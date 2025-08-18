Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ trợ lý nhân lúc Đăng say xỉn để làm chuyện đáng trách

Thứ hai, 14:03 18/08/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", nhân lúc Đăng say xỉn không biết gì, nữ thư ký tranh thủ thể hiện tình cảm với anh.

Tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh" được lên sóng tối nay (18/8) với nhiều nội dung mới, hấp dẫn. Trong tập phim, giám đốc Đăng (Doãn Quốc Đam) sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm đạo diễn sự kiện cho nữ trợ lý qua điện thoại ngay cả khi đã về nhà và chuẩn bị ăn tối với vợ. 

Đăng không ngần ngại nhận xét về Phương qua điện thoại: "Để làm một đạo diễn sự kiện, cần có sự nhạy cảm, nhạy bén, cái này em có. Nhưng để có cốt lõi của vấn đề thì cần phải có rất nhiều kỹ năng"...

Nữ trợ lý nhân lúc Đăng say xỉn để làm chuyện đáng trách - Ảnh 1.

Đăng thoải mái hướng dẫn cô trợ lý công ty khi có vợ ở bên cạnh.

Trước thắc mắc của Mỹ Anh (Phương Oanh): "Anh trở thành thầy bao giờ thế?". Đăng nói thấy trợ lý cầu thị, vì bố mẹ bắt đi học kế toán mà Phương lại muốn học làm đạo diễn sự kiện nên anh sẵn sàng giúp đỡ, thêm nữa điều đó cũng tốt cho công ty.

Ở diễn biến khác, Đăng say xỉn sau khi tiếp đối tác nên nữ trợ lý nhân cơ hội này để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc với giám đốc. Khi chỉ có hai người trong thang máy, cô để Đăng gục vào vai mình, ôm chặt và không ngại hôn Đăng.

Nữ trợ lý nhân lúc Đăng say xỉn để làm chuyện đáng trách - Ảnh 2.

Nữ trợ lý chăm sóc và thể hiện tình cảm với Đăng trong lúc anh bị say.

Trong khi đó, vì bị mẹ giục, xác định mình cũng không còn trẻ nữa, nên Trúc Lam (Quỳnh Kool) quyết định có con dù Toàn (Tô Dũng) kiên quyết phản đối. Trong bữa cơm, cả hai không nói với nhau một lời. 

Đọc tờ kết quả siêu âm thai vợ để trên bàn, Toàn tỏ vẻ ngạc nhiên và không vui. Anh hỏi vợ: "Cái này... là thật à? Bây giờ chưa phải lúc". Nghe chồng nói xong, Trúc Lam ngừng ăn và lặng người, tỏ rõ sự thất vọng.

Nữ trợ lý nhân lúc Đăng say xỉn để làm chuyện đáng trách - Ảnh 3.

Lam Anh thất vọng khi chồng nói rằng có con vào lúc này là chưa phải lúc.

Tập 4 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 18/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Tiến Luật, Song Luân, Mono giải cứu hơn 200 người trên tàu du lịch bị cháyTiến Luật, Song Luân, Mono giải cứu hơn 200 người trên tàu du lịch bị cháy

GĐXH - Trong tập 4 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ sĩ nhập vai tình huống giải cứu tàu du lịch trên sông với hơn 200 người đang mắc kẹt vì hỏa hoạn.

Thủ lĩnh nhà chung Vietnam"s Next Top Model bất ngờ bị loạiThủ lĩnh nhà chung Vietnam's Next Top Model bất ngờ bị loại

GĐXH - Trong tập 3 Vietnam's Next Top Model, thí sinh Phạm An đã bất ngờ bị loại khi không thành công với thử thách catwalk.

Nam diễn viên giám đốc "lép vế" vợ trong "Gió ngang khoảng trời xanh" là ai?Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam tái ngộ Phương Oanh trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", cả hai là cặp vợ chồng hạnh phúc, thành đạt.

 

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tiến Luật, Song Luân, MONO giải cứu hơn 200 người trên tàu du lịch bị cháy

Tiến Luật, Song Luân, MONO giải cứu hơn 200 người trên tàu du lịch bị cháy

Thủ lĩnh nhà chung Vietnam's Next Top Model bất ngờ bị loại

Thủ lĩnh nhà chung Vietnam's Next Top Model bất ngờ bị loại

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Thiếu tá Huy đối diện thử thách điều tra cháy kho lưu trữ

Thiếu tá Huy đối diện thử thách điều tra cháy kho lưu trữ

Cùng chuyên mục

Tiến Luật, Song Luân, MONO giải cứu hơn 200 người trên tàu du lịch bị cháy

Tiến Luật, Song Luân, MONO giải cứu hơn 200 người trên tàu du lịch bị cháy

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 4 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ sĩ nhập vai tình huống giải cứu tàu du lịch trên sông với hơn 200 người đang mắc kẹt vì hỏa hoạn.

Thủ lĩnh nhà chung Vietnam's Next Top Model bất ngờ bị loại

Thủ lĩnh nhà chung Vietnam's Next Top Model bất ngờ bị loại

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 3 Vietnam's Next Top Model, thí sinh Phạm An đã bất ngờ bị loại khi không thành công với thử thách catwalk.

Hoà Minzy gây xúc động khi biểu diễn ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong concert quốc gia

Hoà Minzy gây xúc động khi biểu diễn ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong concert quốc gia

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu tiên được Hoà Minzy biểu diễn trên sân khấu trực tiếp, đã mang đến không khí sâu lắng và xúc động cho hàng vạn khán giả trong chương trình "Tự hào là người Việt Nam".

'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - "Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" nhấn mạnh rằng, không có giáo trình nào toàn diện hơn trái tim của một người mẹ.

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức và cố vấn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã đính chính về một quyết định không chính xác, đồng thời gửi lời xin lỗi các thí sinh và khán giả truyền hình.

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Suốt 20 năm qua, chương trình “Tủ sách Đặng Thùy Trâm” do CLB Mãi mãi tuổi 20 phối hợp thực hiện, đã trao tặng hàng chục tủ sách cho các trường học, nhà văn hóa ở nhiều vùng miền trên cả nước.

Chủ công ty bị bắt, Oanh mất trắng vì chơi cổ phiếu

Chủ công ty bị bắt, Oanh mất trắng vì chơi cổ phiếu

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 22 "Cầu vồng ở phía chân trời", Chủ công ty mà Oanh đầu tư cổ phiếu đã bị bắt khiến số cổ phiếu cô đang ôm hoàn toàn không còn giá trị.

Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Chi Pu, Trúc Nhân, Bùi Công Nam… sẽ 'bùng nổ' trong concert Sao nhập ngũ

Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Chi Pu, Trúc Nhân, Bùi Công Nam… sẽ 'bùng nổ' trong concert Sao nhập ngũ

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ nhìn dàn ngôi sao hội tụ trong concert Sao nhập ngũ, khán giả sẽ hiểu lý do vì sao không nên bỏ lỡ concert này.

Lan tỏa bản sắc văn hóa Việt trên môi trường số

Lan tỏa bản sắc văn hóa Việt trên môi trường số

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Sáng 15/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) chính thức phát động cuộc thi “Bản sắc” chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống ngành Văn hóa.

Thiếu tá Huy đối diện thử thách điều tra cháy kho lưu trữ

Thiếu tá Huy đối diện thử thách điều tra cháy kho lưu trữ

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 11 "Có anh, nơi ấy bình yên", kho lưu trữ xã bất ngờ bốc cháy đúng thời điểm nhạy cảm trước sáp nhập là thử thách mà Thiếu tá Huy phải vào cuộc điều tra.

Xem nhiều

Nghe Tùng Dương hát live sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Nghe Tùng Dương hát live sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Tùng Dương đã khoe giọng hào sảng khi hát live ca khúc 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Nhận vé xem miễn phí concert quốc gia 'Việt Nam trong tôi' ở đâu?

Nhận vé xem miễn phí concert quốc gia 'Việt Nam trong tôi' ở đâu?

Xem - nghe - đọc
Lặng người khi biết con gái yêu thầm ông chủ

Lặng người khi biết con gái yêu thầm ông chủ

Xem - nghe - đọc
Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Xem - nghe - đọc
Oanh 'cấm cửa' chồng cũ không được tới gặp con trai sau lần thất hứa

Oanh 'cấm cửa' chồng cũ không được tới gặp con trai sau lần thất hứa

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top