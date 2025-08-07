Đi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thư
GĐXH - Đây là loại rau nằm trong top 10 rau củ quả ít thuốc trừ sâu nhất, do Tổ chức môi trường EWG (Mỹ) đánh giá. Loại rau này cũng chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.
Súp lơ xanh: Loại rau được Mỹ đánh giá 'ngậm' ít thuốc trừ sâu
Không chỉ là một trong 10 loại rau củ quả “ngậm” ít thuốc trừ sâu, súp lơ xanh còn chứa hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú.
Súp lơ xanh được đánh giá cao bởi khả năng phòng ngừa ung thư
Món ngon "bình dân" với súp lơ xanh
1. Súp lơ xào thịt bò
Súp lơ xào thịt bò rất ngon mà chế biến đơn giản. Bạn chỉ cần đảo qua một lần tất cả các nguyên liệu cùng nhau là đã có ngay một đĩa thức ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng.
2. Canh đậu phụ nấu súp lơ
Đây là món canh thơm ngon, thanh mát ngày hè. Món ăn này dễ nấu và cũng phù hợp với người ăn chay.
3. Thịt gà xào súp lơ
Món ăn này được những tín đồ giảm cân rất yêu thích. Thịt gà không chứa nhiều calo, nhiều đạm, ăn cùng vị ngọt của súp lơ và các loại rau củ quả khác mang đến nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.
4: Salad khoai tây súp lơ
5. Canh sườn súp lơ
Món ăn này cực cuốn với trẻ nhỏ. Vị đậm đà, ngọt từ sườn, cùng vị thơm ngon của súp lơ khiến trẻ nhỏ khó chối từ.
