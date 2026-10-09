Rẻ hơn Kia Morning, MPV điện giá 280 triệu đồng đẹp như Toyota Alphard, di chuyển tới 300km/lần sạc phù hợp khách hàng gia đình

MPV điện di chuyển tới 300km/lần sạc phù hợp khách hàng gia đình

Nora EV Metro

Theo Tạp chí công nghệ Techz, Nora EV Metro là mẫu xe điện mới đến từ Pakistan, gây chú ý nhờ ngoại hình mang nhiều đường nét tương đồng với Toyota Alphard và Vellfire.

Phần đầu xe sử dụng cụm đèn có kiểu dáng đơn giản, kết hợp lưới tản nhiệt cỡ lớn và các hốc gió dọc viền mạ crôm. Cách tạo hình này mang hơi hướng của Toyota Alphard, mẫu MPV nổi tiếng với phần đầu xe lớn và nhiều chi tiết trang trí, nhưng Metro được tiết chế để phù hợp với một mẫu xe đô thị giá rẻ.

Sự tương đồng tiếp tục xuất hiện ở thân và phía sau xe. Metro có cửa hậu dựng đứng, cánh gió tích hợp trên nóc cùng cụm đèn hậu hình tam giác. Những chi tiết này khiến mẫu xe Pakistan dễ liên tưởng đến Toyota Alphard và Vellfire, dù cách bố trí tổng thể đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên, Metro không sử dụng cửa trượt chỉnh điện như Toyota Alphard mà vẫn dùng cửa mở bản lề truyền thống cho hàng ghế sau.

Khác biệt lớn nhất nằm ở kích thước. Nora EV Metro chỉ dài 3.900 mm

Khác biệt lớn nhất nằm ở kích thước. Nora EV Metro chỉ dài 3.900 mm, tương đương một số mẫu hatchback hạng A, trong khi Toyota Alphard thuộc nhóm MPV cỡ lớn. Xe được trang bị bộ mâm 14 inch, kích thước khá khiêm tốn nếu đặt cạnh những mẫu MPV cao cấp. Việc thu nhỏ kích thước giúp Metro hướng tới nhu cầu di chuyển đô thị thay vì tập trung vào không gian và sự tiện nghi cho hành khách như Toyota Alphard.

Khoang cabin của Nora EV Metro được thiết kế với 5 chỗ ngồi. Xe sử dụng cách phối màu và nhiều đường nét lấy cảm hứng từ những mẫu xe cao cấp. Bảng táp-lô có một mảng ốp lớn khiến người dùng liên tưởng tới thiết kế Hyperscreen trên một số mẫu xe sang Mercedes-Benz, nhưng thực tế hệ thống này chỉ tích hợp màn hình giải trí cỡ vừa ở trung tâm.

Trang bị bên trong Metro ở mức cơ bản, gồm kết nối Bluetooth, cổng USB, nút khởi động, điều hòa, cửa sổ chỉnh điện và camera lùi. Cách bố trí này cho thấy mẫu xe tập trung vào những nhu cầu sử dụng thiết yếu, thay vì hướng tới trải nghiệm cao cấp như Toyota Alphard. Khung gầm có nguồn gốc từ Trung Quốc và được Nora EV tinh chỉnh nhằm phù hợp hơn với điều kiện đường Nam Á, đồng thời cải thiện tư thế ngồi cho hành khách có vóc dáng cao.

Nora EV Metro sử dụng một mô-tơ điện đặt phía sau, công suất chỉ 4.000 W, tương đương khoảng 5 mã lực. Thông số này thấp hơn rất nhiều so với những mẫu ô tô điện thông thường và thậm chí chỉ tương đương một số xe máy điện. Hệ thống pin LFP có ba tùy chọn dung lượng 9 kWh, 15 kWh và 23,1 kWh. Phiên bản sử dụng bộ pin lớn nhất có thể di chuyển 250 - 300 km sau mỗi lần sạc.

Trang bị bên trong Metro ở mức cơ bản,

Đáng chú ý, Metro dự kiến có thêm phiên bản EREV, giúp tăng phạm vi hoạt động thêm 150 - 180 km. Hãng đồng thời lên kế hoạch phát triển mạng lưới trạm đổi pin tại Pakistan để phục vụ các mẫu xe điện. Với định hướng này, Metro có thể trở thành một lựa chọn khác biệt trong nhóm xe điện giá rẻ, dù khả năng vận hành vẫn là yếu tố cần cân nhắc.

Giá MPV điện Nora EV Metro

MPV gia đình này được thiết kế theo hướng dễ gợi liên tưởng tới bộ đôi xe sang Nhật Bản, trong khi giá bán dự kiến chỉ dưới 3 triệu rupee Pakistan, tương đương khoảng 280 triệu đồng.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.



