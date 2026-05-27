Ngày nóng nuốt cơm không trôi cứ làm ngay 3 món này, nấu cả mâm cơm chỉ mất 15 phút mà ngon không cưỡng nổi

Thứ tư, 06:35 27/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Nếu chiều nay bạn chưa biết nấu gì để giải nhiệt cho gia đình, hãy làm ngay đĩa thịt luộc từ phần thịt đặc biệt này, kết hợp với bát nước mắm dầm loại quả chua đang vào mùa.

Vào những ngày hè oi ả đỉnh điểm 39 - 40 độ C, mâm cơm nhiều dầu mỡ hay những nồi nước ninh xương béo nồng bỗng trở thành "cực hình" đối với cả người nấu lẫn người ăn. Lúc này, người ta chẳng thèm sơn hào hải vị, mà chỉ khao khát một bữa cơm thanh đạm, mọng nước và có vị chua thanh để kích thích vị giác. Nếu chiều nay bạn chưa biết nấu gì để giải nhiệt cho gia đình, hãy làm ngay đĩa thịt luộc từ phần thịt đặc biệt này, kết hợp với bát nước mắm dầm loại quả chua đang vào mùa. Đảm bảo cả nhà sẽ "vét sạch" nồi cơm lúc nào không hay.

Không cần cầu kỳ, chính sự giản dị, chuẩn vị truyền thống của bộ đôi này mới là "vũ khí" đánh bại cái nóng, giúp kích thích tuyến nước bọt và mang lại cảm giác mát ruột, nhẹ bụng thực sự.

1. Bí kíp đi chợ: Đừng mua ba chỉ, hãy chọn "nạc dăm" cho ngày nắng

Sai lầm của nhiều người là ngày nóng vẫn mua thịt ba chỉ về luộc. Phần mỡ dày của ba chỉ gặp thời tiết oi bức rất dễ gây cảm giác ngấy tận cổ. Ngược lại, nếu mua thịt thăn thì khi luộc xong thịt lại bị khô xác, bã như nhai củi, rất khó nuốt.

Chân ái chính là thịt nạc dăm: Đây là phần thịt nằm ở lõi cổ của con lợn, có các thớ mỡ trắng li ti dắt đều xen kẽ bên trong thớ thịt nạc đỏ hồng.

Hiệu quả ngon miệng: Khi luộc chín tới, phần mỡ dắt này sẽ tan chảy nhẹ, giữ cho miếng thịt luôn mọng nước, mềm tan trong miệng mà không hề bị khô, cũng không hề bị ngấy mỡ. Thịt nạc dăm luộc chính là "vua chống nghẹn" cho những ngày miệng đắng chán cơm.

2. Cách luộc thịt mọng nước và luộc rau muống xanh ngắt

Món ăn dù quen thuộc nhưng muốn ngon xuất sắc như ngoài hàng thì cần dắt túi vài mẹo nhỏ sau:

Luộc thịt trắng hồng, thơm phức: Thả miếng thịt vào nồi nước lạnh cùng 1 củ hành khô đập dập và chút muối. Đun sôi bùng, hớt sạch bọt rồi hạ lửa nhỏ liu riu. Thịt nạc dăm chín rất nhanh, chỉ cần luộc khoảng 15 - 20 phút, dùng đũa đâm xuyên qua không thấy nước hồng chảy ra là tắt bếp. Vớt thịt ra ngâm ngay vào bát nước đun sôi để nguội có thả vài viên đá lạnh – mẹo này giúp miếng thịt co lại, giữ nước bên trong, da giòn và không bị thâm mặt.

Luộc rau muống xanh mướt: Tận dụng nồi nước luộc thịt để luộc rau muống (nước luộc thịt ngọt lịm sẽ làm rau ngon hơn). Đợi nước sôi thật to, thả rau muống vào, bật lửa lớn tối đa và tuyệt đối không đậy vung. Rau chín tới thì vớt ngay ra đĩa. Lúc này mới thả 4 - 5 quả sấu già đầu mùa vào nồi nước dùng, đun thêm 3 phút cho sấu chín mềm thì tắt bếp.

3. Đỉnh cao nằm ở bát nước mắm tỏi ớt dầm sấu chua cay

Linh hồn "thức tỉnh vị giác" của cả bữa cơm nằm trọn ở bát nước chấm này. Khi sấu trong nồi canh đã chín mềm, bạn vớt ra 2 quả thả vào bát nước mắm tỏi ớt pha sẵn (gồm nước mắm ngon, chút xíu đường, tỏi băm và ớt tươi).

Dùng thìa dầm nát quả sấu, thịt sấu chua thanh hòa quyện với nước mắm cốt, tỏi thơm và vị cay nồng của ớt tạo nên một thứ nước chấm kích thích tuyến nước bọt cực mạnh. Phần sấu còn lại trong nồi canh, bạn dầm nát để lấy nước canh rau muống chua mát lịm người.

4. Bữa cơm giản dị nhưng "vét sạch đáy nồi"

Thịt nạc dăm nguội bớt đem thái miếng mỏng vừa ăn. Gắp một miếng thịt mềm mọng, chấm ngập vào bát nước mắm dầm sấu chua cay đưa vào miệng, vị ngọt của thịt quyện với vị chua thanh của sấu đầu mùa khiến cảm giác chán ăn bay biến ngay lập tức.

Ăn kèm cọng rau muống luộc giòn sần sật, cuối bữa chan thêm muôi nước canh rau muống dầm sấu mát lành, húp sột soạt đến đâu tỉnh cả người đến đấy. Giữa cái nắng 40 độ ngoài trời, mâm cơm chẳng cần dầu mỡ cao sang này lại chính là liều thuốc giải nhiệt tuyệt vời nhất, khiến cả nhà ăn tì tì không biết chán.

Người Hà Nội hối hả đi ăn món ăn đặc sản này vì sợ hết

GĐXH – Có một thức quà chiều làm nên nét ẩm thực đặc sắc của Hà Nội mỗi vụ đầu hè. Một thức quà rất Hà Nội nhưng lại được tạo nên từ hương vị biển cả của sứa đỏ Hải Phòng, mắm tôm Ba Làng của Thanh Hóa và dừa bánh tẻ của Bến Tre – đó là món gỏi sứa đỏ.

Có nên rửa thịt gà trước khi nấu? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

GĐXH - Rửa thịt gà trước khi nấu là thói quen rất phổ biến trong nhiều gia đình Việt. Không ít người cho rằng phải xối nước thật kỹ mới loại bỏ được vi khuẩn, bụi bẩn hay mùi tanh còn sót lại trên thịt sống. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm lại cảnh báo đây có thể là sai lầm khiến vi khuẩn phát tán khắp gian bếp mà nhiều người không hề hay biết.

Loại rau mùa hè giàu sắt hơn thịt bò, dễ trồng quanh năm, nấu canh cực ngon được bán đầy chợ Việt

GĐXH – Không chỉ là loại rau dân dã quen thuộc trong mâm cơm ngày hè, rau này chứa lượng sắt cao ngang, thậm chí vượt thịt bò, đồng thời giàu canxi, vitamin và chất xơ tốt cho sức khỏe.

7 mâm cơm gia đình giúp gắn kết thành viên

GĐXH - Nhiều nghiên cứu tâm lý cũng cho thấy những gia đình duy trì thói quen ăn cơm cùng nhau thường có sự kết nối tình cảm bền chặt hơn.

"Món canh thần kỳ" ngon đến mức sẽ khiến bạn "rụng cả lông mày" mà nấu chỉ trong 10 phút

Món canh này ít chất béo và giàu protein, rất thích hợp cho bữa tối giảm cân và cũng là món phù hợp cho người già và trẻ em.

Ngọc Loan gây choáng váng với căn bếp chuẩn phú bà

GĐXH - Mọi ngóc ngách trong căn bếp của phú bà đều toát ra "mùi tiền" thế này đây.

"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

GĐXH - Tình trạng đau nhức xương khớp tê buốt luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi. Hãy cùng khám phá vì sao thói quen uống nước dứa mỗi tuần 2 lần lại có thể giúp bạn nhẹ nhàng vượt qua nỗi lo đau nhức xương khớp.

Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài

GĐXH - Trà xanh là một loại đồ uống tuyệt vời không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe mà còn giúp cải thiện làn da. Tuy nhiên, cách uống như nào thì cần phải đúng phương pháp để tận dụng tối đa những tác dụng tuyệt vời của loại đồ uống này.

Thời tiết nắng nóng, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 5 món hấp này: Cả nhà ăn ngon miệng, dễ tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn

Các món hấp chứa rất ít dầu, và chất dinh dưỡng cũng như độ ẩm của nguyên liệu được bảo toàn tốt. Kết quả là các món ăn thường mềm, dễ tiêu hóa và hấp thụ hơn.

Bộ phận này ở củ tỏi được gọi "rau trường thọ", là đặc sản, chế biến món ăn vừa ngon vừa lạ

GĐXH - Củ tỏi là loại củ gia vị quen thuộc trong gian bếp của gia đình Việt. Tuy nhiên, ít ai biết một bộ phận nữa của cây tỏi lại là đặc sản được gọi “rau trường thọ”, chế biến món ăn vừa ngon vừa lạ và bổ dưỡng cho sức khỏe.

6 mâm cơm giản dị, nhìn đã thấy "yêu bếp, thương nhà"

GĐXH - "Nhiều hôm đi làm về mệt thật, đứng bếp cũng oải lắm… nhưng nhìn cả nhà ngồi ăn ngon miệng, mấy đứa nhỏ ríu rít nói chuyện là tự nhiên lại thấy đáng!".

8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần

GĐXH - Dưới đây là danh sách 8 loại thực phẩm có đặc tính giúp giảm đau khớp, hỗ trợ phục hồi và sản sinh collagen để tăng tính linh hoạt cho khớp.

Loại quả ngày hè bổ cho tim, hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu bán nhiều ở chợ Việt với giá siêu rẻ

Thời tiết nắng nóng, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 5 món hấp này: Cả nhà ăn ngon miệng, dễ tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn

"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

Rẻ hơn thịt gà, loại thịt này ít chất béo, giàu protein, chỉ vài chục nghìn có ngay món ngon cực đưa cơm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

