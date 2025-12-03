Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi
GĐXH - Hiện nay, dù lượng giao dịch nhà phố thương mại tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên không quá rầm rộ, tuy nhiên giá bán đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 66-550 triệu đồng/m2.
Diễn biến giá nhà phố thương mại tại 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ
Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà phố thương mại (hay còn được gọi là shophouse) tại khu vực 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được thành lập từ quận Long Biên cũ dù khiêm tốn, tuy nhiên giá bán của loại hình này lại khiến nhiều nhà đầu tư phải bất ngờ.
Đơn cử có thể kể đến căn nhà phố thương mại thiết kế 5 tầng, rộng 93m2 tại dự án Khai Sơn City, phường Bồ Đề (tức phường Ngọc Thụy, quận Long Biên cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 38,5 tỷ đồng, tương đương 413,98 triệu đồng/m2.
Tại dự án Vinhomes Symphony Riverside, đường Hội Xá, phường Việt Hưng, căn shophouse chân đếnrộng 153m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 26 tỷ đồng, tương đương 169,94 triệu đồng/m2.
Căn nhà phố thương mại rộng 135m2 tại dự án Long Biên Golf Villas, đường Cổ Linh, phường Long Biên hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 75 tỷ đồng, tương đương 555,56 triệu đồng/m2.
Tại dự án Vinhomes Riverside, đường Chu Huy Mân, phường Phúc Lợi, căn shophouse thiết kế 4 tầng, rộng 180m2 hiện được rao bán với giá 59,9 tỷ đồng, tương đương 332,78 triệu đồng/m2.
Theo ghi nhận, hiện nay giá nhà phố thương mại trên địa bàn 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi cũ đang dao động từ 66 cho đến gần 550 triệu đồng/m2.
Không chỉ phân khúc nhà phố thương mại, các loại hình nhà ở khác trên địa bàn 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi hiện nay cũng đều đã thiết lập mặt bằng giá mới. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.
4 phường mới của quận Long Biên sau sáp nhập
1. Phường Long Biên
Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ.
2. Phường Bồ Đề
Phường Bồ Đề hiện nay được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ.
3. Phường Việt Hưng
Hiện nay, phường Việt Hưng được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ.
4. Phường Phúc Lợi
Phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ.
Hatchback hạng B giá 180 triệu đồng, thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ như Honda SH 350i liệu có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 46 phút trước
GĐXH - Hatchback hạng B giá khởi điểm chỉ 180 triệu đồng, lập tức trở thành tâm điểm chú ý trong phân khúc ô tô đô thị giá rẻ.
Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao tới 9%Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm sốc, thấp chưa từng thấy, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất, thậm chí chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent đang là một trong những mẫu xe rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, đây là ‘điểm tựa’ để mẫu xe tới từ thương hiệu Hàn Quốc đối đầu các địch thủ tới từ Nhật Bản như Honda City hay Toyota Vios.
Giá iPhone 13 mới giảm kỷ lục, nằm trong list iPhone rẻ nhất Việt Nam, camera đẳng cấp, pin bền chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất rẻ nhất Việt Nam, chưa bằng nửa iPhone Air nhưng lại được khách Việt ưa chuộng vì camera xịn và pin khỏe bền bỉ.
Xe máy điện giảm sốc tới gần 7 triệu đồng, pin bền, động cơ mạnh, trang bị thông minh, rẻ hơn cả VisionGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế thể thao, động cơ mạnh ngang xe xăng 125cc cùng loạt công nghệ thông minh hiếm thấy trong phân khúc đang gây chú ý mạnh trên thị trường khi giảm giá sâu xuống dưới 40 triệu đồng.
Giá bạc hôm nay 3/12: Thị trường thế giới tiến sát 59 USD/oz, giá trong nước trên 60 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong một đêm, thị trường quốc tế đã tiến sát mốc 59 USD/oz; trong nước, giá bạc sáng nay cũng chính thức vượt vùng 60 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,270 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 3/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn chịu áp lực kép sau khi lập đỉnh cao lịch sử, ở mức 154-155 triệu đồng/lượng.
Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Xe ga 125cc giá 34,5 triệu đồng động cơ hybrid, trang bị nổi bật sánh ngang Air Blade, rẻ như VisionGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc gây chú ý nhờ động cơ Hybrid, thiết kế nhỏ gọn và nhiều tiện ích hướng tới người dùng gia đình.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sâu, thấp bất ngờ, xứng danh hatchback rẻ nhất phân khúc, Kia Morning lo ngại doanh sốGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất đã giảm xuống mức chạm đáy, cạnh tranh doanh số cùng Kia Morning.
Xe ga 125cc của Honda giá 38,5 triệu đồng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ như VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga Honda Vario 125 2026 mới với thiết kế cá tính hơn ‘những người anh em’ như Air Blade hay SH Mode sẽ được bán với mức giá cực rẻ, hứa hẹn trở thành một ‘món hời’ với khách hàng.