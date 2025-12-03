Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê nhà mặt phố tại khu vực 4 phường mới tại quận Long Biên cũ đang khiến người có nhu cầu thuê, nhà đầu tư bất ngờ vì giá cho thuê đã thiết lập mặt bằng mới.

Theo khảo sát, phường Bồ Đề là khu vực có lượng thông tin nhà mặt phố cho thuê sôi động nhất trong 4 phường thuộc quận Long Biên cũ, giá cho thuê dao động phổ biến từ 18 cho đến gần 80 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn nhà mặt phố, thiết kế 8 tầng, rộng 75m2 tại phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 79 triệu đồng/tháng. Phường Bồ Đề hiện nay được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ.

Hiện nay, phường Việt Hưng được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ. Dù không quá nhộn nhịp, nhưng lượng thông tin cho thuê nhà mặt phố tại phường Việt Hưng cũng nhỉnh hơn 2 phường Long Biên và Phúc Lợi. Giá nhà mặt phố cho thuê tại đây cũng dao động từ 10-70 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà mặt phố thiết kế 5 tầng, rộng 324m2 tại đường Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng hiện đang được cho thuê với giá 70 triệu đồng/tháng.

Hai phường Long Biên và Phúc Lợi có lượng thông tin cho thuê nhà mặt phố khá khiêm tốn, tuy nhiên giá cho thuê tại đây cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 10-60 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn nhà mặt phố, thiết kế 6 tầng, rộng 100m2 tại đường Nguyễn Sơn, phường Long Biên hiện đang được cho thuê với giá 60 triệu đồng/tháng. Hay như căn mặt phố, thiết kế 2 tầng, rộng 97m2 tại phố Mai Phúc, phường Phúc Đồng hiện đang được cho thuê với giá 13 triệu đồng/tháng.

Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ.

Phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ.

Như vậy giá nhà mặt phố cho thuê tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đang ở ngưỡng rất cao, dao động phổ biến từ 10 cho đến gần 80 triệu đồng/tháng/căn.

Nhà mặt phố cho thuê tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi hiện đã xác lập mặt bằng giá mới, trong khi nguồn cung tại khu vực Long Biên cũ khá hạn chế. Điều này cho thấy loại hình bất động sản "nhà mặt phố" vẫn luôn khan hiếm và được săn đón.

