Đi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thư

Thứ năm, 16:26 07/08/2025 | Ăn
GĐXH - Đây là loại rau nằm trong top 10 rau củ quả ít thuốc trừ sâu nhất, do Tổ chức môi trường EWG (Mỹ) đánh giá. Loại rau này cũng chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Súp lơ xanh: Loại rau được Mỹ đánh giá 'ngậm' ít thuốc trừ sâu

Đi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thư- Ảnh 1.

Thực phẩm chứa dư lượng thuốc trừ sâu vẫn luôn là nỗi lo lắng của nhiều người tiêu dùng. Mỗi năm Tổ chức môi trường EWG (Mỹ) đều công bố danh sách “Clean Fifteen” gồm các loại trái cây và rau củ có mức tồn dư thuốc trừ sâu thấp nhất, nhằm cung cấp thông tin tham khảo đáng tin cậy cho người tiêu dùng. Trong top 10 loại rau củ quả “ngậm” ít thuốc trừ sâu nhất năm 2025 bất ngờ lại có sự góp mặt của một loại rau quen thuộc với nhiều người Việt Nam. Đó là súp lơ xanh - ở vị trí thứ 10. Theo chuyên trang sức khỏe Mỹ Healthline, súp lơ xanh có thể tiết ra hợp chất thực vật gọi là glucosinolate tương tự như bắp cải. Hợp chất này giúp xua đuổi côn trùng và sâu bệnh hiệu quả, giúp loại rau này ít bị sâu bệnh hơn các loại rau khác.

Không chỉ là một trong 10 loại rau củ quả “ngậm” ít thuốc trừ sâu, súp lơ xanh còn chứa hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú.

Súp lơ xanh được đánh giá cao bởi khả năng phòng ngừa ung thư

Đi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thư- Ảnh 2.

Chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Jennifer Weis đánh giá trên trang Real Simple: “Súp lơ xanh là một trong những loại rau bổ dưỡng nhất mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn. Súp lơ xanh chứa ít carbohydrate, nhiều chất xơ và cung cấp một lượng vitamin A, vitamin C và vitamin K đáng kể cùng các chất dinh dưỡng như folate, kali, phốt pho và selen”. Nhờ vào các chất dinh dưỡng đa dạng, rau súp lơ xanh có thể đem đến hàng loạt lợi ích khác nhau cho sức khỏe. Trong đó có việc ngăn ngừa ung thư.

Đi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thư- Ảnh 3.

Theo trang The Telegraph, hợp chất isothiocyanates – được hình thành khi tiêu hóa súp lơ xanh – có khả năng loại bỏ chất độc hại có thể gây ung thư khỏi cơ thể và ngăn ngừa viêm nhiễm hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy nam giới ăn khoảng 400g súp lơ xanh mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn. Đồng thời, nghiên cứu từ Đại học Hoàng gia London (Anh) cũng cho thấy việc bổ sung folate – dưỡng chất có nhiều trong súp lơ xanh – có thể giúp giảm 7% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Món ngon "bình dân" với súp lơ xanh

1. Súp lơ xào thịt bò

me

Súp lơ xào thịt bò rất ngon mà chế biến đơn giản. Bạn chỉ cần đảo qua một lần tất cả các nguyên liệu cùng nhau là đã có ngay một đĩa thức ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng.

2. Canh đậu phụ nấu súp lơ

me

Đây là món canh thơm ngon, thanh mát ngày hè. Món ăn này dễ nấu và cũng phù hợp với người ăn chay.

3. Thịt gà xào súp lơ

me

Món ăn này được những tín đồ giảm cân rất yêu thích. Thịt gà không chứa nhiều calo, nhiều đạm, ăn cùng vị ngọt của súp lơ và các loại rau củ quả khác mang đến nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

4: Salad khoai tây súp lơ

Đi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thư- Ảnh 7.

Với món ăn này, bạn chỉ cần luộc nhừ khoai tây, cắt khúc nhỏ bằng miến súp lơ luộc, tất cả trộn đều cùng lại dầu oliu trộn salad mà bạn thích. Chỉ cần như vậy bạn có ngay một đĩa ăn bổ dưỡng, đổi bữa cho cả gia đình.

5. Canh sườn súp lơ

me

Món ăn này cực cuốn với trẻ nhỏ. Vị đậm đà, ngọt từ sườn, cùng vị thơm ngon của súp lơ khiến trẻ nhỏ khó chối từ.

&quot;Siêu thực phẩm&quot; bảo vệ sức khỏe tim mạch có sẵn ở biển Việt Nam, bán đầy trong các siêu thị, chế biến nhiều món ngon'Siêu thực phẩm' bảo vệ sức khỏe tim mạch có sẵn ở biển Việt Nam, bán đầy trong các siêu thị, chế biến nhiều món ngon

GĐXH - Được biết đến rộng rãi tại các quốc gia châu Á khác, loại siêu thực phẩm từ biển này ngày càng được ưa chuộng trên khắp thế giới.

Một loại nước được coi là &quot;vàng lỏng&quot;, cực tốt cho sức khỏe vì sản sinh nhiều collagen, không khó làmMột loại nước được coi là 'vàng lỏng', cực tốt cho sức khỏe vì sản sinh nhiều collagen, không khó làm

GĐXH - Các influencer trên mạng xã hội hay các bác sĩ đều đồng loạt khen ngợi nhiều lợi ích của nước hầm xương và gọi là "liquid gold" (vàng lỏng).


Phương Nghi (t/h)
