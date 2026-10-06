Đề nghị tử hình bị cáo sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

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GĐXH - Đại diện VKSND TP Đồng Nai cho rằng, Nguyễn Đức Anh có hành vi đặc biệt hung hãn, tàn bạo khi sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai, đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo mức án tử hình.

Theo Báo Đồng Nai điện tử, sáng 6/10, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng xác định, Đức Anh và chị P.A (17 tuổi, ở xã Bình Minh) có quan hệ tình cảm và đã chia tay. Vào rạng sáng 3/9/2026, sau khi uống rượu với bạn, Đức Anh lấy 2 con dao Thái Lan, điều khiển xe máy đi đến xã Bình Minh rồi leo lên mái nhà của chị P.A nhằm tìm cách đột nhập vào nhà.

Lúc này, cha chị P.A phát hiện nên đuổi Đức Anh và nói sẽ báo công an. Nghe vậy, Đức Anh leo qua mái nhà anh N.V.Q (nhà sát bên nhà chị P.A) với mục đích để tìm cách qua nhà chị P.A.

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Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Sau khi vào được nhà anh Q, Đức Anh đã đuổi đâm anh Q (qua giám định, anh Q bị thương tích 76%), vợ và 2 người con của anh này đều bị Đức Anh đâm tử vong.

Theo hồ sơ của Công an TP Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Đức Anh khai không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân. Sau khi gây án, bị cáo bị lực lượng Công an xã Bình Minh khống chế, bắt giữ tại hiện trường.

Đời sống & Pháp luật đưa tin, trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát xác định tại thời điểm phạm tội, Nguyễn Đức Anh hoàn toàn có đủ năng lực nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của mình.

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá hành vi của bị cáo cực kỳ dã man, thể hiện bản chất côn đồ, bất chấp quy định pháp luật. Đặc biệt, bị cáo thực hiện hành vi hung hãn, tàn bạo đối với các cháu thiếu nhi, những người chưa đến tuổi trưởng thành, trẻ em chưa đủ 16 tuổi.

Viện KSND TP Đồng Nai xác định hành vi của bị cáo gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.

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Tại phiên tòa, người thân của các nạn nhân không kìm được nỗi đau, liên tục cúi xuống bàn khi nghe những nội dung trong bản cáo trạng. Ảnh: ĐS&PL

Đại diện VKS đánh giá bị cáo thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt. Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng của hành vi, hậu quả gây ra và các tình tiết định khung, công tố cho rằng bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục.

Từ đó, đại diện VKSND TP Đồng Nai đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về tội Giết người; 6-7 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt đề nghị là tử hình.

Tại phiên tòa, anh Q không thể trực tiếp tham dự do tình trạng sức khỏe và tâm lý chưa cho phép. Gia đình đã làm thủ tục để người thân đại diện tham gia tố tụng. Tòa cũng triệu tập P.A, cha của P.A và một số người liên quan, người làm chứng đến phiên xét xử.

Đề nghị tử hình bị cáo sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai - Ảnh 3.Truy tố Nguyễn Đức Anh sau vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Viện KSND TP Đồng Nai truy tố Nguyễn Đức Anh về 2 tội danh sau khi đối tượng này đột nhập nhà hàng xóm của bạn gái cũ, sát hại dã man vợ cùng 2 con nhỏ và khiến người chồng bị thương nặng.

Đề nghị tử hình bị cáo sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai - Ảnh 4.Khởi tố, bắt giam hung thủ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Liên quan vụ án khiến 3 người trong một gia đình tử vong, 1 người bị thương, Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh về tội "Giết người". Theo điều tra ban đầu, trước khi có ý định gây án, hung thủ từng được bạn can ngăn.

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