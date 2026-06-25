DHA cho mẹ bầu loại nào tốt? 4 tiêu chí mẹ nên biết
Đứng giữa nhiều lựa chọn DHA, mẹ bầu thường băn khoăn không biết nên chọn loại nào trong giai đoạn thai kỳ. Ngoài hàm lượng, mẹ ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, độ tinh khiết, chuẩn kiểm định và cấu trúc SN-2 DHA.
Khi mang thai, nhiều mẹ bắt đầu tìm hiểu DHA vì đây là dưỡng chất thường được nhắc đến với vai trò hỗ trợ phát triển não bộ và thị giác của thai nhi. Tuy nhiên, thị trường có nhiều lựa chọn.
Vì vậy, câu hỏi "DHA cho mẹ bầu loại nào tốt?" không nên chỉ trả lời bằng giá, lời giới thiệu hoặc số mg DHA trên nhãn. Một sản phẩm DHA phù hợp cần có hàm lượng rõ ràng, nguồn nguyên liệu an toàn, dễ uống, tiêu chuẩn kiểm định minh bạch và phù hợp với thể trạng mẹ bầu.
Vì sao không nên chỉ nhìn vào hàm lượng DHA?
Hàm lượng DHA là tiêu chí quan trọng. Phụ nữ mang thai và cho con bú thường được khuyến nghị bổ sung tối thiểu khoảng 200mg DHA mỗi ngày. Tuy nhiên, cùng là 200mg DHA, mỗi sản phẩm vẫn có thể khác nhau về nguồn gốc, mùi vị và cách cơ thể tiếp nhận.
Với mẹ bầu, sản phẩm càng dễ uống càng dễ duy trì đều đặn. Nếu DHA có mùi tanh nặng, mẹ nhạy cảm mùi có thể khó uống, dễ buồn nôn và bỏ giữa chừng. Trong khi đó, DHA cần được bổ sung đều trong thai kỳ, đặc biệt từ tam cá nguyệt thứ hai trở đi.
Cấu trúc SN-2 DHA là gì?
Một tiêu chí mới được nhiều mẹ bầu cũng như giới chuyên gia quan tâm là cấu trúc SN-2 DHA. Hiểu đơn giản, SN-2 là vị trí DHA nằm ở giữa phân tử chất béo. Theo nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Cambridge University Press, trong sữa mẹ tự nhiên, phần lớn DHA cũng được tìm thấy ở vị trí này.
Vì vậy, SN-2 DHA được xem là một bước tiến trong công nghệ DHA khi mô phỏng gần hơn với DHA tự nhiên trong sữa mẹ. Các nghiên cứu trên tạp chí khoa học Science Direct cho thấy cấu trúc này có thể hỗ trợ khả năng hấp thu và sử dụng DHA của cơ thể hiệu quả hơn. Điều đó cho thấy khi lựa chọn sản phẩm DHA, mẹ không chỉ nên đặt câu hỏi "Mỗi viên có bao nhiêu mg DHA?" mà còn nên quan tâm "DHA đó được thiết kế dưới cấu trúc nào?". SN-2 DHA không thay thế sữa mẹ, nhưng là một tiêu chí quan trọng giúp mẹ đánh giá chất lượng nguồn DHA bên cạnh hàm lượng được bổ sung.
DHA vi tảo Úc có gì đáng chú ý?
Bên cạnh cấu trúc, nguồn DHA cũng rất quan trọng. DHA có thể đến từ dầu cá hoặc vi tảo. Trong đó, DHA từ vi tảo Schizochytrium được nhiều mẹ quan tâm vì không từ cá, hạn chế mùi tanh và phù hợp hơn với mẹ nhạy cảm mùi.
DHA vi tảo cũng phù hợp với mẹ ăn chay, mẹ không muốn dùng sản phẩm có nguồn gốc từ cá hoặc mẹ dễ khó chịu với mùi dầu cá.
Chuẩn TGA Úc: tiêu chí giúp mẹ kiểm tra minh bạch
Với sản phẩm DHA từ Úc, mẹ có thể chú ý mã AUST L. Đây là mã đăng ký của sản phẩm tại TGA Úc, thường được in trên bao bì để mẹ tra cứu thông tin sản phẩm.
Khi chọn DHA cho thai kỳ, tiêu chuẩn kiểm định rõ ràng giúp mẹ giảm rủi ro mua phải sản phẩm không minh bạch. Hàng nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam cũng cần có tem phụ tiếng Việt và giấy tờ pháp lý theo quy định.
4 tiêu chí chọn DHA cho mẹ bầu
Mẹ có thể chọn DHA dựa trên 4 tiêu chí đơn giản: hàm lượng DHA rõ ràng, nguồn DHA tinh khiết và dễ uống, cấu trúc SN-2 đáng chú ý, tiêu chuẩn kiểm định minh bạch.
Nói cách khác, mẹ nên ưu tiên sản phẩm công bố rõ mỗi viên có bao nhiêu mg DHA, dùng nguồn vi tảo để hạn chế mùi tanh, có mã AUST L để kiểm tra và được nhập khẩu chính ngạch.
Perdays Pregnancy DHA — SN-2 DHA vi tảo Úc cho mẹ bầu
TPBVSK Perdays Pregnancy DHA là sản phẩm hỗ trợ bổ sung DHA cho cơ thể đến từ Úc, kết hợp ba tiêu chí được nhiều mẹ quan tâm: cấu trúc SN-2 DHA, nguồn DHA từ vi tảo Schizochytrium và chuẩn TGA Úc.
Mỗi viên nang mềm cung cấp 230mg DHA từ dầu vi tảo, đáp ứng mức bổ sung tối thiểu 200mg DHA mỗi ngày thường được khuyến nghị cho phụ nữ mang thai. Sản phẩm có cấu trúc SN-2 DHA, giúp mẹ quan tâm cả hàm lượng lẫn dạng DHA cơ thể tiếp nhận.
TPBVSK Perdays Pregnancy DHA có mã AUST L 455311, được sản xuất tại Úc theo tiêu chuẩn GMP và nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam qua Công ty TNHH AU SUNSHINE. Sản phẩm có Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 341/2025/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm — Bộ Y tế cấp ngày 19/3/2025.
Liều bổ sung tham khảo
Chuẩn bị mang thai: 1 viên/ngày. Tam cá nguyệt 1: 1 viên/ngày. Tam cá nguyệt 2: 2 viên/ngày. Tam cá nguyệt 3: 2–3 viên/ngày, tùy thể trạng và chế độ ăn. Sau sinh và cho con bú: duy trì theo tư vấn bác sĩ.
Mẹ nên dùng DHA cùng bữa ăn có chất béo để hỗ trợ hấp thu tốt hơn.
Perdays Pregnancy DHA – DHA vi tảo Úc cho mẹ bầu
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
Sản xuất tại Úc - AUST L 455311.
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