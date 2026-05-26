7 mâm cơm gia đình giúp gắn kết thành viên

Thứ ba, 16:28 26/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Nhiều nghiên cứu tâm lý cũng cho thấy những gia đình duy trì thói quen ăn cơm cùng nhau thường có sự kết nối tình cảm bền chặt hơn.

“Hạnh phúc của người phụ nữ nội trợ đôi khi chỉ giản dị là được nấu ăn cho gia đình”

“Chắc hẳn hạnh phúc của người phụ nữ nội trợ là được nấu những bữa ăn ngon cho những người thân yêu, được quây quần bên nhau trong bữa cơm gia đình, được nhìn thấy mọi người ăn uống vui vẻ và ngon miệng”.

Đó là chia sẻ rất đời thường nhưng cũng đầy xúc động của chị Jun Nguyễn – một người phụ nữ yêu căn bếp và luôn xem việc chăm sóc gia đình bằng những bữa cơm nhà là niềm vui giản dị mỗi ngày.

Không ít người từng nghĩ việc nội trợ là công việc lặp đi lặp lại và dễ khiến phụ nữ mệt mỏi. Nhưng với những người thật sự yêu gia đình, căn bếp lại là nơi lưu giữ cảm xúc rất đặc biệt. Đó là nơi có mùi thức ăn quen thuộc, có tiếng trò chuyện lúc dọn cơm, có cảm giác bình yên khi cả nhà cùng ngồi lại bên nhau.

Nhiều nghiên cứu tâm lý cũng cho thấy những gia đình duy trì thói quen ăn cơm cùng nhau thường có sự kết nối tình cảm bền chặt hơn. Một bữa cơm tưởng như đơn giản nhưng lại là khoảng thời gian để các thành viên chia sẻ câu chuyện trong ngày, quan tâm nhau nhiều hơn và giữ gìn cảm giác thuộc về gia đình.

Với người phụ nữ nội trợ, niềm vui nhiều khi không đến từ những lời khen quá hoa mỹ. Chỉ cần chồng con ăn hết sạch món mình nấu, hỏi hôm nay có món gì ngon hay chủ động về nhà ăn cơm cũng đủ khiến họ cảm thấy được trân trọng.

Chị Jun Nguyễn cho rằng điều hạnh phúc nhất không phải là mâm cơm cầu kỳ đắt tiền, mà là cảm giác cả nhà quây quần đông đủ. Bởi sau cùng, điều giữ lửa cho một gia đình nhiều khi không nằm ở vật chất, mà nằm ở những khoảnh khắc rất nhỏ như một bữa cơm ấm áp có đủ tiếng cười và sự hiện diện của những người mình yêu thương.

Dưới đây là gợi ý 7 mâm cơm gia đình đủ chất, giúp gắn kết gia đình

Mâm cơm gia đình số 1

Mâm cơm chay thích hợp dùng cho ngày Rằm hoặc mùng 1 nếu bạn muốn.

Mâm cơm gia đình số 2

Mâm cơm gia đình số 3

Mâm cơm gia đình số 4

Mâm cơm gia đình số 5

Mâm cơm gia đình số 6

Mâm cơm gia đình số 7

12 mâm cơm gia đình chuẩn mùa hè của mẹ đảm ở Hà Nội

GĐXH - Chị Hoàng Huyền vốn là người quen thuộc đối với cộng đồng chị em yêu bếp. Mỗi bữa cơm chị nấu đều đơn giản nhưng chứa đựng nhiều yêu thương. Mùa hè đến, các con bước vào kỳ nghỉ hè, đây là giai đoạn vui chơi, tích lũy trải nghiệm cho các con.

7 mâm cơm gia đình không lặp lại cho người "lười nghĩ"

GĐXH - "Đối với em nấu ăn không khó mà khó nhất là việc lên thực đơn, thay đổi món mỗi ngày, tránh trùng lặp để bữa cơm gia đình không bị nhàm chán và mọi người ăn ngon miệng hơn".


6 mâm cơm gia đình vừa truyền thống, vừa hiện đại, nhìn là thấy mê

Món canh này ít chất béo và giàu protein, rất thích hợp cho bữa tối giảm cân và cũng là món phù hợp cho người già và trẻ em.

GĐXH - Mọi ngóc ngách trong căn bếp của phú bà đều toát ra "mùi tiền" thế này đây.

GĐXH - Tình trạng đau nhức xương khớp tê buốt luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi. Hãy cùng khám phá vì sao thói quen uống nước dứa mỗi tuần 2 lần lại có thể giúp bạn nhẹ nhàng vượt qua nỗi lo đau nhức xương khớp.

GĐXH - Trà xanh là một loại đồ uống tuyệt vời không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe mà còn giúp cải thiện làn da. Tuy nhiên, cách uống như nào thì cần phải đúng phương pháp để tận dụng tối đa những tác dụng tuyệt vời của loại đồ uống này.

Các món hấp chứa rất ít dầu, và chất dinh dưỡng cũng như độ ẩm của nguyên liệu được bảo toàn tốt. Kết quả là các món ăn thường mềm, dễ tiêu hóa và hấp thụ hơn.

GĐXH - Củ tỏi là loại củ gia vị quen thuộc trong gian bếp của gia đình Việt. Tuy nhiên, ít ai biết một bộ phận nữa của cây tỏi lại là đặc sản được gọi “rau trường thọ”, chế biến món ăn vừa ngon vừa lạ và bổ dưỡng cho sức khỏe.

GĐXH - "Nhiều hôm đi làm về mệt thật, đứng bếp cũng oải lắm… nhưng nhìn cả nhà ngồi ăn ngon miệng, mấy đứa nhỏ ríu rít nói chuyện là tự nhiên lại thấy đáng!".

Ít ai biết rằng, không chỉ phần quả được ưa chuộng nhờ vị thanh mát và giàu chất xơ, ngay cả hoa của loại cây này từ lâu cũng được dùng như một loại thực phẩm và vị thuốc dân gian giàu giá trị.

GĐXH - Cua đồng là thủy sản giá rẻ ngày hè. Chỉ cần chế biến đúng cách, đây sẽ là món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng, giúp giải nhiệt ngày hè hiệu quả cho mâm cơm gia đình.

GĐXH - Thay vì các loại nước đóng chai, sử dụng nước ép từ rau củ quả tươi không chỉ giúp hạ nhiệt tức thì mà còn hỗ trợ gan thận thải độc hiệu quả.

GĐXH - Với người đau vai gáy, chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, khắc phục những cơn đau và tăng cường sự linh hoạt cho vùng cổ, vai, gáy.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
