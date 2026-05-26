7 mâm cơm gia đình giúp gắn kết thành viên

“Hạnh phúc của người phụ nữ nội trợ đôi khi chỉ giản dị là được nấu ăn cho gia đình”

“Chắc hẳn hạnh phúc của người phụ nữ nội trợ là được nấu những bữa ăn ngon cho những người thân yêu, được quây quần bên nhau trong bữa cơm gia đình, được nhìn thấy mọi người ăn uống vui vẻ và ngon miệng”.

Đó là chia sẻ rất đời thường nhưng cũng đầy xúc động của chị Jun Nguyễn – một người phụ nữ yêu căn bếp và luôn xem việc chăm sóc gia đình bằng những bữa cơm nhà là niềm vui giản dị mỗi ngày.

Không ít người từng nghĩ việc nội trợ là công việc lặp đi lặp lại và dễ khiến phụ nữ mệt mỏi. Nhưng với những người thật sự yêu gia đình, căn bếp lại là nơi lưu giữ cảm xúc rất đặc biệt. Đó là nơi có mùi thức ăn quen thuộc, có tiếng trò chuyện lúc dọn cơm, có cảm giác bình yên khi cả nhà cùng ngồi lại bên nhau.

Nhiều nghiên cứu tâm lý cũng cho thấy những gia đình duy trì thói quen ăn cơm cùng nhau thường có sự kết nối tình cảm bền chặt hơn. Một bữa cơm tưởng như đơn giản nhưng lại là khoảng thời gian để các thành viên chia sẻ câu chuyện trong ngày, quan tâm nhau nhiều hơn và giữ gìn cảm giác thuộc về gia đình.

Với người phụ nữ nội trợ, niềm vui nhiều khi không đến từ những lời khen quá hoa mỹ. Chỉ cần chồng con ăn hết sạch món mình nấu, hỏi hôm nay có món gì ngon hay chủ động về nhà ăn cơm cũng đủ khiến họ cảm thấy được trân trọng.

Chị Jun Nguyễn cho rằng điều hạnh phúc nhất không phải là mâm cơm cầu kỳ đắt tiền, mà là cảm giác cả nhà quây quần đông đủ. Bởi sau cùng, điều giữ lửa cho một gia đình nhiều khi không nằm ở vật chất, mà nằm ở những khoảnh khắc rất nhỏ như một bữa cơm ấm áp có đủ tiếng cười và sự hiện diện của những người mình yêu thương.

Dưới đây là gợi ý 7 mâm cơm gia đình đủ chất, giúp gắn kết gia đình

Mâm cơm chay thích hợp dùng cho ngày Rằm hoặc mùng 1 nếu bạn muốn.

