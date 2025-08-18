Thủ lĩnh nhà chung Vietnam's Next Top Model bất ngờ bị loại

Trong tập 3 đã được phát sóng, các thí sinh Vietnam’s Next Top Model tiếp tục phải chứng minh bản lĩnh trên sàn runway - nơi mỗi bước đi đều mang tinh thần của những vedette. Đề bài được chương trình đưa ra là phải giữ thần thái thanh lịch dù gặp sự cố, nhất là khi đối diện “sàn runway liên hoàn” với dốc cao, bậc thang, sỏi đá. Chưa hết, thí sinh còn diện trang phục đôi và trang phục đơn với kiểu dáng cầu kỳ, thử thách khả năng xử lý đến từ NTK Hoàng Minh Hà.

Dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng khi sàn runway lộ diện, thử thách đã trở nên quá áp lực với các thí sinh, khiến họ loạng choạng, chao đảo trong các bước đi, trong mỗi yêu cầu tạo dáng... Ái Băng, Hằng Ngô bị ngã, Tâm Thanh bị nhắc nhở vì chạy lên dốc, còn Uyên Đỗ phạm quy vì bám lan can.

Tâm Thanh chưa thành công với thử thách dù có nhiều kinh nghiệm catwalk. Ảnh VTV

Đến phần thi đôi, khi độ khó được tăng lên, các thí sinh cũng có những chiến thuật riêng. Mỹ Ngân và Bảo Ngọc tận dụng tài váy xẻ phía sau và đi giật lùi lên bậc thang để tránh vấp ngã, ghi điểm thông minh. Giang Phùng và Kim Thanh lại ghi dấu với sự phối hợp nhịp nhàng. Cao trào nhất là cú “gãy gót” của Ái Băng khi muốn tạo những tạo dáng ấn tượng trên đường dốc cùng Uyên Đỗ.

Các thí sinh gặp thử thách với phần catwalk đôi. Ảnh VTV

Hằng Ngô cũng kịp lấy lại thần thái khi catwalk đôi cùng Mi Lan, còn Trà My - Diệp Lục thì thể hiện độ ăn ý đáng kinh ngạc, từng bước chân như đã được căn chỉnh chính xác đến từng bậc thang. Mai Hoa - Tuyết Mai với màn tạo dáng dứt khoát ngay từ khi bắt đầu, tạo ấn tượng mạnh với khán giả và ban giám khảo.

Kết thúc phần thi, Giang Phùng từng đứng trước nguy cơ bị loại ở tập 1 thì giờ đây lại có màn “lội ngược dòng” để giành chiến thắng. Chương trình nói lời chia tay với Phạm An - thủ lĩnh nhà chung tập 2, và Tâm Thanh (Zicky Lee) - thí sinh dày dặn kinh nghiệm catwalk.

Giang Phùng giành chiến thắng trong tập 3 và trở thành thủ lĩnh mới của nhà chung Vietnam's Next Top Model. Ảnh VTV

