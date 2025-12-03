Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Thứ tư, 09:16 03/12/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê  nhà mặt phố tại khu vực 4 phường mới tại quận Long Biên cũ đang khiến người có nhu cầu thuê, nhà đầu tư bất ngờ vì giá cho thuê đã thiết lập mặt bằng mới.

Theo khảo sát, phường Bồ Đề là khu vực có lượng thông tin nhà mặt phố cho thuê sôi động nhất trong 4 phường thuộc quận Long Biên cũ, giá cho thuê dao động phổ biến từ 18 cho đến gần 80 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn nhà mặt phố, thiết kế 8 tầng, rộng 75m2 tại phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 79 triệu đồng/tháng. Phường Bồ Đề hiện nay được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ.

Hiện nay, phường Việt Hưng được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ. Dù không quá nhộn nhịp, nhưng lượng thông tin cho thuê nhà mặt phố tại phường Việt Hưng cũng nhỉnh hơn 2 phường Long Biên và Phúc Lợi. Giá nhà mặt phố cho thuê tại đây cũng dao động từ 10-70 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà mặt phố thiết kế 5 tầng, rộng 324m2 tại đường Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng hiện đang được cho thuê với giá 70 triệu đồng/tháng.

Hai phường  Long Biên và Phúc Lợi có lượng thông tin cho thuê nhà mặt phố khá khiêm tốn, tuy nhiên giá cho thuê tại đây cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 10-60 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn nhà mặt phố, thiết kế 6 tầng, rộng 100m2 tại đường Nguyễn Sơn, phường Long Biên hiện đang được cho thuê với giá 60 triệu đồng/tháng. Hay như căn mặt phố, thiết kế 2 tầng, rộng 97m2 tại phố Mai Phúc, phường Phúc Đồng hiện đang được cho thuê với giá 13 triệu đồng/tháng.

Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ.

Phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ.

Như vậy giá nhà mặt phố cho thuê tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đang ở ngưỡng rất cao, dao động phổ biến từ 10 cho đến gần 80 triệu đồng/tháng/căn.

Nhà mặt phố cho thuê tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi hiện đã xác lập mặt bằng giá mới, trong khi nguồn cung tại khu vực Long Biên cũ khá hạn chế. Điều này cho thấy loại hình bất động sản "nhà mặt phố" vẫn luôn khan hiếm và được săn đón.

Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi - Ảnh 1.Hà Nội: Khó tin trước giá biệt thự tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.

Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi - Ảnh 2.Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục "ấm nóng".

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Khó tin trước giá biệt thự tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Khó tin trước giá biệt thự tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới của loạt chung cư tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới của loạt chung cư tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Cùng chuyên mục

Xe ga 125cc giá 34,5 triệu đồng động cơ hybrid, trang bị nổi bật sánh ngang Air Blade, rẻ như Vision

Xe ga 125cc giá 34,5 triệu đồng động cơ hybrid, trang bị nổi bật sánh ngang Air Blade, rẻ như Vision

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc gây chú ý nhờ động cơ Hybrid, thiết kế nhỏ gọn và nhiều tiện ích hướng tới người dùng gia đình.

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sâu, thấp bất ngờ, xứng danh hatchback rẻ nhất phân khúc, Kia Morning lo ngại doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sâu, thấp bất ngờ, xứng danh hatchback rẻ nhất phân khúc, Kia Morning lo ngại doanh số

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất đã giảm xuống mức chạm đáy, cạnh tranh doanh số cùng Kia Morning.

Xe ga 125cc của Honda giá 38,5 triệu đồng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Xe ga 125cc của Honda giá 38,5 triệu đồng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Xe ga Honda Vario 125 2026 mới với thiết kế cá tính hơn ‘những người anh em’ như Air Blade hay SH Mode sẽ được bán với mức giá cực rẻ, hứa hẹn trở thành một ‘món hời’ với khách hàng.

Xe ô tô sắp bán ở Việt Nam giá siêu rẻ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt?

Xe ô tô sắp bán ở Việt Nam giá siêu rẻ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt?

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô điện cỡ nhỏ hơn Kia Morning có thể là đối thủ đáng gờm của xe máy Honda SH bởi giá rẻ.

Giá bạc hôm nay 2/12: Thị trường trong nước điều chỉnh tăng giảm rõ rệt

Giá bạc hôm nay 2/12: Thị trường trong nước điều chỉnh tăng giảm rõ rệt

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận có sự điều chỉnh nhẹ khi giá giao dịch giữ ở vùng 58 đến trên 59 triệu đồng/kg. Đến trưa nay, giá bạc có dấu hiệu giảm nhẹ.

Trải nghiệm hatchback hạng B giá 170 triệu đồng thiết kế trẻ trung, chuẩn an toàn cấp 5 sao, rẻ hơn Hyundai Grand i10, Kia Morning, chỉ ngang Honda SH sẽ được bán ra ở Ấn Độ

Trải nghiệm hatchback hạng B giá 170 triệu đồng thiết kế trẻ trung, chuẩn an toàn cấp 5 sao, rẻ hơn Hyundai Grand i10, Kia Morning, chỉ ngang Honda SH sẽ được bán ra ở Ấn Độ

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng B thiết kế trẻ trung, trang bị tốt và giá cạnh tranh, mẫu xe này có thể tạo thêm lựa chọn mới, góp phần làm phân khúc hatchback sôi động trở lại

Hà Nội: Khó tin trước giá cho thuê biệt thự tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Khó tin trước giá cho thuê biệt thự tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê loạt biệt thự tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá vàng hôm nay 2/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay 2/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều giảm khoảng 500.000 đồng/lượng sau khi tăng.

Xe máy điện giảm sốc còn 16,5 triệu đồng, cốp rộng, thiết kế sang chảnh, pin Graphene đi 80 km/ lần sạc, chống trộm hiện đại, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giảm sốc còn 16,5 triệu đồng, cốp rộng, thiết kế sang chảnh, pin Graphene đi 80 km/ lần sạc, chống trộm hiện đại, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện Yadea Odora S2 giảm còn 16,5 triệu đồng, thuộc nhóm xe điện có giá cạnh tranh nhất hiện nay.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 16,4 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị LED, chống trộm, pin khỏe, rẻ hơn xe số Wave Alpha, Wave RSX

Xe máy điện giá 16,4 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị LED, chống trộm, pin khỏe, rẻ hơn xe số Wave Alpha, Wave RSX

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện giá rẻ đang gây chú ý khi sở hữu thiết kế thời trang, di chuyển tới 70 km/lần sạc, trang bị LED, chống trộm.

Xe ga 125cc của Honda giá 38,5 triệu đồng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Xe ga 125cc của Honda giá 38,5 triệu đồng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Giá cả thị trường
Xe ô tô sắp bán ở Việt Nam giá siêu rẻ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt?

Xe ô tô sắp bán ở Việt Nam giá siêu rẻ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt?

Giá cả thị trường
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường
Xe máy điện giảm sốc còn 16,5 triệu đồng, cốp rộng, thiết kế sang chảnh, pin Graphene đi 80 km/ lần sạc, chống trộm hiện đại, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giảm sốc còn 16,5 triệu đồng, cốp rộng, thiết kế sang chảnh, pin Graphene đi 80 km/ lần sạc, chống trộm hiện đại, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top