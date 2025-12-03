Có ít nhất 10 ngân hàng đang thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu, mức cao nhất 22.000 đồng/tháng

Những ngày qua, thông tin ngân hàng Eximbank áp dụng biểu phí mới bắt đầu từ tháng 12 với mức phí 11.000 đồng (VAT) với tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng, đã và đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Thực tế, khoản phí duy trì tài khoản này trước nay đang được không ít ngân hàng miễn phí cho khách hàng cá nhân như một chính sách để thu hút người dùng mở mới và duy trì tài khoản thanh toán.

Song, ngoài việc không duy trì số dư bình quân thì nhiều ngân hàng khác cũng thu phí với toàn khoản bỏ lâu ngày, không hoạt động.

Theo ghi nhận, hiện có ít nhất 10 ngân hàng đang có chính sách thu phí những tài khoản không đủ số dư bình quân hàng tháng, bao gồm:

STT NGÂN HÀNG THU PHÍ PHÍ QLTK SỐ DƯ TỐI THIỂU Đơn vị tính: VNĐ 1 BIDV (tài khoản không phát sinh giao dịch tháng trước liền kề, tài khoản thứ 2, trừ khách VIP) 5.500 < 2.000.000 3.300 2.000.000 – 10.000.000 2 VPBank 11.000 2.000.000 3 PVCombank 11.000 2.000.000 4 VietBank 9.000 2.000.000 5 HDBank 22.000 1.000.000 6 Sacombank 6.600 500.000 7 OCB 5.500 500.000 8 Eximbank 11.000 500.000 9 ACB 15.000 500.000 10 LPBank 5.500 50.000

BIDV miễn phí với tài khoản đầu tiên nếu khách hàng phát sinh giao dịch trong tháng liền trước.

Với tài khoản không phát sinh giao dịch và tài khoản thứ hai trở đi, BIDV thu 3.300 đồng khi số dư bình quân từ 2 triệu đến dưới 10 triệu; dưới 2 triệu là 5.500 đồng. Khách hàng cao cấp được miễn phí quản lý các tài khoản.

VPBank áp dụng phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng nếu số dư bình quân dưới 2 triệu đồng.

LPBank áp dụng mức 5.000 đồng với tài khoản có số dư bình quân dưới 50.000 đồng mỗi tháng.

Nhiều ngân hàng thương mại khác như TPBank, LPBank, Vietcombank cũng thu phí quản lý tài khoản với các mức khác nhau, đồng thời miễn phí khi số dư bình quân của tài khoản khách hàng đáp ứng đủ yêu cầu.

Mức thu cao nhất là 22.000 đồng/tháng/tài khoản, HDBank áp dụng đối với tài khoản có số dư từ dưới 1 triệu đồng.

Những ngày qua, thông tin ngân hàng Eximbank áp dụng biểu phí mới bắt đầu từ tháng 12 với mức phí 11.000 đồng (VAT) với tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng, đã và đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo các chuyên gia, việc thu phí dịch vụ không chỉ giúp ngân hàng duy trì đầu tư hệ thống, nâng cấp chất lượng dịch vụ, mà còn nằm trong chủ trương làm sạch dữ liệu khách hàng và duy trì các tài khoản hoạt động theo chủ trương chung của Ngân hàng Nhà nước.

Bởi nhiều tài khoản giao dịch ít. nhưng ngân hàng vẫn phải dành nguồn lực để đầu tư công nghệ, bảo mật, nguồn lực cho việc quản lý, duy trì.

Thông tin thu phí đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Chị Nguyễn Thị An (32 tuổi, ở phường Từ Liêm, TP Hà Nội) chia sẻ, trước đây khi các ngân hàng đồng loạt miễn phí duy trì và không yêu cầu số dư tối thiểu, chị được tư vấn mở tài khoản rất dễ dàng, hầu như không tốn bất kỳ khoản phí nào.

"Thành ra, tôi mở nhiều tài khoản đến mức bây giờ không nhớ nổi mình có bao nhiêu. Có lúc tôi mở tài khoản mới để tạm dừng giao dịch ở tài khoản cũ nhằm tránh một số loại phí nhưng rồi không phải ai cũng đủ thời gian hay nhớ hết để quay lại kích hoạt hoặc đến ngân hàng làm thủ tục đóng. Thực sự rất phiền phức," chị An cho hay.

Giá bạc hôm nay 3/12: Thị trường thế giới tiến sát 59 USD/oz, giá trong nước trên 60 triệu đồng/kg GĐXH - Chỉ trong một đêm, thị trường quốc tế đã tiến sát mốc 59 USD/oz; trong nước, giá bạc sáng nay cũng chính thức vượt vùng 60 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,270 triệu đồng/lượng.