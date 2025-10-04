Đề xuất thu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng vàng miếng

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2025 của Bộ Tài chính tổ chức chiều nay (3/10), ông Lưu Đức Huy, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ đã trình Chính phủ đưa vào dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Trong đó, Bộ đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng, mức thuế suất là 0,1%. Trong khi đó, đề xuất này không áp dụng với hoạt động mua bán vàng trang sức.

Theo ông Lưu Đức Huy, hiện nay giao dịch vàng đang chịu nhiều loại thuế như thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế nhập khẩu.

Ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính)

Đối với vàng nguyên chất, thuế VAT được áp dụng theo quy định hiện hành; hoạt động mua bán vàng sẽ được thực hiện thu thuế trực tiếp. Doanh nghiệp có hoạt động giao dịch vàng sẽ phải đóng thuế TNDN.

Với thuế thu nhập cá nhân, ông Huy cho biết, dự thảo luật sửa đổi đang được trình Quốc hội với nhiều nội dung, trong đó có thu thuế với thu nhập cá nhân kinh doanh. Nhưng theo Nghị định 24 và Nghị định 232 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng), cá nhân không được phép kinh doanh vàng miếng nên không thể đánh thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, không thể áp dụng thu thuế theo hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, tại dự thảo Luật Thuế TNCN, cơ quan soạn thảo đang xem xét, bổ sung có thể coi đây là khoản thu nhập khác nếu phát sinh.

“Trong Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã báo cáo, có thể xem xét đây là một khoản thu nhập khác nếu có. Sau khi trao đổi với Ngân hàng Nhà nước, Bộ đã trình Chính phủ và đưa vào dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ thu thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng; không áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với vàng nguyên liệu, vàng trang sức, mỹ nghệ. Lý do vàng miếng sẽ ảnh hưởng đến thị trường vàng. Mức thuế suất đề xuất ban đầu là 0,1% trên giá chuyển nhượng”, ông Huy thông tin.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 278 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2025. Theo đó, liên quan dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế và giao Bộ Tài chính phối hợp Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo luật.

Chỉ đạo này của lãnh đạo Chính phủ đưa ra trong bối cảnh giá vàng biến động liên tục trong những tuần qua. Vừa qua, giá vàng miếng SJC có thời điểm được các thương hiệu bán vượt mức kỷ lục hơn 135 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng. Đề xuất này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, bởi vàng lâu nay không chỉ là tài sản tích trữ mà còn là kênh đầu tư quen thuộc của nhiều người dân Việt Nam.