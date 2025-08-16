Chủ công ty bị bắt, Oanh mất trắng vì chơi cổ phiếu
GĐXH - Trong tập 22 "Cầu vồng ở phía chân trời", Chủ công ty mà Oanh đầu tư cổ phiếu đã bị bắt khiến số cổ phiếu cô đang ôm hoàn toàn không còn giá trị.
Trong tập 22 "Cầu vồng ở phía chân trời" đã được phát sóng, tình cảm của Uyên dành cho Tuấn biểu hiện rất rõ. Cô Tuyết nhận thấy điều đó khi Uyên bất chấp lời cô đến nhà Tuấn sớm. Uyên còn xin cô Tuyết để Uyên rót nước cho Tuấn và ép Tuấn ăn dưa hấu do cô gọt, lấy giấy ăn lau miệng cho Tuấn... Tất cả những hành động của Uyên đều được cô Tuyết thấy được.
Quốc - quản lý của quán nhìn thấy tình cảm của Uyên ngay từ lần đầu tiên cô tới quán làm. Khi quán đã đóng cửa, mọi nhân viên khác đã về hết, Uyên vẫn ngồi lại quán. Khi Quốc hỏi có phải đợi để đi nhờ Tuấn về không, Uyên lấy lý do để quên sách ở nhà Tuấn và muốn qua lấy vì ngày mai cũng cần dùng.
Quốc thẳng thắn với Uyên: "Đừng làm anh Tuấn khó xử. Lỡ đâu bây giờ anh ấy đi về anh ấy có việc khác thì sao? Thôi, đừng cố nữa. Anh đã nói rồi mà không nghe". Nghe Quốc nói vậy, Uyên hỏi: "Anh đã gặp bạn gái của chú Tuấn chưa? Nếu anh chưa gặp nghĩa là chưa có, mà chưa có thì nghĩa là em vẫn có cơ hội".
Những hành động của Uyên ở nhà Tuấn khiến cô Tuyết suy nghĩ rất nhiều. Cô không muốn con gái mình dấn dành nhiều tình cảm hơn cho Tuấn nữa, bởi Tuấn đang yêu Oanh. Vì thế, cô quyết định đến chỗ trọ để gặp Uyên nói chuyện.
Trong cuộc nói chuyện với Uyên, cô Tuyết nói Uyên không cần đến dạy Bắp nữa vì Oanh bạn gái chú Tuấn đã thuê gia sư cho em Bắp học cùng với con cô ấy. Nghe mẹ nói vậy, Uyên lặng người. "Họ hợp nhau lắm. Tóm lại là con không cần dạy em nữa đâu" - cô Tuyết nói với Uyên.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Oanh đầu tư tiền vào cổ phiếu của công ty MVH nhưng chủ công ty này gặp sự cố với pháp luật. Điều này khiến cô vô cùng lo lắng vì số tiền mình đầu tư vào lần này rất lớn. Cô đã gọi điện tới các nguồn quen để hỏi thông tin cũng như xin tư vấn nhưng tất cả đều có vẻ bế tắc. Số tiền cô đầu tư vào, vì chuyện này, đã bốc hơi 50%.
Sự việc đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của Oanh, cô gần như không còn tinh thần cho bất cứ việc gì. Biểu hiện của Oanh khiến Tuấn lo lắng. Anh nhận ra rõ sự bất thường trong cách hành xử của Oanh nhưng có vẻ như Oanh không muốn chia sẻ vấn đề của mình với Tuấn.
Trong khi đó, Oanh đi tìm gặp một người quen để hỏi chuyện thì người này nói rằng những tin báo chí đăng là tin vịt và công ty đối thủ tung ra nhằm hạ bệ MVH, dìm giá cổ phiếu của MVH xuống. Người này cũng nói nếu Oanh có ý định bán thì sẵn sàng mua lại nhưng nói thêm rằng nếu sau này cổ phiếu của công ty này lên thì Oanh cũng đừng ân hận. Câu nói này đã đánh vào tâm lý của Oanh. Cô chần chừ không bán số cổ phiếu mình đang giữ.
Nhận ra những bất thường của Oanh, Tuấn mang đồ ăn cho cô và buổi chiều thì giúp đón tụi nhỏ về. Anh đưa Khoai và Bắp đi nhà sách và mua một bộ cờ tỷ phú về chơi. Nhìn bọn trẻ vui vẻ với nhau, Oanh quyết định gạt muộn phiền, lo lắng sang một bên.
Nhưng vào đúng lúc đang vui vẻ thì Oanh nhận được điện thoại của người quen thông báo rằng chủ tịch của Công ty MVH đã bị bắt. Điều này đồng nghĩ với sự lo lắng của Oanh cho số cổ phiếu đã trở thành sự thật. Giờ đây, cô không thể làm gì với số cổ phiếu đang nắm giữ. Cô không thể bán chúng được nữa. Oanh rơi vào hoảng loạn. Tuấn gặng hỏi, động viên nhưng Oanh không nói.
Tập 23 phim "Cầu vồng ở phía chân trời" được phát sóng vào 20h ngày 21/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cầu vồng ở phía chân trời" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Chi Pu, Trúc Nhân, Bùi Công Nam… sẽ 'bùng nổ' trong concert Sao nhập ngũXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Chỉ nhìn dàn ngôi sao hội tụ trong concert Sao nhập ngũ, khán giả sẽ hiểu lý do vì sao không nên bỏ lỡ concert này.
Lan tỏa bản sắc văn hóa Việt trên môi trường sốXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Sáng 15/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) chính thức phát động cuộc thi “Bản sắc” chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống ngành Văn hóa.
Thiếu tá Huy đối diện thử thách điều tra cháy kho lưu trữXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 11 "Có anh, nơi ấy bình yên", kho lưu trữ xã bất ngờ bốc cháy đúng thời điểm nhạy cảm trước sáp nhập là thử thách mà Thiếu tá Huy phải vào cuộc điều tra.
Hồng Ánh: 'Nếu vai diễn phù hợp, tôi luôn sẵn sàng, dù là vai chính hay vai phụ'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Hồng Ánh mới đây đã tham gia phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" với tâm thế rất thoải mái. Chị chia sẻ: "Nếu vai diễn phù hợp, tôi luôn sẵn sàng, dù là vai chính hay vai phụ'.
Oanh 'cấm cửa' chồng cũ không được tới gặp con trai sau lần thất hứaXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 21 "Cầu vồng ở phía chân trời", bé Khoai thất vọng khi bố không đến đón đi chơi như đã hứa, điều này khiến Oanh đưa ra quyết định lạnh lùng với chồng cũ.
Nhận vé xem miễn phí concert quốc gia 'Việt Nam trong tôi' ở đâu?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Người dân sẽ được nhận vé miễn phí tham dự concert quốc gia “Việt Nam trong tôi” trong các ngày 20, 21, 22/8.
Nghe Tùng Dương hát live sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn ChungXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tùng Dương đã khoe giọng hào sảng khi hát live ca khúc 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.
Lặng người khi biết con gái yêu thầm ông chủXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 21 phim "Cầu vồng ở phía chân trời", cô Tuyết tình cờ biết được con gái đang yêu thầm ông chủ Tuấn.
Mỹ Anh 'dằn mặt' nữ nhân viên mới của chồngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 3 "Gió ngang khoảng trời xanh", biết nữ nhân viên để ý chồng quá đà, Mỹ Anh lập tức ra tay khiến tất ngả ngỡ ngàng.
Vai trò của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp tại Sao nhập ngũ 2025Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Tối 13/8, Sao nhập ngũ 2025 tiếp tục công chiếu tập 2 với tên gọi "Khi đôi chân còn bước", mang đến những trận thi đấu kịch tính, nhiều khoảnh khắc bất ngờ và sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp khiến khán giả bùng nổ thảo luận.
Nghe Tùng Dương hát live sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn ChungXem - nghe - đọc
GĐXH - Tùng Dương đã khoe giọng hào sảng khi hát live ca khúc 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.