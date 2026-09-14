Đùi to bất thường nhưng không đau, người đàn ông 39 tuổi phát hiện ung thư mô mềm hiếm gặp

Đùi to bất thường, phát hiện khối u mô mềm hơn 15 cm

Bệnh nhân Đ.Đ.T., 39 tuổi, Hà Nội, đến Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ thăm khám khi nhận thấy vùng đùi phải ngày càng to lên bất thường. Theo người bệnh, tình trạng xuất hiện khoảng một năm trước và tăng dần theo thời gian.

Trong suốt thời gian này, người bệnh không xuất hiện các triệu chứng rõ rệt như đau, sưng, nóng, đỏ hay hạn chế vận động. Bệnh nhân cũng không ghi nhận tiền sử chấn thương tại vùng đùi.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy khối bất thường ước tính khoảng 12 cm, khiến vòng đùi phải tại vị trí khối u lớn hơn bên đối diện khoảng 10 cm. Khối mềm, ít di động, ranh giới khó xác định, không đau khi ấn và vùng da phía trên hoàn toàn bình thường.

Hình ảnh khối bất thường vùng đùi phải qua thăm khám lâm sàng. Ảnh: BVCC

ThS.BS Mạc Thùy Chi, chuyên khoa Cơ Xương Khớp cho biết điểm đáng chú ý ở trường hợp này là khối u tiến triển âm thầm. Dù tồn tại trong thời gian dài và liên tục tăng kích thước, tổn thương gần như không gây ra triệu chứng lâm sàng rõ rệt.

Người bệnh được chỉ định chụp MRI vùng đùi. Kết quả cho thấy một khối mô mềm lớn nằm dưới da, ở mặt sau trong của 1/3 dưới đùi phải, kích thước khoảng 15,2 x 9,1 x 8,5 cm.

Khối có cấu tạo không đồng nhất, gồm mô mỡ xen lẫn các vách và thành phần mô đặc. Sau khi tiêm thuốc đối quang từ, các vách và thành phần mô đặc tăng ngấm thuốc.

Dựa trên tổng hợp các đặc điểm hình ảnh, bác sĩ nghĩ đến tổn thương u mô mềm, trong đó có khả năng liposarcoma và chỉ định sinh thiết để xác định bản chất tổn thương.

Sinh thiết xác định sarcoma mỡ nhầy

Theo bác sĩ Mạc Thùy Chi, sinh thiết là bước quan trọng khi đánh giá những khối u mô mềm có đặc điểm nghi ngờ.

"MRI giúp đánh giá vị trí, kích thước, thành phần và mức độ liên quan của khối phần mềm với các cấu trúc xung quanh, nhưng chủ yếu có giá trị định hướng. Khi nghi ngờ ác tính, cần sinh thiết và giải phẫu bệnh để xác định bản chất tổn thương", bác sĩ Chi cho biết.

Kết quả giải phẫu bệnh từ mẫu sinh thiết phù hợp với myxoid liposarcoma, tức sarcoma mỡ nhầy, một dạng ung thư mô mềm.

Mẫu bệnh phẩm cho thấy các tế bào bất thường nằm rải rác trong nền mô nhầy, xen kẽ mạng lưới mạch máu nhỏ đặc trưng và một số tế bào chứa các giọt mỡ. Các đặc điểm hình thái này, kết hợp với những xét nghiệm giải phẫu bệnh cần thiết, giúp xác lập chẩn đoán.

Với trường hợp của bệnh nhân Đ.Đ.T., sau khi xác định sarcoma mỡ nhầy độ thấp, người bệnh được phẫu thuật cắt bỏ khối u. Mẫu bệnh phẩm sau phẫu thuật tiếp tục được đánh giá giải phẫu bệnh nhằm xác định đầy đủ đặc điểm mô học và diện cắt, hỗ trợ bác sĩ đánh giá nguy cơ tái phát và xây dựng kế hoạch theo dõi.

Hình ảnh MRI chụp khối bất thường tại vùng đùi phải. Ảnh: BVCC

Ung thư mô mềm có thể âm thầm, khối u lớn nhưng ít đau

Sarcoma là nhóm ung thư mô mềm hiếm gặp, có thể xuất hiện ở nhiều lứa tuổi và nhiều vị trí trên cơ thể. Các chi là một trong những vị trí thường gặp của sarcoma mô mềm; riêng myxoid liposarcoma có xu hướng xuất hiện ở chi dưới, đặc biệt vùng đùi.

Điểm đáng lưu ý là sarcoma mô mềm có thể tiến triển âm thầm. Khối u có thể lớn dần nhưng ít gây đau, khiến người bệnh dễ bỏ qua hoặc nhầm với tình trạng phì đại mô mềm, u lành tính hay những thay đổi không đáng lo ngại.

Khi khối u phát triển, người bệnh có thể nhận thấy vùng tổn thương to lên, cảm giác căng tức hoặc nặng vùng chi. Nếu khối u chèn ép các cấu trúc xung quanh, người bệnh có thể xuất hiện hạn chế vận động hoặc những triệu chứng khác tùy vị trí tổn thương.

Giải thích về nguyên nhân, bác sĩ Chi cho biết: "Giống nhiều loại ung thư khác, sarcoma hình thành khi tế bào xuất hiện những biến đổi phân tử khiến quá trình tăng sinh mất kiểm soát. Phần lớn sarcoma mô mềm xuất hiện tự phát và không xác định được một nguyên nhân đơn lẻ. Một số yếu tố nguy cơ đã được ghi nhận như tiền sử xạ trị, một số hội chứng di truyền hiếm hoặc một số phơi nhiễm đặc biệt".

Tiên lượng bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, vị trí, mức độ lan rộng, đặc điểm mô bệnh học và đáp ứng điều trị. Khối u có thể tái phát hoặc di căn, do đó người bệnh cần được đánh giá đầy đủ và theo dõi lâu dài sau điều trị.

Khối u không đau vẫn cần được kiểm tra sớm

Sau khi có kết quả giải phẫu bệnh, người bệnh cần được đánh giá giai đoạn và mức độ lan rộng của bệnh trước khi xây dựng chiến lược điều trị. Với sarcoma mô mềm khu trú và còn khả năng phẫu thuật, phẫu thuật với mục tiêu cắt bỏ hoàn toàn khối u, đạt diện cắt âm tính là nền tảng điều trị.

Tùy kích thước, vị trí, độ mô học và nguy cơ tái phát, người bệnh có thể được cân nhắc xạ trị và/hoặc điều trị toàn thân theo đánh giá của bác sĩ.

Từ trường hợp trên, ThS.BS Mạc Thùy Chi khuyến cáo người dân nên chú ý đến những thay đổi bất thường kéo dài trên cơ thể. Đặc biệt, một khối phần mềm đang tăng kích thước, nằm sâu hoặc có kích thước khoảng 5 cm trở lên cần được đánh giá sớm, ngay cả khi không gây đau.

Việc phát hiện và đánh giá sớm những khối bất thường giúp bác sĩ xác định bản chất tổn thương, từ đó có hướng xử trí phù hợp nếu đó là khối u ác tính.