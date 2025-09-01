Đi nhận quà Quốc khánh, sản phụ chuyển dạ sinh con được thêm 1 phần quà
Một sản phụ ở Quảng Trị đi nhận quà Quốc khánh bất ngờ chuyển dạ, sinh con tại trạm y tế. Cháu bé sau đó được làm giấy chứng sinh và bổ sung vào danh sách để nhận quà.
Sáng 1/9 , bà Nguyễn Thị Hoài Ly, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập (Quảng Trị) cho biết, một sản phụ ở trên địa bàn đã sinh hạ bé trai trong khi đang đi nhận quà Quốc khánh.
Chiều 31/8 , chị Hồ Thị Lộc (trú thôn Trằm Cheng, xã Tân Lập) cùng chồng đến Trạm Y tế Hướng Lộc nhận quà nhân dịp Quốc khánh 2/9. Sau khi nhận xong 3 suất quà, chị bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ.
Bà Nguyễn Thị Thương, Trưởng trạm Y tế Hướng Lộc cho biết, sau khi tiến hành thăm khám xác định sản phụ đã chuyển dạ nên các y, bác sĩ tiến hành hỗ trợ sinh con.
"Đến 17h40 cùng ngày, chị Lộc sinh hạ một bé trai khỏe mạnh trong niềm vui của gia đình và mọi người có mặt", bà Thương nói.
Được biết, chị Lộc là người đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, đây là người con thứ 2 của chị.
Bà Nguyễn Thị Hoài Ly, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết, thời điểm chị Lộc sinh con, bà cùng cán bộ xã đang trực tiếp trao quà cho người dân.
"Lúc đó tôi chỉ đạo lực lượng y tế, công an xã và các đơn vị liên quan hỗ trợ gia đình làm giấy chứng sinh, nhập dữ liệu dân cư và bổ sung tên cháu bé vào danh sách nhận quà", bà Ly nói.
Đến 18h30 cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập quay lại thăm hỏi, động viên và trao suất quà 100.000 đồng cho cháu bé ngay tại trạm y tế.
Theo UBND xã Tân Lập, đến thời điểm này có hơn 80% người dân trên địa bàn nhận món quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2/9. Hiện xã tiếp tục trao quà cho các hộ dân còn lại.
Mang theo tình yêu và niềm tự hào về quê hương, đất nước, hai anh em - Thượng úy Nguyễn Quốc Công và Trung úy Nguyễn Quốc Bằng cùng sánh bước trong đội hình diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.
Trong dòng người háo hức chờ đợi Lễ diễu binh, diễu hành, hình ảnh bà Phạm Thị Thọ (62 tuổi, Thái Nguyên) khoác trên vai lá cờ Tổ quốc, tay ôm chặt di ảnh cha làm nhiều người xúc động.
Khi hàng ngàn người đang tiến về khu vực các phố Trung tâm chờ đợi xem diễu binh, diễu hành thì tại điểm y tế phường Hoàn Kiếm, các bác sĩ đã xử trí 6 trường hợp thương tích và bệnh nhẹ.
Dù phải chờ nhiều giờ ngoài đường để xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhiều cựu chiến binh luôn lạc quan rằng: "Mưa bom bão đạn ở chiến trường khốc liệt còn chẳng lo"…
Hướng tới Đại lễ A80, Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành Công điện triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và hỗ trợ nhân dân, du khách tham gia, theo dõi các hoạt động diễu binh, diễu hành.
Dù Hà Nội chiều 1/9 mưa lớn, hàng vạn người vẫn đổ về khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình, trải chiếu, căng bạt chờ hôm sau xem diễu binh mừng Quốc khánh.
Trong lúc đi qua đập tràn thuộc xã Ia Hrung (Gia Lai), anh H.R. cùng vợ và con trai bị nước cuốn trôi. Giữa dòng nước xiết, anh chỉ kịp cứu con thoát nạn, còn người vợ không may bị tử vong.
Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường quanh SVĐ Quốc gia Mỹ Đình tối 1/9 phục vụ Chương trình '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'.
Giữa biển người và cờ hoa của buổi tổng duyệt A80, có những người lính già đứng lặng lẽ, đôi mắt không chỉ dõi theo buổi diễu binh hùng tráng, mà còn nhìn về một miền ký ức xa xôi, để tìm lại chính mình trong đội hình năm xưa, để thay đồng đội ngắm nhìn non sông và kể cho con cháu nghe một thời hoa lửa.
Ngày 2/9/1985, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra Lễ duyệt binh và diễu hành chào mừng 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và chuẩn bị cho công cuộc đổi mới.
Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu vực trên cả nước ban ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông; Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/12/2025, hai nhóm thanh niên xung phong được tăng gần gấp đôi mức trợ cấp.