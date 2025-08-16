Chủ công ty bị bắt, Oanh mất trắng vì chơi cổ phiếu

Trong tập 22 "Cầu vồng ở phía chân trời" đã được phát sóng, tình cảm của Uyên dành cho Tuấn biểu hiện rất rõ. Cô Tuyết nhận thấy điều đó khi Uyên bất chấp lời cô đến nhà Tuấn sớm. Uyên còn xin cô Tuyết để Uyên rót nước cho Tuấn và ép Tuấn ăn dưa hấu do cô gọt, lấy giấy ăn lau miệng cho Tuấn... Tất cả những hành động của Uyên đều được cô Tuyết thấy được.

Quốc - quản lý của quán nhìn thấy tình cảm của Uyên ngay từ lần đầu tiên cô tới quán làm. Khi quán đã đóng cửa, mọi nhân viên khác đã về hết, Uyên vẫn ngồi lại quán. Khi Quốc hỏi có phải đợi để đi nhờ Tuấn về không, Uyên lấy lý do để quên sách ở nhà Tuấn và muốn qua lấy vì ngày mai cũng cần dùng.

Quốc thẳng thắn với Uyên: "Đừng làm anh Tuấn khó xử. Lỡ đâu bây giờ anh ấy đi về anh ấy có việc khác thì sao? Thôi, đừng cố nữa. Anh đã nói rồi mà không nghe". Nghe Quốc nói vậy, Uyên hỏi: "Anh đã gặp bạn gái của chú Tuấn chưa? Nếu anh chưa gặp nghĩa là chưa có, mà chưa có thì nghĩa là em vẫn có cơ hội".

Quốc đã nhận ra Uyên quyết tâm theo đuổi ông chủ quán Tuấn. Ảnh VTV

Những hành động của Uyên ở nhà Tuấn khiến cô Tuyết suy nghĩ rất nhiều. Cô không muốn con gái mình dấn dành nhiều tình cảm hơn cho Tuấn nữa, bởi Tuấn đang yêu Oanh. Vì thế, cô quyết định đến chỗ trọ để gặp Uyên nói chuyện.

Trong cuộc nói chuyện với Uyên, cô Tuyết nói Uyên không cần đến dạy Bắp nữa vì Oanh bạn gái chú Tuấn đã thuê gia sư cho em Bắp học cùng với con cô ấy. Nghe mẹ nói vậy, Uyên lặng người. "Họ hợp nhau lắm. Tóm lại là con không cần dạy em nữa đâu" - cô Tuyết nói với Uyên.

Những lời mẹ nói khiến Uyên hiểu mình không nên ảo mộng chuyện tình cảm với Tuấn nữa. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Oanh đầu tư tiền vào cổ phiếu của công ty MVH nhưng chủ công ty này gặp sự cố với pháp luật. Điều này khiến cô vô cùng lo lắng vì số tiền mình đầu tư vào lần này rất lớn. Cô đã gọi điện tới các nguồn quen để hỏi thông tin cũng như xin tư vấn nhưng tất cả đều có vẻ bế tắc. Số tiền cô đầu tư vào, vì chuyện này, đã bốc hơi 50%.

Sự việc đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của Oanh, cô gần như không còn tinh thần cho bất cứ việc gì. Biểu hiện của Oanh khiến Tuấn lo lắng. Anh nhận ra rõ sự bất thường trong cách hành xử của Oanh nhưng có vẻ như Oanh không muốn chia sẻ vấn đề của mình với Tuấn.

Trong khi đó, Oanh đi tìm gặp một người quen để hỏi chuyện thì người này nói rằng những tin báo chí đăng là tin vịt và công ty đối thủ tung ra nhằm hạ bệ MVH, dìm giá cổ phiếu của MVH xuống. Người này cũng nói nếu Oanh có ý định bán thì sẵn sàng mua lại nhưng nói thêm rằng nếu sau này cổ phiếu của công ty này lên thì Oanh cũng đừng ân hận. Câu nói này đã đánh vào tâm lý của Oanh. Cô chần chừ không bán số cổ phiếu mình đang giữ.

Oanh mệt mỏi, suy sụp vì lô cổ phiếu đang nắm giữ có nguy cơ mất giá trị. Ảnh VTV

Nhận ra những bất thường của Oanh, Tuấn mang đồ ăn cho cô và buổi chiều thì giúp đón tụi nhỏ về. Anh đưa Khoai và Bắp đi nhà sách và mua một bộ cờ tỷ phú về chơi. Nhìn bọn trẻ vui vẻ với nhau, Oanh quyết định gạt muộn phiền, lo lắng sang một bên.

Nhưng vào đúng lúc đang vui vẻ thì Oanh nhận được điện thoại của người quen thông báo rằng chủ tịch của Công ty MVH đã bị bắt. Điều này đồng nghĩ với sự lo lắng của Oanh cho số cổ phiếu đã trở thành sự thật. Giờ đây, cô không thể làm gì với số cổ phiếu đang nắm giữ. Cô không thể bán chúng được nữa. Oanh rơi vào hoảng loạn. Tuấn gặng hỏi, động viên nhưng Oanh không nói.

Oanh hoảng loạn khi biết tin giám đốc công ty mà cô đang nắm giữ cố phiếu bị bắt. Ảnh VTV

Tập 23 phim "Cầu vồng ở phía chân trời" được phát sóng vào 20h ngày 21/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cầu vồng ở phía chân trời" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

