Đề án sắp xếp, sáp nhập các trường đại học có thể được thực hiện từ năm 2026

Thông tin được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng cho biết tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/10.

Ông Dũng nêu rõ, chủ trương sắp xếp, tái cấu trúc, sáp nhập và giải thể các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được Bộ Chính trị xác định trong Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng.

Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, đây là quan điểm, chủ trương lớn của Đảng; phải được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương; triển khai, quán triệt và tổ chức khoa học, quyết liệt.

"Bộ GD&ĐT xác định rõ trách nhiệm của mình trong công việc hệ trọng này. Nhiệm vụ này, Bộ GD&ĐT không tự làm được mà cần sự chung tay, phối hợp và đồng thuận của các bộ, ngành Trung ương, của các địa phương, đặc biệt là của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước", Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Dũng, Bộ GD&ĐT xây dựng 2 đề án gồm: đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đề án chuyển một số cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương.

"Sắp tới chúng tôi sẽ trình Thủ tướng để quyết định, và triển khai ngay trong năm 2026 ", Thứ trưởng nói.

Ông Dũng nhấn mạnh quan điểm của Bộ GD&ĐT là việc sắp xếp phải được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, quyết liệt và bài bản, tránh tình trạng xin - cho, tranh thủ hay tiêu cực.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT nêu rõ, đào tạo phải gắn với thực hành, yêu cầu của xã hội, cũng như thị trường lao động.

Vì vậy, trong quá trình xây dựng các đề án, Bộ GD&ĐT sẽ căn cứ trên các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; đồng thời bám sát chiến lược phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được Thủ tướng phê duyệt, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các vùng kinh tế trọng điểm trong giai đoạn tới.

"Đề án sẽ xác định rõ sứ mệnh của các cơ sở giáo dục đại học hoặc giáo dục nghề nghiệp. Đề án này đang chuẩn bị làm, sắp tới sẽ xin ý kiến các bộ ngành, địa phương, chuyên gia, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để tạo sự đồng thuận cao, 'tâm phục, khẩu khục' khi thực hiện", ông Dũng nói.