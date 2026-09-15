Sau 40 tuổi, bác sĩ khuyến cáo chị em nên thay bữa sáng bằng loại quả này

Buổi sáng bận rộn, nhiều chị em thường chọn một chiếc bánh ngọt, ly cà phê sữa hay món ăn có vị ngọt để nhanh chóng bắt đầu ngày mới. Những món này có thể mang lại cảm giác tỉnh táo, dễ ăn và tiện lợi, nhưng không phải lựa chọn nào cũng giúp duy trì cảm giác no và năng lượng ổn định trong nhiều giờ.

Đặc biệt sau tuổi 40, khi việc kiểm soát cân nặng và vóc dáng trở thành mối quan tâm của nhiều phụ nữ, lựa chọn thực phẩm cho bữa sáng càng cần được chú ý. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà NộI), thay vì thường xuyên bắt đầu ngày mới bằng các món nhiều đường, chị em có thể cân nhắc đưa quả bơ vào bữa sáng và kết hợp cùng các nguồn đạm phù hợp.

Quả bơ có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm giàu đạm để bữa sáng trở nên đa dạng hơn. (Ảnh minh hoạ)

"Bơ chứa chất béo, chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất như vitamin E, kali và folate. Khi được kết hợp với các nguồn protein như trứng, sữa chua không đường hoặc những nguồn đạm khác, bữa sáng có bơ có thể giúp tạo cảm giác no lâu hơn" - Bs Bình cho biết.

Theo chuyên gia, cách kết hợp này cũng có thể góp phần hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giúp đường huyết ổn định hơn sau ăn. Điểm đáng chú ý là bơ không nên được hiểu như một loại thực phẩm có khả năng giảm cân hoặc kiểm soát đường huyết một cách độc lập. Giá trị của nó nằm trong cách đưa vào một bữa ăn cân đối, kết hợp cùng những thực phẩm phù hợp.

Theo BS Bình, phụ nữ sau 40 tuổi, đặc biệt khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh cần chú ý đến chế độ ăn uống và kiểm soát cân nặng. "Đây là giai đoạn phụ nữ dễ có xu hướng tích mỡ vùng bụng và gặp những thay đổi về chuyển hóa hơn trước. Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm đến việc ăn ít để giữ dáng, chị em nên chú ý đến chất lượng của những thực phẩm xuất hiện trong khẩu phần hằng ngày" - Bs Bình khuyến cáo.

Phụ nữ sau 40 tuổi có thể đưa quả bơ vào bữa sáng và kết hợp với các nguồn đạm phù hợp. (Ảnh minh họa)

Quả bơ có giá trị dinh dưỡng nhưng không phải là "thực phẩm thần kỳ" có thể tự mình mang lại vóc dáng lý tưởng hay giúp trẻ lâu. Lợi ích của một loại thực phẩm cần được nhìn nhận trong tổng thể chế độ ăn và thói quen sinh hoạt. Với phụ nữ sau 40 tuổi, một thay đổi đơn giản như lựa chọn lại món ăn đầu tiên trong ngày có thể là bước khởi đầu để xây dựng bữa sáng hợp lý hơn.

Thay vì phụ thuộc vào những món nhiều đường để nhanh chóng tỉnh táo, chị em có thể thử thay đổi khẩu phần theo hướng đa dạng hơn, kết hợp bơ với trứng, sữa chua không đường, bánh mì nguyên cám, cá hoặc ức gà. Đây là những gợi ý đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp để chị em chủ động chăm sóc sức khỏe, vóc dáng trong giai đoạn có nhiều thay đổi của cơ thể.

Bữa sáng không cần quá cầu kỳ, nhưng lựa chọn thực phẩm đầu ngày có thể góp phần hình thành một chế độ ăn uống cân bằng hơn. Với phụ nữ sau 40 tuổi, thay vì thường xuyên lựa chọn bánh ngọt, trà sữa hay các món nhiều đường, có thể thử kết hợp quả bơ với trứng, sữa chua không đường, bánh mì nguyên cám, cá hoặc ức gà theo gợi ý của chuyên gia.

ThS.BS Nguyễn Vũ Bình lưu ý, không có một loại thực phẩm nào có thể giúp giảm cân hay "trẻ lâu" một cách thần kỳ. Điều quan trọng vẫn là duy trì chế độ ăn đa dạng, hợp lý và phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Một thay đổi nhỏ trong bữa sáng vì thế có thể là bước khởi đầu để chị em chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe và vóc dáng sau tuổi 40.

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