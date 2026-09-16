Đau lưng, tê chân kéo dài, người phụ nữ 52 tuổi phát hiện rễ thần kinh bị chèn ép

Đau thắt lưng là triệu chứng khá phổ biến và có thể xuất hiện trong nhiều tình trạng khác nhau. Tuy nhiên, khi cơn đau kéo dài kèm theo tê, đau lan xuống chân, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân thay vì chỉ tự điều trị tại nhà.

Tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện 19-8, các bác sĩ vừa điều trị cho một bệnh nhân nữ 52 tuổi nhập viện vì đau thắt lưng kéo dài, kèm tê nhiều ở chân trái, khiến sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng.

Qua quá trình thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, bệnh nhân được xác định bị thoát vị đĩa đệm tầng L4-L5, chèn ép nặng rễ thần kinh L5 bên trái. Sau khi đánh giá tình trạng cụ thể, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy nhân đệm đơn thuần.

Bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm L4-L5, chèn ép rễ thần kinh L5 bên trái. (Ảnh: BVCC)

Đau lưng kèm tê chân, người bệnh không nên chủ quan

Theo bác sĩ, đau vùng thắt lưng có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân. Khi tình trạng này đi kèm với cảm giác tê ở chân, đặc biệt khi triệu chứng kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt, người bệnh cần được đánh giá nguyên nhân một cách đầy đủ.

Trong trường hợp bệnh nhân 52 tuổi trên, việc thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu giúp bác sĩ xác định vị trí tổn thương cũng như mức độ chèn ép rễ thần kinh. Thoát vị đĩa đệm L4-L5 trong trường hợp này gây chèn ép nặng rễ thần kinh L5 bên trái, phù hợp với tình trạng đau thắt lưng và tê chân mà bệnh nhân gặp phải.

BSCKI. Vũ Anh Tuấn, Khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện 19-8) cho biết "Việc lựa chọn phương án điều trị cần dựa trên tình trạng cụ thể của từng người bệnh. Không phải tất cả trường hợp thoát vị đĩa đệm đều cần phẫu thuật, do đó việc thăm khám, đánh giá tổn thương và đưa ra chỉ định phù hợp có ý nghĩa quan trọng".

Sau khi đánh giá tình trạng của bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện 19-8 lựa chọn phương pháp phẫu thuật lấy nhân đệm đơn thuần. Theo Bs Tuấn, việc chỉ định chính xác và lựa chọn phương pháp phù hợp không chỉ hướng tới hiệu quả điều trị bệnh mà còn giúp tránh những can thiệp không cần thiết.

"Về nguyên tắc, mục tiêu của phẫu thuật trong trường hợp này là xử lý phần nhân đĩa đệm thoát vị đang gây chèn ép rễ thần kinh, từ đó giải phóng vị trí bị chèn ép. Việc lựa chọn phương pháp nào không thể áp dụng giống nhau cho mọi bệnh nhân. Các bác sĩ cần căn cứ vào kết quả thăm khám, đặc điểm tổn thương và tình trạng cụ thể để đưa ra phương án điều trị" - Bs Tuấn cho biết.

Phẫu thuật lấy nhân đệm đơn thuần được thực hiện cho bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ. (Ảnh: BVCC).

Diễn biến sau phẫu thuật của bệnh nhân ghi nhận tín hiệu tích cực. Chỉ một ngày sau mổ, tình trạng đau giảm rõ rệt, cảm giác tê ở chân trái không còn và bệnh nhân có thể tự đi lại, tập vận động nhẹ nhàng. Sự thay đổi này khiến người bệnh không khỏi tiếc nuối vì đã không đi khám và điều trị sớm hơn. Bệnh nhân chia sẻ: “Biết thế này tôi đã đi mổ sớm hơn rồi!”

Tuy nhiên, kết quả của một ca bệnh cụ thể không đồng nghĩa tất cả người bị thoát vị đĩa đệm đều có diễn biến tương tự. Khả năng hồi phục còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh, mức độ tổn thương và phương pháp điều trị được lựa chọn.

Chẩn đoán và chỉ định phù hợp có ý nghĩa với người bệnh

Trường hợp trên cũng cho thấy việc lựa chọn phương án điều trị cần được cân nhắc dựa trên từng người bệnh thay vì chỉ dựa vào tên bệnh. Đặc biệt, với những bệnh nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, việc lựa chọn phương pháp phù hợp, tránh những can thiệp không cần thiết cũng có ý nghĩa trong giảm gánh nặng điều trị.

Theo thông tin từ các bác sĩ, bệnh nhân trong trường hợp này có hoàn cảnh gia đình khó khăn và khả năng chi trả hạn chế. Việc làm chủ kỹ thuật, đánh giá chính xác tổn thương và lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp giúp hướng tới hiệu quả điều trị đồng thời hạn chế chi phí và thời gian nằm viện không cần thiết.

BSCKI. Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh việc điều trị các bệnh lý cột sống cần được cá thể hóa. Người bệnh có biểu hiện đau lưng kéo dài, đặc biệt khi xuất hiện thêm tình trạng tê chân hoặc các triệu chứng bất thường khác, nên đi khám để được đánh giá nguyên nhân.

Qua ca bệnh này, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên tự chịu đựng tình trạng đau kéo dài hoặc tự lựa chọn phương pháp điều trị khi chưa được thăm khám. Việc xác định đúng nguyên nhân và mức độ tổn thương là cơ sở để bác sĩ đưa ra hướng xử trí phù hợp cho từng trường hợp.

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