Linh 'Rô' thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồn

Trong trích đoạn giới thiệu phim "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 12, tất cả mọi người đều nghi ngờ có động cơ đằng sau vụ cháy tủ hồ sơ mật. Sự nghi ngờ đó đều đang đổ dồn vào Chủ tịch xã Thứ vì sự việc xảy ra đúng vào thời điểm nhạy cảm sắp sáp nhập. Một trong số những người thích "cho miệng đi chơi xa" không ai khác chính là Cường.

Tiến ngay lập tức xuất hiện dằn mặt Cường, lớn giọng quát: "Ở quán mụ Thoa béo, ông nói gì chú tôi đấy? Có thích tôi cho ông rụng miếng răng không?".

Cường bình tĩnh đáp trả: "Trông bảnh chọe thế này mà nhát như cáy. Trước mà không có tao với cả ông Thắng, chúng nó đánh cho mày no đòn rồi nhé... Ông chú Thứ không nhốt mày à? Cứ để mày ra đường". Nghe xong, Tiến trợn mắt, quát lớn: "Nói đi, thằng nào bảo chú Thứ tao đốt hồ sơ?".

Tiến gặp Cường để hỏi rõ ai đã nói chú Thứ của Tiến đốt hồ sơ. Ảnh VTV

Trong khi đó, Bằng và Phó chủ tịch xã Xuân ngồi bàn bạc xem nếu ông Chủ tịch xã Thứ sa cơ thì ai là người có lợi nhất. Một người đàn ông tên Long nói rằng "đáp án đúng là Xuân" sẽ là người có lợi nhất nên sẽ không tránh khỏi nghi ngờ từ mọi người.

"Đừng vớ vẩn nhé, đừng chơi trò định hướng dư luận nhé, chết tôi" - Phó chủ tịch xã Xuân bối rối. Long đã ngay lập tức an ủi, khẳng định anh ta sẽ không bị dính dáng trong vụ việc lần này bởi mọi sự quan tâm đều hướng tới ông Chủ tịch xã Thứ, cho nên Xuân sẽ vô can, cứ vô tâm mà xem kịch hay.

Long và Bằng cùng nhận định sau khi Chủ tịch xã Thứ sa cơ thì ai sẽ được hưởng lợi. Ảnh VTV

Tiến đến gặp Linh "Rô" để thương thảo về vụ bảo kê. Tiến đồng ý cho Linh "Rô" bảo kê theo đúng như số tiền đã thỏa thuận. Linh "Rô" bảo Tiến chuyển tiền luôn nhưng Tiến nói mình chỉ là "thằng đỡ đạn, không có quyền hành gì đâu". Ngay lập tức, Linh "Rô" hỏi một câu khiến Tiến im lặng: "Ơ thế bạn không phải chủ mỏ à? Không loại trừ khả năng...".

Linh "Rô" thu tiền bảo kê mỏ đá, Tiến thú nhận không phải chủ mỏ đá. Ảnh VTV

Tập 12 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 18/8 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

