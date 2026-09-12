Người đàn ông 50 tuổi mờ mắt tưởng biến chứng tiểu đường, bất ngờ phát hiện nhồi máu não

Nhồi máu não biểu hiện bằng rối loạn thị giác

Ông Trí đang ngồi làm việc thì đột ngột nhìn mờ bên trái. Do mắc bệnh tiểu đường khoảng 10 năm, ông nghĩ đây là biến chứng mắt của bệnh nên không đi khám. Khi tình trạng nhìn mờ tiếp tục suy giảm nhanh, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM kiểm tra.

BS.CKI Phạm Thị Thanh Trúc, khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, cho biết dù người bệnh không có các dấu hiệu điển hình của đột quỵ như yếu tay chân, méo miệng hay nói khó, tình trạng đột ngột mất thị lực một bên khiến bác sĩ nghi ngờ có tổn thương não. Ông được chỉ định chụp MRI để kiểm tra.

Kết quả MRI 3 Tesla sọ não ghi nhận bất thường tín hiệu tại thùy chẩm phải, phù hợp nhồi máu não mới. Chụp mạch TOF 3D, kỹ thuật giúp quan sát hệ thống mạch máu não, không ghi nhận tắc hoặc hẹp mạch máu nội sọ.

Bác sĩ đánh giá ông Trí bị nhồi máu não mức độ nhẹ, điểm NIHSS 5. Khi nhập viện, người bệnh đã ở giờ thứ 4 kể từ khi khởi phát triệu chứng. Tuy nhiên, thăm khám chuyên sâu phát hiện ông bị bán manh hoàn toàn bên trái, tức không nhìn thấy phần không gian phía bên trái dù quan sát bằng cả hai mắt.

Bác sĩ đang thăm khám cho ông Trí sau dùng thuốc tiêu sợi huyết. Ảnh: BVCC

Nhồi máu não có thể không gây yếu liệt tay chân

Theo bác sĩ Trúc, trường hợp của ông Trí cho thấy nhồi máu não không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng méo miệng, nói khó hoặc yếu liệt tay chân. Tổn thương ở thùy chẩm, vùng não đảm nhiệm chức năng xử lý thị giác, có thể khiến người bệnh xuất hiện các rối loạn nhìn như mất một phần trường nhìn.

Ở ông Trí, tổn thương nằm tại thùy chẩm phải gây bán manh hoàn toàn bên trái. Vì vậy, cảm giác ban đầu có thể được người bệnh mô tả là nhìn mờ hoặc không nhìn rõ về một phía, thay vì nhận biết ngay mình đang gặp vấn đề thần kinh.

Đặc biệt, ở người mắc tiểu đường lâu năm, triệu chứng rối loạn thị giác dễ bị quy cho biến chứng mắt do tiểu đường. Điều này có thể khiến người bệnh trì hoãn đến viện và bỏ lỡ thời gian điều trị tối ưu.

Nhồi máu não cần được điều trị càng sớm càng tốt

Với nhồi máu não, thời gian là yếu tố quan trọng để cứu vùng não đang thiếu máu. Mỗi phút trì hoãn điều trị có thể khiến nhiều tế bào thần kinh bị tổn thương, vùng não bị ảnh hưởng lan rộng và làm tăng nguy cơ để lại di chứng.

Do ông Trí đến viện ở giờ thứ 4 kể từ khi khởi phát triệu chứng, bác sĩ đánh giá toàn diện mức độ thiếu hụt thần kinh thay vì chỉ dựa vào tổng điểm NIHSS. Người bệnh được chỉ định tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch nhằm tái thông mạch máu, hạn chế tổn thương não và giảm nguy cơ để lại di chứng.

Sau đó, ông được dùng thuốc kháng đông kết hợp kiểm soát huyết áp và đường huyết. Các xét nghiệm ghi nhận glucose máu 8,8 mmol/L, HbA1c 11,7%, cho thấy đường huyết được kiểm soát kém trong thời gian dài. Người bệnh được sử dụng insulin tiêm dưới da để kiểm soát đường huyết.

Nhồi máu não có thể hồi phục tốt nếu cấp cứu kịp thời

Sau 5 ngày điều trị, thị lực của ông Trí cải thiện rõ rệt, không xuất hiện yếu liệt tay chân. Điểm NIHSS giảm còn 0, cho thấy không còn dấu hiệu thiếu hụt thần kinh và người bệnh trở lại sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ cho biết kết quả hồi phục thuận lợi một phần nhờ người bệnh đến viện trong thời gian sớm và được đánh giá, điều trị kịp thời. Tuy nhiên, nguy cơ nhồi máu não vẫn có thể tái diễn nếu các yếu tố nguy cơ không được kiểm soát tốt.

Người mắc đái tháo đường cần đặc biệt chú ý kiểm soát đường huyết lâu dài. HbA1c tăng cao kéo dài làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu và các biến cố tim mạch, não.

Bác sĩ Trúc khuyến cáo người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, béo phì, rung nhĩ hoặc từng bị đột quỵ cần kiểm soát tốt bệnh nền, dùng thuốc đúng chỉ định và tái khám định kỳ. Việc đánh giá nguy cơ đột quỵ và kiểm tra sức khỏe mạch máu phù hợp giúp phát hiện, kiểm soát sớm các yếu tố nguy cơ.

Khi một người đột ngột méo miệng, yếu hoặc tê một bên tay chân, nói khó, nhìn mờ hoặc mất một phần trường nhìn, chóng mặt, mất thăng bằng hay đau đầu dữ dội bất thường, cần nghĩ đến đột quỵ. Người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ hoặc gọi cấp cứu 115, kể cả khi triệu chứng nhẹ hoặc tự cải thiện.