Để xe 'trôi' tự do cán tử vong người đi xe máy, lái xe tải bị tạm giữ hình sự

Ngày 18/5, theo thông tin từ Phòng CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã tạm giữ hình sự tài xế xe tải để xe trôi tự do, cán tử vong một người đàn ông đi xe máy khi đang dừng chờ đèn đỏ.

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại và chia sẻ cho thấy, vào khoảng 17 giờ ngày 17/5, trên đường Trần Phú (quốc lộ 20), TP. Bảo Lộc đoạn qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ giao lộ Lý Tự Trọng và quốc lộ 20.

Camera ghi lại hình ảnh thời điểm xe tải "trôi" tự do tông trúng xe máy.

Thời điểm trên, ông H.Q.V. (60 tuổi, ở TP. Bảo Lộc) điều khiển xe máy mang BKS 49H1 - 171.22 lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ TP. Bảo Lộc đi TP. Đà Lạt.

Trong khi dừng chờ đèn đỏ tại nút giao trên, ông V. bất ngờ bị xe tải mang BKS 29F - 055.94 ở phía sau di chuyển tới tông trúng. Va chạm khiến nạn nhân cùng xe máy bị cuốn vào gầm và bị bánh xe cán qua. Vụ tai nạn khiến ông V. tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường vụ xe tải "trôi" tông chết người đàn ông dừng xe chờ đèn đỏ. Ảnh: L.V

Theo các nhân chứng, trước khi tai nạn xảy ra, tài xế xe tải là P.V.C. (33 tuổi, ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), điều khiển xe tải tấp vào lề đường bên phải, rồi dừng xe cách nút giao khoảng 30 mét để qua trụ ATM đối diện rút tiền. Khi tài xế đang rút tiền thì xe tải tự "trôi" lao tới tông trúng xe máy.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đến hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. Công an đã tạm giữ hình sự tài xế C. để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.