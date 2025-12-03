Dễ dàng trải nghiệm lễ hội câu cá trên băng Hàn Quốc cùng Hanotours
Nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm mùa đông hấp dẫn nhất ở xứ sở Kim chi, Hanotours đã thiết kế nhiều hành trình khám phá Hàn Quốc đặc sắc, với điểm nhấn là lễ hội câu cá trên băng Hwacheon Sancheoneo.
Sẵn sàng "vé vào" lễ hội câu cá trên băng Hwacheon Sancheoneo
Theo kế hoạch, lễ hội câu cá trên băng Hwacheon Sancheoneo 2026 sẽ diễn ra từ 10/01/2026 – 01/02/2026, với nhiều hoạt động độc đáo như: Câu cá Sancheoneo quý hiếm, thưởng thức cá tươi với các món chế biến ngay tại khu lễ hội, các trò chơi trên băng tuyết và không gian nghệ thuật mùa đông.
Để mang tới cho du khách cơ hội khám phá lễ hội mùa đông nổi tiếng nhất Hàn Quốc này, Hanotours đã kiến tạo hành trình đặc biệt: Seoul – Thung lũng Eobi - Câu cá trên băng - Trượt tuyết Elysian - Lotte World 5 ngày 4 đêm, khởi hành ngày 14 và 21/01/2026, với những trải nghiệm đặc sắc như: chiêm ngưỡng thung lũng băng Eobi, "nhập hội" câu cá trên băng Sancheoneo Hwacheon, trượt tuyết tại khu Elysian Gangchon, check-in Cung điện Gyeongbok, Nhà Xanh, vui chơi tại công viên hàng đầu Hàn Quốc Lotte World…
Hành trình được Hanotours và hàng không 5 sao Asiana Airlines thiết kế tối ưu, với giờ bay đẹp, lịch trình hợp lý, đa dạng trải nghiệm đặc sắc nhất. Đồng thời, Hanotours cũng hỗ trợ visa tận tâm, thủ tục đơn giản, ở khách sạn 4 sao trung tâm, và thưởng thức các bữa ăn bảo đảm sức khỏe.
Các hành trình khám phá xứ sở kim chi đặc sắc
Từ bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ kiến tạo thương hiệu group cho tuyến điểm du lịch Hàn Quốc, Hanotours đã thiết kế nhiều tuyến du lịch đặc sắc tới các điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch xứ sở kim chi, như Seoul, Nami, Busan…
Đối với chương trình Hà Nội – Seoul – Nami 5 ngày 4 đêm, du khách sẽ được trải nghiệm lớp học làm kim chi, mặc áo Hanbok, tắm sauna; check-in thiên đường sống ảo của các hot blogger - thư viện Starfield Library, Nhà Xanh, Cung điện Gyeongbok, Làng Buchon Hanok; tham quan đảo Nami và một trường đại học hàng đầu ở Seoul; trượt tuyết tại khu Elysian nổi tiếng/chiêm ngưỡng hoa anh đào ở Công viên Yeouido (theo mùa); vui chơi tại công viên Everland; hái dâu tây/lê/táo tại nông trại, du thuyền trên sông Hàn…
Khi bước vào hành trình Hà Nội – Busan – Seoul – Nami 6 ngày 5 đêm, du khách lại được khám phá thành phố cảng Busan với chuyến tàu lửa Haeundae Blueline, du thuyền 5* ngắm toàn cảnh thành phố Busan, check-in Làng văn hóa Gamcheon, tham quan đền Yonggungsa… Đồng thời, du khách cũng có cơ hội trải nghiệm nhiều điều thú vị ở Seoul như check-in Nhà Xanh, Cung điện Gyeongbok, Làng Buchon Hanok, tháp Namsan… vui chơi ở công viên Lotte World và tham quan đảo Nami.
Hiện nay, Hanotours có lịch khởi hành các tour du lịch Hàn Quốc hàng tuần. Đặc biệt, vào các thời gian cao điểm như hoa anh đào nở rộ, mùa hè sôi động, lá vàng lá đỏ rực rỡ thì có lịch khởi hành hàng ngày, để du khách có thể tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất, những trải nghiệm ấn tượng nhất ở xứ sở kim chi.
Du lịch Hàn Quốc gọi Hanotours hàng đầu
Trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, Hanotours đang dần khẳng định vị thế của một doanh nghiệp du lịch lữ hành hàng đầu Việt Nam. Năm 2019, Hanotours đã vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh Top 10 "Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tốt nhất Việt Nam". Đồng thời, Hanotours cũng đã được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh "Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đưa khách ra nước ngoài tiêu biểu năm 2024". Ngoài ra, tour du lịch Hàn Quốc của Hanotours đã đạt Top 4 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2024.
Không những thế, Hanotours còn là đối tác ưu tiên của Đại sứ quán Hàn Quốc, nên có lợi thế hỗ trợ visa tích cực cho du khách với tỉ lệ đậu lên tới 99%. Hiện, Hanotours nằm trong Top 4 công ty du lịch chỉ định xét duyệt visa ưu tiên, với thời gian có visa chỉ sau 6 ngày làm việc, và Hanotours cũng đứng đầu danh sách 10 công ty du lịch được phép điều hành visa điện tử dành cho khách du lịch đoàn đến Hàn Quốc.
Đồng thời, Hanotours còn sở hữu đội ngũ hướng dẫn viên chuyên tuyến, am hiểu sâu rộng văn hóa, lịch sử, danh thắng Hàn Quốc, luôn tận tâm, chu đáo, có kỹ năng chụp ảnh chuyên nghiệp, hỗ trợ du khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong mỗi chuyến khám phá xứ sở kim chi.
Du lịch Hàn Quốc là một trải nghiệm tuyệt vời mà bất kỳ ai cũng nên thử ít nhất một lần trong đời. Và để có một hành trình khám phá Hàn Quốc chất lượng, với chi phí tối ưu, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới số hotline của Hanotours để được tư vấn và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư Hà Nội (Hanotours)
Trụ sở: phòng 312, tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Hà Nội
Tổng đài: 1900 0059
Điện thoại: 024.7309.0009
Hotline: 09 3439 9009
Zalo: 03 3439 9009
Email: info@hanotours.com
Fanpage: https://www.facebook.com/hanotours
https://www.facebook.com/HanotoursPremium/
Website: http://hanotour.com.vn; https://visanhanh.net
Doanh nghiệp tự giới thiệu
AP Car Care độ loa ô tô - Biến xe hơi thành 'Sân khấu di động'Sản phẩm - Dịch vụ - 38 phút trước
Âm nhạc không thể thiếu khi lái xe, nhưng loa zin thường thiếu chiều sâu. Độ loa ô tô biến xe thành sân khấu di động. AP Car Care chính là địa chỉ uy tín để nâng cấp âm thanh ô tô tại Việt Nam.
Giá xe máy điện Honda bán ở Việt Nam giảm sốc chỉ từ 19,9 triệu đồng thiết kế tiện ích, cốp rộng, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda đang được đại lý áp dụng ưu đãi giảm giá lên đến hơn 5 triệu đồng, nhằm tạo sức hút với khách mua.
Phun mí Glamor tạo điểm nhấn cho đôi mắt tại Thẩm Mỹ RioSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Phun mí tại Thẩm Mỹ Rio do chuyên gia giàu kinh nghiệm thực hiện, áp dụng công nghệ hiện đại. Kỹ thuật này giúp bạn có ánh nhìn sắc nét, cân đối, hài hòa với khuôn mặt, đồng thời đảm bảo an toàn, không đau.
Có ít nhất 10 ngân hàng đang thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu, mức cao nhất 22.000 đồng/thángBảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Hiện có ít nhất 10 ngân hàng thương mại đang triển khai thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu với mức thu từ 5.000 -22.000 đồng/tháng/tài khoản, tùy theo số dư bình quân và gói tài khoản khách hàng đang sử dụng.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, dù lượng giao dịch nhà phố thương mại tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên không quá rầm rộ, tuy nhiên giá bán đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 66-550 triệu đồng/m2.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 3/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 3/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-7/12/2025: Cắt điện nhiều tuyến đường và khu dân cư để bảo trì lưới điệnSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Hatchback hạng B giá 180 triệu đồng, thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ như Honda SH 350i liệu có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng B giá khởi điểm chỉ 180 triệu đồng, lập tức trở thành tâm điểm chú ý trong phân khúc ô tô đô thị giá rẻ.
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3-7/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao tới 9%Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
Giá iPhone 13 mới giảm kỷ lục, nằm trong list iPhone rẻ nhất Việt Nam, camera đẳng cấp, pin bền chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường
GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất rẻ nhất Việt Nam, chưa bằng nửa iPhone Air nhưng lại được khách Việt ưa chuộng vì camera xịn và pin khỏe bền bỉ.