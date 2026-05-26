Loại rau mùa hè giàu sắt hơn thịt bò, dễ trồng quanh năm, nấu canh cực ngon được bán đầy chợ Việt

Thứ ba, 19:01 26/05/2026 | Ăn
GĐXH – Không chỉ là loại rau dân dã quen thuộc trong mâm cơm ngày hè, rau này chứa lượng sắt cao ngang, thậm chí vượt thịt bò, đồng thời giàu canxi, vitamin và chất xơ tốt cho sức khỏe.

Lợi ích của rau dền

Nhắc tới thực phẩm bổ máu hay tốt cho xương, nhiều người thường nghĩ đến sữa hay thịt bò. Nhưng ngay tại các khu chợ Việt, rau dền – loại rau giá rẻ chỉ vài nghìn đồng một mớ lại sở hữu thành phần dinh dưỡng lớn.

Rau dền rất dễ trồng, phát triển tốt trong điều kiện khí hậu ở nước ta. Loại rau này có thể mọc quanh năm, chịu hạn và chịu nước tốt, thậm chí mọc hoang ven đường hay ngoài vườn mà không cần chăm sóc cầu kỳ. Vào mùa hè, việc bổ sung rau dền vào trong mâm cơm gia đình được nhiều người lựa chọn.

Rau dền được nhiều người lựa chọn trong ngày hè. Ảnh Hà My

Hiện rau dền có nhiều loại như rau dền đỏ, dền xanh, dền cơm, dền gai… Trong đó, rau dền đỏ được nhiều người yêu thích nhờ màu sắc bắt mắt và giá trị dinh dưỡng cao. Chị Kim Anh – tiểu thương bán rau ở chợ La Dương cho biết, rau dền vào mùa hè được nhiều người hỏi mua hơn. Giá của rau này rẻ chỉ 8.000 đồng/bó.

Theo số liệu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100g rau dền đỏ có khoảng 5,4mg sắt, trong khi cùng khối lượng thịt bò chỉ chứa khoảng 2,6mg sắt.

Điểm đặc biệt là rau dền còn giàu vitamin C – dưỡng chất giúp cơ thể hấp thu sắt thực vật hiệu quả hơn. Nhờ đó, loại rau này hỗ trợ bổ máu, cải thiện tình trạng thiếu sắt, da xanh xao hoặc cơ thể mệt mỏi.

Hàm lượng chất xơ cao trong rau dền giúp ổn định đường huyết ở người mắc tiểu đường tuýp 2 bằng cách làm chậm quá trình hấp thu đường, giảm cảm giác đói và hạn chế tiêu thụ calo dư thừa.

Video: Giá trị dinh dưỡng cùng món ngon với rau dền mùa hè. (Hà My)

Rau dền được xem là nguồn canxi thực vật dồi dào. Khi kết hợp cùng magie và vitamin K, loại rau này góp phần hỗ trợ ngăn ngừa loãng xương ở người lớn tuổi.

Với vị ngọt nhẹ và lành tính, rau dền thường được dùng để chế biến các món canh, xào, luộc. Vào ngày hè, mọi người có thể sử dụng rau dền làm nguyên liệu chế biến món canh giải nhiệt bổ dưỡng, bắt mắt dưới đây.

3 món canh giải nhiệt ngày hè cùng rau dền bổ dưỡng và dễ làm

Canh cua rau dền

Đây là món canh dân dã quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Nấu cua đồng cùng với rau dền sẽ lạ miệng hơn. Nước cua đồng ngọt tự nhiên hòa cùng rau dền tạo cảm giác thanh mát, dễ ăn.

Rau dền đem nấu cua cũng dễ ăn, lạ miệng. Ảnh HM

Rau dền nấu thịt băm

Món ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng, thích hợp cho cả trẻ nhỏ lẫn người lớn. Đơn giản chỉ cần rửa sạch rau dền, nấu canh bình thường và cho thêm thịt băm vào.

Canh rau dền nấu thịt băm. Ảnh HM

Vị ngọt thanh của hến kết hợp cùng rau dền tạo nên món canh thanh mát, rất phù hợp trong ngày hè oi bức.

