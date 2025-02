Đi lấn làn đường tài xế xe khách bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX

Đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vào ngày hôm qua (13/2), đơn vị tiến hành xử lý 1 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn qua video, hình ảnh do người dân cung cấp.

Trước đó, qua trang Zalo "Công an tỉnh Thái Bình", cơ quan công an tiếp nhận phản ánh kèm theo video, hình ảnh của người dân cung cấp với nội dung: Vào khoảng 17h15 ngày 26/1/2025, trên tuyến đường QL10 (thuộc địa phận xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), xe khách Đức Anh BKS14F-101.xx có hành vi lấn làn, vượt ẩu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tài xế xe ô tô khách bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Phòng CSGT đã tiến hành xác minh, triệu tập anh L.Đ.T (SN 1979, trú tại thị trấn Yên Thanh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình - là lái xe điều khiển phương tiện xe khách).Tại cơ quan công an, anh T. thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng, trừ 2 điểm Giấy phép lái xe đối với tài xế này về hành vi "Đi không đúng làn đường quy định" quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024.

Được biết, thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, tiếp nhận thông tin, hình ảnh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể sử dụng camera, máy ảnh, điện thoại thông minh, camera hành trình ghi nhận thông tin, hình ảnh kèm theo ngày, giờ phát hiện, tuyến đường vi phạm, biển kiểm soát, đặc điểm của phương tiện, người điều khiển phương tiện (nếu có) cùng các thông tin liên quan để gửi đến cơ quan công an (qua các trang Zalo chính danh trong lực lượng Công an tỉnh) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

