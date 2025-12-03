Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Diễn biến giá nhà phố thương mại tại 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ

Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà phố thương mại (hay còn được gọi là shophouse) tại khu vực 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được thành lập từ quận Long Biên cũ dù khiêm tốn, tuy nhiên giá bán của loại hình này lại khiến nhiều nhà đầu tư phải bất ngờ.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà phố thương mại thiết kế 5 tầng, rộng 93m2 tại dự án Khai Sơn City, phường Bồ Đề (tức phường Ngọc Thụy, quận Long Biên cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 38,5 tỷ đồng, tương đương 413,98 triệu đồng/m2.

Tại dự án Vinhomes Symphony Riverside, đường Hội Xá, phường Việt Hưng, căn shophouse chân đếnrộng 153m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 26 tỷ đồng, tương đương 169,94 triệu đồng/m2.

Căn nhà phố thương mại rộng 135m2 tại dự án Long Biên Golf Villas, đường Cổ Linh, phường Long Biên hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 75 tỷ đồng, tương đương 555,56 triệu đồng/m2.

Tại dự án Vinhomes Riverside, đường Chu Huy Mân, phường Phúc Lợi, căn shophouse thiết kế 4 tầng, rộng 180m2 hiện được rao bán với giá 59,9 tỷ đồng, tương đương 332,78 triệu đồng/m2.

Theo ghi nhận, hiện nay giá nhà phố thương mại trên địa bàn 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi cũ đang dao động từ 66 cho đến gần 550 triệu đồng/m2.

Không chỉ phân khúc nhà phố thương mại, các loại hình nhà ở khác trên địa bàn 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi hiện nay cũng đều đã thiết lập mặt bằng giá mới. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

4 phường mới của quận Long Biên sau sáp nhập

1. Phường Long Biên

Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ.

2. Phường Bồ Đề

Phường Bồ Đề hiện nay được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ.

3. Phường Việt Hưng

Hiện nay, phường Việt Hưng được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ.

4. Phường Phúc Lợi

Phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ.

