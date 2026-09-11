Người phụ nữ 57 tuổi phát hiện ung thư amidan từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Ung thư amidan bị bỏ qua vì tưởng viêm thông thường

Bà Sự, 57 tuổi, phát hiện amidan phải hơi sưng từ khoảng 4 tháng trước nhưng nghĩ chỉ là viêm amidan thông thường nên uống thuốc. Triệu chứng không cải thiện, gần đây bà xuất hiện nuốt vướng, tưởng bị hóc xương, amidan sưng đau nhiều, khiến việc ăn uống khó khăn nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM khám.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Tai Mũi Họng, khám và nội soi ghi nhận amidan phải sưng to hơn bên trái, mật độ chắc, dính với các mô xung quanh, theo dõi u amidan.

Bác sĩ Hằng đang tư vấn cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Kết quả chụp MRI cho thấy amidan khẩu hầu bên phải tăng kích thước so với bên trái, khả năng là u; đồng thời xuất hiện hạch vùng cổ nhóm II, nghĩ đến hạch thứ phát. Răng giả khiến việc khảo sát mức độ lan rộng, xâm lấn của tổn thương bị hạn chế. Sinh thiết xác định ung thư tế bào vảy.

Bà Sự được chỉ định phẫu thuật. Trong quá trình mổ, bác sĩ nhận thấy khối u đã lan đến thành bên họng. Kết quả giải phẫu bệnh kết hợp nhuộm hóa mô miễn dịch sau phẫu thuật xác định ung thư biểu mô tế bào vảy, giai đoạn T3N1M0.

Đây là ung thư amidan đã tiến triển tại chỗ, khối u lan đến vùng lân cận và có di căn hạch cổ nhưng chưa ghi nhận di căn xa. Sau phẫu thuật, bà được chỉ định xạ trị bổ trợ nhằm kiểm soát bệnh và giảm nguy cơ tái phát.

Ung thư amidan có thể khởi đầu bằng nuốt vướng một bên

Theo bác sĩ Hằng, ung thư amidan là dạng u ác tính vùng hầu họng, hình thành khi các tế bào amidan xuất hiện những bất thường trong ADN. Ở tế bào khỏe mạnh, ADN kiểm soát quá trình phát triển, phân chia và chết của tế bào theo một chu trình nhất định. Khi ADN bị tổn thương, tế bào có thể tăng sinh mất kiểm soát, không chết theo chu trình bình thường và dần tích tụ thành khối u.

Khối u tiếp tục phát triển có thể xâm lấn, phá hủy các mô khỏe mạnh xung quanh và lan đến hạch vùng cổ. Ở trường hợp bà Sự, bệnh đã tiến triển đến thành bên họng và di căn hạch cổ khi được phát hiện.

Bác sĩ Hằng cho biết ung thư amidan giai đoạn đầu thường tiến triển âm thầm, triệu chứng nghèo nàn. Nuốt vướng, nuốt đau một bên có thể là biểu hiện đáng lưu ý nhưng người bệnh dễ nhầm với hóc xương hoặc các bệnh lý viêm nhiễm vùng họng, nhất là khi không sốt và không sụt cân.

Tình trạng amidan sưng một bên cũng dễ bị bỏ qua bởi viêm amidan là bệnh phổ biến. Một số người có tiền sử viêm họng hạt hoặc trào ngược dạ dày thực quản càng dễ quy các triệu chứng vùng họng cho những nguyên nhân quen thuộc này.

Ảnh minh họa.

Phân biệt ung thư amidan với viêm amidan

Điểm cần lưu ý nằm ở tính chất, thời gian diễn tiến của triệu chứng và đáp ứng sau điều trị. Viêm amidan thường gây sưng, đau họng, có thể kèm sốt và đau rõ khi nuốt; các triệu chứng có xu hướng cải thiện khi nguyên nhân viêm được điều trị phù hợp.

Trong khi đó, ung thư amidan có thể biểu hiện bằng tình trạng sưng một bên kéo dài, cảm giác vướng hoặc đau khi nuốt dai dẳng, ít hoặc không sốt và không cải thiện sau điều trị như một đợt viêm thông thường. Hạch cổ cũng cần được chú ý: hạch do viêm thường có thể đau, thay đổi kích thước theo tình trạng nhiễm trùng, còn hạch nghi ngờ di căn thường chắc và dai dẳng.

Vì vậy, một bên amidan sưng bất thường kéo dài, đặc biệt ở người trên 40 tuổi, cần được bác sĩ Tai Mũi Họng đánh giá thay vì tự điều trị kéo dài. Không nên chờ đến khi xuất hiện sụt cân hoặc các triệu chứng nặng mới đi khám.

Phát hiện ung thư amidan sớm giúp tăng khả năng kiểm soát bệnh

Tiên lượng ung thư amidan phụ thuộc nhiều vào giai đoạn phát hiện và mức độ lan rộng của khối u. Khi bệnh còn khu trú, chưa lan đến các cấu trúc lân cận hoặc hạch vùng, việc điều trị thường thuận lợi hơn so với khi khối u đã tiến triển tại chỗ hoặc di căn.

Ở những trường hợp bệnh tiến triển, người bệnh có thể cần điều trị phối hợp, trong đó phẫu thuật và xạ trị bổ trợ được lựa chọn tùy đặc điểm khối u, mức độ xâm lấn và kết quả giải phẫu bệnh. Khi ung thư đã di căn xa, mục tiêu điều trị thường tập trung nhiều hơn vào kiểm soát bệnh, kéo dài thời gian sống và duy trì chất lượng sống.

Theo bác sĩ Hằng, người bệnh nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng nếu có các biểu hiện như amidan sưng to một bên kéo dài, đau họng, nuốt vướng hoặc nuốt đau không thuyên giảm sau khoảng hai tuần, kể cả khi không sốt hay sụt cân.

Người có tiền sử gia đình mắc ung thư vùng đầu cổ hoặc các yếu tố nguy cơ liên quan nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá và theo dõi phù hợp. Phát hiện ung thư amidan ở giai đoạn sớm giúp người bệnh có thêm cơ hội kiểm soát bệnh, hạn chế tình trạng khối u lan rộng như trường hợp bà Sự.