Bất ngờ với loại thịt rẻ hơn thịt bò nhưng chất dinh dưỡng lại không kém

Thịt vịt giàu dinh dưỡng nhưng cũng có thể tăng chất béo nếu ăn cả phần da

Thịt vịt vốn là món ăn quen thuộc và dân dã trong những mâm cơm của gia đình Việt, đặc biệt là vào mùa hè. Đa số các bà nội trợ chọn món thịt vịt cho bữa cơm vì vừa ngon, dễ ăn và cũng có thể chế biến đa dạng. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của thịt vịt có thể thay đổi tuỳ theo cách chế biến, đặc biệt là có ăn kèm thêm phần da hay không.

"Thịt vịt có thể đưa vào chế độ ăn như một nguồn cung cấp protein, sắt, khoáng chất và nhóm vitamin B. Tuy nhiên, để cân đối dinh dưỡng trong khẩu phần ăn, cần chú ý đến cách lựa chọn phần thịt và cách chế biến món ăn" - ThS.BS Nguyễn Vũ Bình cho biết.

Thịt vịt cung cấp nhiều protein và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. (Ảnh minh hoạ)

Thịt vịt cung cấp nhiều protein

Protein là một dưỡng chất quan trọng cho cơ thể, giúp duy trì cơ bắp, đồng thời tham gia vào quá trình tái tạo mô. Theo Bs Bình, một trong những giá trị dinh dưỡng của thịt vịt là cung cấp lượng protein đáng kể. 100g thịt vịt bỏ da có thể cung cấp khoảng hơn 20g protein.

Vì vậy, thịt vịt có thể là một trong những thực phẩm để bổ sung nguồn đạm động vật trong khẩu phần ăn. Tuy nhiên, để đảm bảo giá trị dinh dưỡng tích cực, hạn chế chất béo không cần thiết, cần phải có cách chế biến phù hợp.

Cách chế biến ảnh hưởng đáng kể đến lượng chất béo có trong thịt vịt. (Ảnh minh hoạ)

Thịt vịt có nhiều chất sắt và khoáng chất

Không chỉ giàu protein, thịt vịt còn cung cấp sắt và nhiều khoáng chất cho cơ thể như kali, magie, kẽm, selen, phốt pho. Trong đó, chất sắt là khoáng chất tham gia vào quá trình tạo hemoglobin và đưa oxy trong máu. Việc bổ sung thịt vịt vào bữa ăn có thể giúp khẩu phần ăn thêm đa dạng về các vi chất dinh dưỡng.

Tuy nhiên, Bs lưu ý, không nên vì thịt vịt có chứa sắt mà tự ý cho rằng ăn thịt vịt có thể điều trị thiếu máu. Nếu như có các biểu hiện của việc thiếu máu, người bệnh cần chủ động tới gặp các bác sĩ để kiểm tra và có hướng xử lý phù hợp. Tránh hiện tượng phụ thuộc vào một loại thực phẩm cụ thể theo các bài viết lan truyền trên mạng.

Vitamin B hỗ trợ chuyển hoá và hệ thần kinh

Ngoài các dưỡng chất trên, trong thịt vịt còn chứa nhiều vitamin B như B1, B2, B3, B5, B6 và B12. Các vitamin này tham gia vào quá trình chuyển hoá năng lượng và cũng góp phần duy trì hoạt động của hệ thần kinh. Đây cũng là một trong những lý do khi ăn thịt vịt có thể làm đa dạng khẩu phần ăn, đồng thời bổ sung nguồn đạm chất lượng cho cơ thể.

Ăn thịt vịt nên chú ý bỏ phần da, hạn chế các món chiên, quay, xào nhiều dầu mỡ. (Ảnh minh hoạ)

Ăn thịt vịt cần chú ý phần da và cách chế biến

Sự khác biệt cần lưu ý khi ăn thịt vịt là nguồn năng lượng và chất béo đáng kể ở phần da. Nếu ăn thịt vịt mà ăn bao gồm cả phần da đồng nghĩa với việc bạn đang nạp một lượng chất béo lớn vào cơ thể so với việc ăn thịt vịt không da. Vì vậy, đối với những người thừa cân, đang cần kiểm soát cân nặng và người bị mỡ máu, nên ưu tiên ăn phần thịt nạc, bỏ phần da vịt, hạn chế tối đa các món vịt quay, vịt chiên, xào nhiều dầu mỡ. Thay vào đó là ăn phần thịt nạc được hấp chín mềm, vừa thơm ngon lại đảm bảo nguồn dinh dưỡng cho cơ thể.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, không nhất thiết phải bỏ một loại thịt nào, để cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi linh hoạt giữa các loại thịt trong bữa ăn như thịt vịt, gà, bò, heo,... Sự kết hợp nhiều lựa chọn trong các bữa ăn sẽ giúp bữa ăn cân đối và phong phú hơn.

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