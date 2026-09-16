Người đàn ông suy đa cơ quan sau nhiều năm đứt dây chằng van tim

Hở van hai lá nặng sau nhiều năm đứt dây chằng

Hai năm trước, trong một lần khám sức khỏe, anh Phát phát hiện bị đứt dây chằng van tim do thoái hóa và được bác sĩ chỉ định phẫu thuật sửa van. Tuy nhiên, thời điểm đó anh chưa có triệu chứng rõ rệt nên cho rằng bệnh chưa nghiêm trọng, mong muốn điều trị nội khoa. Anh được kê thuốc và vẫn tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ.

Gần đây, khả năng gắng sức của anh giảm rõ rệt. Anh thường xuyên hụt hơi, mệt mỏi, khó thở dù vẫn uống thuốc theo chỉ dẫn. Toàn thân phù, anh mô tả "cảm giác như quả bóng chỉ chực chờ nổ tung", khiến cân nặng tăng từ 75 lên 92 kg. Anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

ThS.BS.CKII Huỳnh Hoàng Khang, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, cho biết người bệnh bị hở van hai lá nặng do đứt dây chằng đã lâu nhưng chưa được phẫu thuật.

Kết quả siêu âm tim và ổ bụng ghi nhận anh tăng áp phổi nặng, suy tim toàn bộ, suy gan, suy thận và tràn dịch đa màng. SpO2 giảm còn 92%, trong khi ở người bình thường thường trên 95%.

"Tình trạng suy tim kéo dài làm tăng áp lực trong hệ tuần hoàn, gây ứ dịch ở nhiều khoang cơ thể như màng phổi, màng tim và ổ bụng, đồng thời ảnh hưởng chức năng gan và các cơ quan khác. Đây là nguyên nhân khiến người bệnh phù toàn thân, khó thở, hụt hơi, kiệt sức", bác sĩ Khang cho biết.

Các bác sĩ phẫu thuật sửa van hai lá cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Hở van hai lá kéo dài có thể gây suy tim, tăng áp phổi

Van hai lá nằm giữa tâm nhĩ trái và tâm thất trái, đóng mở nhịp nhàng để máu đi theo một chiều từ nhĩ trái xuống thất trái. Hở van hai lá xảy ra khi van không đóng kín hoàn toàn, khiến một phần máu chảy ngược từ tâm thất về tâm nhĩ trái trong thì tâm thu.

Nếu không được điều trị phù hợp, hở van hai lá có thể dẫn đến nhiều biến chứng như suy tim, rung nhĩ, tăng áp phổi và các tình trạng ảnh hưởng đến tính mạng.

Có nhiều nguyên nhân gây hở van hai lá, gồm bệnh lý lá van như di chứng thấp tim, thoái hóa nhầy, thoái hóa xơ vữa, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn; bệnh lý vòng van như giãn hoặc vôi hóa vòng van; bệnh lý dây chằng như đứt, dày, dính hoặc vôi hóa; bệnh lý cột cơ và một số bệnh lý cơ tim. Ngoài ra, hở van hai lá cũng có thể do nguyên nhân bẩm sinh.

Ở trường hợp anh Phát, dây chằng van tim bị đứt do thoái hóa. Van không được sửa chữa ở thời điểm phát hiện tổn thương, khiến tình trạng hở van kéo dài và tiến triển nặng, dẫn đến suy tim cùng tổn thương chức năng nhiều cơ quan.

Hở van hai lá được sửa chữa sau khi chức năng các cơ quan cải thiện

Trước khi phẫu thuật, anh Phát được điều trị tích cực tình trạng tràn dịch đa màng bằng chọc hút, dẫn lưu dịch màng phổi, giúp phổi giãn nở trở lại và giảm áp lực cho tim. Bác sĩ đồng thời sử dụng thuốc lợi tiểu để đào thải lượng dịch dư thừa và các thuốc hỗ trợ chức năng tim, gan.

Sau một tuần điều trị, các triệu chứng cải thiện, SpO2 tăng lên 96%. Êkíp tiến hành phẫu thuật sửa van hai lá.

Theo bác sĩ Khang, tổn thương van và các tổ chức dưới van của người bệnh vẫn có khả năng sửa chữa nên chưa cần thay van tim. Trong hơn 4 giờ, êkíp tạo dây chằng nhân tạo thay thế dây chằng bị đứt, giúp phục hồi vị trí và khả năng đóng kín của lá van.

Tiếp đó, bác sĩ đặt vòng van nhân tạo nhằm tái tạo hình dạng và kích thước vòng van, hạn chế dòng máu chảy ngược trở lại. Êkíp áp dụng kỹ thuật gây tê mặt phẳng cơ dựng sống (ESP) giúp giảm đau và hạn chế sử dụng morphin sau mổ.

Một ngày sau phẫu thuật, anh Phát được rút nội khí quản, rời phòng hồi sức. Anh không còn khó thở, tình trạng phù giảm rõ rệt. Sau thêm một tuần điều trị nội khoa, chức năng tim cải thiện lên 48%, chức năng gan và thận tăng rõ rệt, cân nặng trở về 75 kg và người bệnh được xuất viện.

Hở van hai lá nặng không nên trì hoãn can thiệp khi đã có triệu chứng

Bác sĩ Khang khuyến cáo người bệnh khi phát hiện hở van hai lá cần được đánh giá định kỳ về mức độ hở van, triệu chứng, kích thước và chức năng tim.

Với trường hợp hở van hai lá nặng do thoái hóa có chỉ định can thiệp, đặc biệt khi đã xuất hiện các triệu chứng như khó thở, đau ngực, mệt mỏi, phù, tim đập nhanh, giảm chức năng thất trái, rung nhĩ hoặc tăng áp phổi, người bệnh không nên trì hoãn phẫu thuật.

Can thiệp ở giai đoạn muộn, khi suy tim và tổn thương các cơ quan đã tiến triển, có thể làm tăng nguy cơ phẫu thuật cũng như hạn chế khả năng hồi phục sau mổ. Việc đánh giá và điều trị đúng thời điểm giúp kiểm soát tình trạng hở van hai lá, hạn chế tiến triển suy tim và tổn thương các cơ quan.