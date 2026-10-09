Ngang cỡ Mitsubishi Xforce, SUV điện dài 4,3 m, công suất 194 mã lực giá rẻ 255 triệu đồng phù hợp khách hàng đô thị

Hyundai Tucson 2027 giá 832 triệu đồng, SUV cỡ C có cả bản hybrid, mạnh 288 mã lực GĐXH - Hyundai Tucson 2027 5 chỗ ngồi sở hữu thiết kế cực thể thao và ấn tượng, sẵn sàng hạ đo ván Honda CR-V và Mazda CX-5.

SUV điện dài 4,3 m, công suất 194 mã lực phù hợp đô thị

Leapmotor B03X 2027.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Leapmotor B03X 2027 thực chất là phiên bản dành cho thị trường quốc tế của mẫu Leapmotor A10 từng được giới thiệu tại Trung Quốc vào tháng 3/2026.

SUV điện dài 4,3 m trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV điện giá rẻ tại thị trường này, đặc biệt khi phiên bản cao cấp có phạm vi hoạt động lên tới 382 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Leapmotor B03X sở hữu kích thước dài 4.270 mm

Leapmotor B03X sở hữu kích thước dài 4.270 mm, rộng 1.810 mm và cao 1.635 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.605 mm. Mẫu SUV điện có thiết kế tương đối gọn gàng, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị. Một trong những điểm nhận diện đáng chú ý ở phía sau là cụm đèn hậu tạo hình giống một nụ cười, giúp chiếc xe có diện mạo khác biệt so với nhiều mẫu SUV điện cỡ nhỏ đang có mặt trên thị trường.

Leapmotor B03X được bố trí 5 chỗ ngồi cùng khoang hành lý

Bên trong cabin, Leapmotor B03X được bố trí 5 chỗ ngồi cùng khoang hành lý có dung tích lên tới 602 lít. Xe còn có thêm một khoang chứa đồ tùy chọn 39 lít bên dưới hàng ghế sau, qua đó tăng khả năng tận dụng không gian khi cần vận chuyển các vật dụng nhỏ.

Khu vực trung tâm bảng táp-lô được trang bị màn hình giải trí 14,6 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm cụm đồng hồ LCD 8,8 inch. Hệ thống âm thanh tiêu chuẩn gồm 6 loa, trong khi phiên bản Design Long Range được nâng cấp với mâm hợp kim 18 inch, hệ thống camera quan sát toàn cảnh và dàn âm thanh 12 loa.

Giá SUV điện Leapmotor B03X

Theo Tạp chí Người quan sát, tại thị trường nội địa, Leapmotor A10 có giá từ 65.800-86.800 Nhân dân tệ (tương đương 255,08-336,49 triệu đồng).

Mẫu xe này nhanh chóng thu hút người dùng Trung Quốc và đạt doanh số đáng kể. Theo China EV DataTracker, tính đến tháng 8/2026, tổng số Leapmotor A10 được bàn giao đã lên tới 122.587 chiếc, cho thấy sức hút của mẫu SUV điện này ngay từ thời điểm mới gia nhập thị trường.

Tại Australia, Leapmotor B03X được cung cấp với hai phiên bản Style và Design Long Range. Giá bán đã bao gồm phí đăng ký cùng một số chi phí liên quan lần lượt là 29.990 AUD (543,78 triệu đồng) và 33.990 AUD (616,31 triệu đồng). Với mức giá này, B03X được định vị trực tiếp ở nhóm xe điện phổ thông, hướng tới những khách hàng muốn chuyển sang sử dụng ôtô điện nhưng vẫn đặt nặng yếu tố chi phí.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.