đánh đều. Cho lượng nước bằng với lượng hỗn hợp trứng vào nồi, đun sôi ở lửa lớn. Sau đó giảm lửa xuống mức trung bình thấp để nước sôi liu riu nổi bọt bóng ở đáy nồi.

Bước 2: Nhẹ nhàng đổ hỗn hợp trứng vào. Phần đáy sẽ nhanh chóng đông lại và tạo thành những bong bóng lớn. Không được lật ngược hay đụng vào trong quá trình này. Khi hỗn hợp trứng đã đông lại gần hết, nhẹ nhàng khuấy đều bằng thìa và tiếp tục đun cho đến khi nước bay hơi hết.

Bước 3: Khi nước bay hơi hết, bạn dùng thìa xắt thành các miếng nhỏ là có thể lấy ra đĩa. Trứng bác là món ăn trông có vẻ rất đơn giản, nhưng nhiều người lại làm không ngon. Chúng dễ bị nấu quá chín, khô, thiếu hương vị và không có vị tươi ngon, mềm mại. Trứng bác làm theo cách này sẽ mềm ngon, mịn mướt với độ ẩm lý tưởng. Sau khi món ăn hoàn thành, bạn lấy ra đĩa, rắc thêm chút hành lá và thêm vài lát ớt để tăng hương vị.

Thành phẩm món trứng bác

Lần đầu tiên thử làm trứng bác với nước, có thể bạn sẽ khá e ngại, nhưng khi thành phẩm hoàn thành bạn sẽ ngạc nhiên bởi không ngờ nó dễ làm và ngon đến thế. Hương vị thậm chí còn ngon hơn khi bạn dùng dầu ăn để nấu! Tuy trông đơn giản, nhưng món này bổ dưỡng và ngon miệng, phù hợp với mọi lứa tuổi và ai cũng thích. Do đó bạn hãy thử áp dụng cách này để nấu trứng bác cho những người thân yêu thưởng thức nhé!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món trứng bác!

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top