Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng
GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.
Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, ở nhà, Mỹ Anh (Phương Oanh) thấy Đăng (Doãn Quốc Đam) vẫn say sưa nói chuyện điện thoại với Phương - nữ nhân viên mới ở công ty nên cô phản ứng: "Anh thành thầy từ bao giờ thế?".
Dù Phương làm bộ phận sản xuất nhưng thấy Phương đam mê đạo diễn nên anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho cô. Đăng còn tỏ ra thấu hiểu khi nghe chuyện Phương bị bố mẹ bắt học kế toán, dù cô thích đạo diễn.
Đăng có cuộc hẹn với công ty Lợi Hà ở nhà hàng. Phía đối tác hẹn cả một lãnh đạo Sở tới bữa nhậu, để thúc giục Đăng ký hợp đồng luôn trên bàn nhậu. Dù việc thỏa thuận hợp đồng do vợ phụ trách nhưng trước sự thúc ép của đối tác, Đăng buộc phải gọi Phương mang hợp đồng đến nhà hàng.
Biết chuyện hợp đồng được mang tới bàn nhậu, một nhân viên khác của công ty liền gọi điện báo tin cho Mỹ Anh. Vì hợp đồng đang có nhiều điều bất lợi cho phía công ty mình nên Mỹ Anh không muốn chồng ký vào thời điểm này. Cô tức tốc bắt taxi đi tới nhà hàng nơi Đăng đang gặp đối tác.
Tại nhà hàng, Phương đã mang bản hợp đồng đến cho Đăng. Ở đây, cô bị đối tác mời rượu khá nhiều nên Đăng đã uống giúp cô. Cuối buổi tiệc, Đăng say bí tỉ, Phương đưa anh ra về. Trong thang máy, Đăng trong lúc say đã gục vào vai Phương, trong khoảnh khắc này, cô nàng đã định hôn anh nhưng đúng lúc, thang máy vừa mở nên cô dừng lại.
Phương dìu Đăng ra tới cửa nhà hàng để vẫy taxi thì trúng chiếc taxi Mỹ Anh đi tới. Không nói gì nhiều, Mỹ Anh đón chồng ngồi vào xe, rồi nhắc nhở Phương: "Em không được mang hợp đồng hay bất cứ loại giấy tờ gì ký trên bàn nhậu". Phương không kịp giải thích, chỉ biết rằng Mỹ Anh sẽ nói chuyện ở công ty sau.
Ở diễn biến khác trong tập phim, nhờ Hoàng Lam (Quỳnh Kool) kết nối, Mỹ Anh có cơ hội tiếp cận bà Lý - Phó Chủ tịch trường Sky mà Mỹ Anh muốn cho con trai học. Nắm bắt cơ hội, Mỹ Anh không chỉ tự tay làm bánh mang lên nhà tặng bà Lý, mà còn sẵn sàng làm chân sai vặt cho bà.
Sau đó, cô mới ngỏ lời nhờ bà cho mọi người biết sự thật về sự cố của con mình ở trường, đúng sai thế nào do mọi người đánh giá thì cô cũng chấp nhận. Bà Lý không nhận lời cũng không từ chối, mà muốn chờ đến khi con trai Mỹ Anh có kết quả thi khảo sát thì trao đổi.
Thấy vợ vất vả tìm cách để nhờ vả bà Lý, Đăng cho rằng không nên cầu kỳ quá. Trong khi Mỹ Anh cho rằng cô sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất cho con. Còn Đăng lại có cảm giác ngôi trường đó là mong muốn của vợ, chứ không phải của con trai.
Trong khi đó, Mỹ Anh đưa Trúc Lam tới phòng khám, sau khi có kết quả, Lam vẫn không biết mình sẽ phải làm gì bây giờ vì lỡ có bầu. Mỹ Anh nói thẳng Lam có nhược điểm là không có chính kiến. Cô khuyên Lam nên thả lỏng, vui vẻ đón nhận và kể chuyện này với chồng.
Toàn đi làm về, đã thấy mâm cơm ngon miệng trên bàn, anh thầm vui vì nghĩ vợ nấu. Nhưng khi biết là mẹ vợ nấu cho, Toàn lại khó chịu ra mặt. Anh cảm thấy không thoải mái khi mẹ vợ thường xuyên sang dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho hai vợ chồng.
Đến khi ngồi vào bàn ăn, Toàn nhìn thấy tờ giấy trên bàn liền mở ra xem. Hình ảnh siêu âm khiến Toàn không tin vào mắt mình, phải hỏi lại vợ lần nữa: "Cái này là thật à?" rồi đáp: "Bây giờ chưa phải lúc". Câu nói của Toàn khiến Trúc Lam chết lặng.
Tập 5 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 19/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
