Đi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thư

Thực phẩm chứa dư lượng thuốc trừ sâu vẫn luôn là nỗi lo lắng của nhiều người tiêu dùng. Mỗi năm Tổ chức môi trường EWG (Mỹ) đều công bố danh sách “Clean Fifteen” gồm các loại trái cây và rau củ có mức tồn dư thuốc trừ sâu thấp nhất, nhằm cung cấp thông tin tham khảo đáng tin cậy cho người tiêu dùng. Trong top 10 loại rau củ quả “ngậm” ít thuốc trừ sâu nhất năm 2025 bất ngờ lại có sự góp mặt của một loại rau quen thuộc với nhiều người Việt Nam. Đó là súp lơ xanh - ở vị trí thứ 10. Theo chuyên trang sức khỏe Mỹ Healthline, súp lơ xanh có thể tiết ra hợp chất thực vật gọi là glucosinolate tương tự như bắp cải. Hợp chất này giúp xua đuổi côn trùng và sâu bệnh hiệu quả, giúp loại rau này ít bị sâu bệnh hơn các loại rau khác.