Tai nạn hy hữu: Đứng lên bồn cầu, bé 8 tuổi bị mảnh vỡ bồn cầu đâm sâu vào lưng
GĐXH - Bé trai 8 tuổi nhập viện trong tình trạng vết thương sâu ở vùng lưng sau khi bồn cầu bất ngờ vỡ khi em đứng lên treo đồ.
Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất cho biết đã cấp cứu cho bệnh nhi N.N.K.N (8 tuổi, ngụ TP.HCM) trong tình trạng có vết thương dài khoảng 25 x 18 cm ở vùng lưng.
Theo lời kể của người nhà, sau khi đi vệ sinh, bé đứng lên bồn cầu để treo đồ. Bồn cầu bất ngờ bị vỡ, các mảnh sứ sắc cắt sâu vào vùng lưng gây chảy máu nhiều. Gia đình lập tức đưa bé đến trạm y tế gần nhà để được sơ cứu cầm máu ban đầu, sau đó chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Thống Nhất.
Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thiết lập đường truyền, giảm đau, băng ép vết thương, đồng thời phối hợp hội chẩn liên khoa Ngoại Thần kinh và Ngoại thận - Tiết niệu. Sau khi đánh giá tổn thương, bệnh nhi được chuyển tiếp tục điều trị chuyên sâu.
BSCK2. Nguyễn Thụy Trang – Phụ trách Khoa Cấp cứu khuyến cáo phụ huynh cần tuyệt đối tránh để trẻ leo trèo trong nhà vệ sinh hoặc đứng lên các vật dụng bằng sứ, kính, chất liệu dễ vỡ.
Khi xảy ra tai nạn gây chảy máu nhiều, cần giữ bình tĩnh, dùng gạc hoặc khăn sạch đè trực tiếp lên vết thương, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời. Đồng thời trang bị cho trẻ kỹ năng an toàn sinh hoạt hằng ngày giúp hạn chế nguy cơ tai nạn đáng tiếc.
Người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nội suy thận cấp, suy tim nguy kịch vì biến chứng của cúm ABệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn phổi trên nền viêm phổi cúm A nặng, suy hô hấp, suy thận cấp, suy tim và sung huyết.
Căn bệnh gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần người khác, ai có dấu hiệu này cần cảnh giácBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần so với người không mắc bệnh.
Cảnh báo xu hướng tự điều trị bệnh khiến nhiều người nguy kịchBệnh thường gặp - 2 ngày trước
Thời gian gần đây, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp nguy kịch vì tự điều trị bệnh tại nhà. Bác sĩ cảnh báo việc tự điều trị hoặc trì hoãn nhập viện sẽ khiến bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Đột quỵ khi đang quét sân, người phụ nữ suýt mất 'giờ vàng' vì đến nhầm nơi cấp cứuBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Đi cấp cứu do bị đột quỵ, nhưng do cơ sở này chưa được trang bị các phương tiện chẩn đoán và điều trị đột quỵ chuyên sâu, nên người bệnh được tiếp tục chuyển viện.
Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư thận, thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông bị ung thư thận, chảy máu khối u nguy hiểm thừa nhận... không có thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Người phụ nữ 66 tuổi ở Bắc Ninh suy gan cấp, men gan cao gấp khoảng 250 lần, thừa nhận do chữa đau đầu sai cáchBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Trước khi nhập viện, người phụ nữ này đã uống rượu pha mật cá trắm để chữa đau đầu – một thói quen dân gian vẫn còn tồn tại ở một số địa phương.
Người phụ nữ đột quỵ lúc nửa đêm có biểu hiện trước 10 ngày, nhưng dấu hiệu này nhiều người Việt rất dễ bỏ quaBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Trước 10 ngày phát hiện đột quỵ, người bà C. có biểu hiện đau đầu, chóng mặt... nhưng chưa dùng thuôc điều trị.
Ăn đậu phụ thế nào để không tăng cân, tốt cho sức khỏeBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Đậu phụ là món ăn yêu thích của nhiều người, nhưng nếu lạm dụng, ăn quá nhiều đậu có thể khiến cơ thể phải đối mặt với nhiều các vấn đề nghiêm trọng.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Mất kinh tuổi 40: Lợi và hạiBệnh thường gặp - 4 ngày trước
Thông thường, phải đến sau 50 tuổi, phụ nữ mới bước vào thời kỳ mãn kinh. Nhưng không ít chị em mới ngoài 40 đã ngừng kinh nguyệt. Có người coi đó là sự giải thoát khỏi những ngày ‘dâu’, nhưng cũng có người lo lắng vì cơ thể thay đổi nhanh, sức khỏe giảm sút. Vậy mất kinh ở tuổi 40 thực sự đáng mừng hay đáng lo? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng ThS.BSCC Diêm Thị Thanh Thuỷ - Trưởng khoa Khám Sản tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phân tích câu chuyện này.
Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Từng được chẩn đoán axit uric cao, nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là luôn uống bia và hải sản, khiến bệnh trầm trọng hơn.
Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biếtBệnh thường gặp
GĐXH - Tưởng “nhẹ bụng” nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.