Đi nhận quà Quốc khánh, sản phụ chuyển dạ sinh con được thêm 1 phần quà

Sáng 1/9 , bà Nguyễn Thị Hoài Ly, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập (Quảng Trị) cho biết, một sản phụ ở trên địa bàn đã sinh hạ bé trai trong khi đang đi nhận quà Quốc khánh.

Lãnh đạo UBND xã trao quà Quốc khánh cho sản phụ và con trai tại trạm y tế.

Chiều 31/8 , chị Hồ Thị Lộc (trú thôn Trằm Cheng, xã Tân Lập) cùng chồng đến Trạm Y tế Hướng Lộc nhận quà nhân dịp Quốc khánh 2/9. Sau khi nhận xong 3 suất quà, chị bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ.

Bà Nguyễn Thị Thương, Trưởng trạm Y tế Hướng Lộc cho biết, sau khi tiến hành thăm khám xác định sản phụ đã chuyển dạ nên các y, bác sĩ tiến hành hỗ trợ sinh con.

"Đến 17h40 cùng ngày, chị Lộc sinh hạ một bé trai khỏe mạnh trong niềm vui của gia đình và mọi người có mặt", bà Thương nói.

Được biết, chị Lộc là người đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, đây là người con thứ 2 của chị.

Xã Tân Lập trao quà Quốc khánh của Chính phủ đến người dân.

Bà Nguyễn Thị Hoài Ly, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết, thời điểm chị Lộc sinh con, bà cùng cán bộ xã đang trực tiếp trao quà cho người dân.

"Lúc đó tôi chỉ đạo lực lượng y tế, công an xã và các đơn vị liên quan hỗ trợ gia đình làm giấy chứng sinh, nhập dữ liệu dân cư và bổ sung tên cháu bé vào danh sách nhận quà", bà Ly nói.

Đến 18h30 cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập quay lại thăm hỏi, động viên và trao suất quà 100.000 đồng cho cháu bé ngay tại trạm y tế.

Theo UBND xã Tân Lập, đến thời điểm này có hơn 80% người dân trên địa bàn nhận món quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2/9. Hiện xã tiếp tục trao quà cho các hộ dân còn lại.



