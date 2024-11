'Đi về phía bình yên' – chuyện về những phụ nữ và trẻ em gái bị bạo hành, xâm hại

"Đi về phía bình yên" là tên gọi của một cuốn sách song ngữ, tên đầy đủ là: Đi về phía bình yên – câu chuyện của chị em bị bạo lực, xâm hại và mua bán người (Towards Peaceful horizon: Stories of women surviving domestic violence, abuse, and human trafficking).



Cuốn sách tập hợp 12 câu chuyện được kể bởi 12 nhân vật trong số hơn 1.600 phụ nữ và trẻ em gái bị bạo hành, bị bán, bị xâm hại tình dục… đã đến với Ngôi nhà Bình yên (thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển – Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam).

Các câu chuyện trong cuốn "Đi về phía bình yên – câu chuyện của chị em bị bạo lực, xâm hại và mua bán người" đều là chuyện có thật, đã được lược bỏ vài chi tiết quá tiêu cực nhưng vẫn đảm bảo tính chân thực. Tên người và địa danh đã được thay đổi để đảm bảo an toàn. Họ chọn nói ra câu chuyện đời mình, với mong muốn lan tỏa niềm tin và hy vọng cho những người phụ nữ khác: Rằng cuộc đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Và chúng ta luôn có quyền được sống thật hạnh phúc. Chúng ta có thể vấp ngã, có thể sai lầm, có thể đã từng là nạn nhân của những điều kinh khủng nhất như bạo lực, xâm hại, mua bán người… nhưng chúng ta vẫn có thể "sống sót", sống mạnh mẽ và tốt đẹp hơn, với sự nỗ lực của chính chúng ta, cùng sự hỗ trợ của cộng đồng và những chính sách hỗ trợ từ nhà nước hoặc từ nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức thiện nguyện.

Cuốn sách tập hợp 12 câu chuyện được kể bởi 12 nhân vật trong số hơn 1.600 phụ nữ và trẻ em gái bị bạo hành, bị bán, bị xâm hại tình dục… đã đến với Ngôi nhà Bình yên.

Trong buổi giao lưu vào tối ngày 29/11/2024, những câu chuyện này đã được chia sẻ cùng với diễn giả Hoàng Anh Tú. Với vai trò là tác giả của hai cuốn sách tâm lý vừa được in và phát hành trong năm 2024 của NXB Phụ nữ Việt Nam (Trồng một người cha, gieo lên người mẹ & đổ đầy hạnh phúc vào những đứa trẻ và Đời vội vã càng nên sống chậm), "anh Chánh Văn" Hoàng Anh Tú đã trò chuyện cùng các khách mời và độc giả.

Tại buổi giao lưu, NXB Phụ nữ Việt Nam trao tặng Quỹ Vì sự bình yên của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển 6.900.000 trích từ tiền bán sách Đi về phía bình yên. Ban tổ chức cũng giới thiệu Hộp thư Hạnh phúc để độc giả có thể gửi những lời đồng cảm tới các nhân vật của cuốn sách Đi về phía bình yên, hoặc kể những câu chuyện khó nói (gửi thư tay vào hộp thư đặt tại gian hàng NXB Phụ nữ Việt Nam ở Phố sách Hà Nội, hoặc gửi email tới địa chỉ truyenthong.nxbpn@gmail.com).