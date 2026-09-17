Pickleball trở thành môn thể thao 'quốc dân': Sức hút từ Giải Văn hoá Việt 2026 và 6 điều cần lưu ý để không chấn thương

Chấn thương khi chơi Pickleball và cách phòng tránh hiệu quả tại Giải Văn hóa Việt 2026

Gần 300 vận động viên tranh tài tại Giải Pickleball Văn hóa Việt 2026

Pickleball đang nhanh chóng trở thành một trong những môn thể thao được nhiều người lựa chọn để rèn luyện sức khỏe và giao lưu. Sức hút của môn thể thao này tiếp tục được thể hiện qua quy mô của Giải Pickleball Văn hóa Việt 2026.

Sáng ngày 15/9 tại Hà Nội, Báo Văn Hóa tổ chức họp báo công bố Giải Pickleball Văn hóa Việt 2026. Giải dự kiến diễn ra trong hai ngày 26 và 27/9 tại Sân Dai Kim Pickleball Complex, phường Định Công, Hà Nội.

Giải được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Văn Hóa. Theo Ban tổ chức, mùa giải đầu tiên dự kiến thu hút gần 300 vận động viên tham gia.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 3 hạng mục gồm giải lãnh đạo, giải văn nghệ sĩ - truyền thông và giải phong trào. Tổng giá trị giải thưởng của giải lên tới 240 triệu đồng. Bên cạnh các trận đấu, trong khuôn khổ sự kiện còn dự kiến có Không gian Văn hóa Việt với các hoạt động như check-in, trải nghiệm văn hóa, trò chơi tương tác và các gian hàng giới thiệu sản phẩm của đơn vị đồng hành, tài trợ.

Ban tổ chức cho biết giải dự kiến được tổ chức thường niên, qua đó tạo thêm sân chơi cho cộng đồng những người yêu thích Pickleball.

Pickleball ngày càng phổ biến, nguy cơ chấn thương cũng cần được lưu ý

Việc ngày càng nhiều người tham gia Pickleball đồng nghĩa với nhu cầu tìm hiểu cách chơi an toàn cũng trở nên cần thiết. Dù được đánh giá là môn thể thao dễ tiếp cận, người chơi vẫn có thể gặp các vấn đề liên quan đến cơ, gân và khớp nếu vận động không phù hợp.

Theo BSNT Nguyễn Viết Hùng, Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an cho biết, sự phổ biến của pickleball cũng kéo theo các chấn thương liên quan đến môn thể thao này. Một số vấn đề người chơi có thể gặp gồm căng cơ, bong gân, chấn thương dây chằng quanh đầu gối, khuỷu tay, bong gân mắt cá chân, viêm gân Achilles và viêm chóp xoay.

Để hạn chế nguy cơ chấn thương, người chơi Pickleball cần chú ý một số nguyên tắc ngay từ trước khi bước vào sân.

Pickleball ngày càng thu hút đông người tham gia, từ người mới tập đến các vận động viên phong trào. (Ảnh minh họa)

6 cách giúp chơi Pickleball an toàn, hạn chế chấn thương

1. Khởi động trước khi vào sân chơi Pickleball

Không nên bắt đầu chơi ngay khi cơ thể chưa được chuẩn bị cho vận động. BS Nguyễn Viết Hùng khuyến cáo người chơi nên khởi động trong khoảng 5-10 phút. Có thể thực hiện các động tác giãn cơ động như chùng chân, xoay cánh tay, nâng đầu gối hoặc chạy chậm trong thời gian ngắn để cơ thể làm quen với vận động.

Sau khi kết thúc buổi chơi, người tập cũng nên đi bộ chậm và thực hiện các động tác giãn cơ nhẹ thay vì dừng vận động đột ngột.

Người mới chơi Pickleball nên tăng dần cường độ tập luyện thay vì vận động quá sức. (Ảnh minh họa)

2. Đừng cố chơi khi cơ thể đã quá mệt

Đặc biệt với người mới bắt đầu, việc cố kéo dài thời gian chơi hoặc duy trì cường độ cao khi cơ thể đã mệt có thể làm tăng nguy cơ chấn thương. Thay vì tập luyện quá sức ngay từ đầu, người chơi nên bắt đầu với thời lượng phù hợp, sau đó tăng dần khi cơ thể đã thích nghi. Khi xuất hiện cảm giác mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thay vì cố tiếp tục trận đấu.

3. Chọn giày phù hợp với mặt sân

Giày cũng là một trong những trang bị cần được chú ý khi chơi pickleball. Theo chuyên gia, người chơi nên lựa chọn giày phù hợp với loại sân, đồng thời ưu tiên giày thoải mái, chắc chắn và có độ bám tốt. Điều này giúp hạn chế nguy cơ trượt ngã trong quá trình di chuyển.

Không nên chỉ lựa chọn giày dựa trên kiểu dáng. Khả năng bám sân và cảm giác thoải mái khi vận động cũng cần được đặt lên hàng đầu.

Người chơi Pickleball cần lựa chọn giày phù hợp để hỗ trợ quá trình di chuyển trên sân. (Ảnh minh họa).

4. Chọn vợt có kích thước tay cầm phù hợp

Vợt pickleball có nhiều kích thước tay cầm. Người chơi nên lựa chọn loại tạo cảm giác cầm chắc chắn và thoải mái. Tay cầm quá lớn có thể khiến việc kiểm soát vợt khó khăn hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ căng cơ và ảnh hưởng đến hiệu suất vận động.

Lựa chọn vợt có tay cầm phù hợp giúp người chơi kiểm soát vợt thuận lợi hơn. (Ảnh minh họa).

5. Kết hợp Pickleball với các bài tập bổ trợ

Không nên chỉ tập trung vào một môn thể thao duy nhất. Người chơi có thể kết hợp Pickleball với các hình thức vận động khác như chạy, bơi hoặc đạp xe tại chỗ. Bên cạnh đó, các bài tập sức mạnh cho vai, cánh tay và vùng cơ trung tâm cũng có thể hỗ trợ khả năng giữ thăng bằng và phản xạ khi chơi.

Với người mới tập, cường độ vận động nên được tăng dần thay vì tập luyện quá nhiều trong thời gian ngắn.

6. Đừng bỏ qua chấn thương sau khi chơi

Đau hoặc khó chịu sau vận động cần được theo dõi, đặc biệt nếu triệu chứng kéo dài. Với những trường hợp đau dai dẳng hoặc chấn thương nhẹ, người chơi cần nghỉ ngơi và theo dõi tình trạng. Việc sử dụng thuốc chống viêm không steroid như ibuprofen cần có chỉ định của bác sĩ.

Nếu xảy ra chấn thương cấp tính như nghi ngờ gãy cổ tay hoặc tổn thương mắt cá chân, người chơi cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí phù hợp.

Pickleball càng phổ biến, càng cần chơi đúng cách

Từ một môn thể thao còn khá mới, Pickleball đang ngày càng thu hút người chơi ở nhiều nhóm khác nhau. Quy mô gần 300 vận động viên dự kiến tham dự Giải Pickleball Văn hóa Việt 2026 là một trong những dấu hiệu cho thấy sức hút của bộ môn này.

Tuy nhiên, niềm vui khi chơi thể thao chỉ thực sự trọn vẹn khi người tập biết lắng nghe cơ thể và chuẩn bị phù hợp. Khởi động trước khi chơi, kiểm soát cường độ, lựa chọn trang bị phù hợp, tập luyện bổ trợ và xử lý đúng khi có chấn thương là những điều người chơi pickleball, đặc biệt là người mới, không nên bỏ qua.

Chạy bộ để giảm mỡ: Chạy càng nhanh có thực sự giúp đốt mỡ nhiều hơn? GĐXH - Chạy bộ không chỉ đốt mỡ mà còn sử dụng carbohydrate để tạo năng lượng. Bài viết dưới đây, chuyên gia sẽ chỉ rõ cơ thể “đốt” hai nguồn nhiên liệu này như thế nào khi chạy.

Bác sĩ chỉ ra loạt sai lầm của nhiều người: Đi bộ mỗi ngày vẫn không khỏe, thậm chí dễ chấn thương GĐXH - Đi bộ được xem là một trong những hình thức vận động đơn giản và dễ thực hiện nhất. Tuy nhiên, không phải ai duy trì thói quen này cũng nhận được những lợi ích như mong đợi. Theo chuyên gia y học thể thao, nhiều người đang đi bộ chưa đúng cách, khiến hiệu quả tập luyện bị hạn chế, thậm chí làm tăng nguy cơ đau nhức và chấn thương xương khớp.

Đau nhức cơ sau tập luyện quá sức: Bác sĩ cảnh báo hệ lụy từ nguy cơ chấn thương nhiều người thường bỏ qua GĐXH - Đau nhức sau tập luyện là hiện tượng quen thuộc với nhiều người, đặc biệt khi mới bắt đầu hoặc tăng cường độ vận động. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Viết Hùng (Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an), nếu hiểu sai bản chất và xử lý không đúng cách, tình trạng này có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.



